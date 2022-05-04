Errori, bug, domande - pagina 802

Rosh:


Sarebbe così gentile da indirizzare gli esperti a guardare la mia domanda della pagina precedente... Iniziato su questo: 814.

Mi sto preparando per il campionato, non posso avere un esperto pronto sul mio portatile per testare e popolare.

Grazie.

 
AlexCul:

Sarebbe così gentile da indirizzare gli esperti a guardare la mia domanda della pagina precedente... Iniziato su questo: 814.

Mi sto preparando per il campionato, non posso avere un portatile sul mio portatile per testare e far scoppiare un esperto pronto.

Meglio scrivere a servicedesk. Potete avere una lunga corrispondenza qui
fyords:

Perché non provare a usare

provalo. Contemporaneamente, sto innescando come consigliato da Karlson

Il testo del programma di prova:

#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>

CSymbolInfo       m_sym;
CTrade            m_trade;

double bar_info[2];
bool a;

int OnInit()
{
   SymbolSelect("EURUSD", true);
   SymbolSelect("GBPUSD", true);
   m_sym.Name("EURUSD");
   a = false;
   return(0);
}

void OnTick()
{
   if (a) return;
   a = true;
   m_sym.Refresh();
   m_sym.RefreshRates();
   CopyHigh("EURUSD", PERIOD_D1, 0, 2, bar_info);
   Print("Текущая цена:" + DoubleToString(m_sym.Ask()));
   Print("Цена открытия:" + DoubleToString(bar_info[1] + 500*_Point));
   m_trade.BuyStop(1, bar_info[1] + 5000*_Point, "EURUSD", 0, 0);
}

Risultato del test su EURUSD:

GI 0 test (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Prezzo corrente:1.29241000
MN 0 test (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Prezzo di apertura:1.29720000

QS 0 Trade 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 buy stop 1.00 EURUSD a 1.29720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)


Risultato del test GBPUSD:

LO 0 test (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Prezzo corrente:1.29241000
JE 0 test (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Prezzo di apertura:1.29720000
KS 2 Trades 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 failed buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 [Invalid stops]


 
AlexCul:

Ho scaricato la build di recente, molto recente - 687. Gli agenti usano solo locale, remoto e cloud - disconnessi. Anche se con il remoto e il cloud connessi e il locale disconnesso, non funziona nemmeno!

Non so cosa fare. Sov è scritto, test e ottimizzazione non è possibile...

Potete consigliarmi come eventualmente risolvere questo problema - screenshot allegati.

Date un'applicazione a servicedesk con TUTTI i dettagli (percorsi di installazione, asse, UAC, log del terminale, agenti, tester).
 
Rosh:

Cosa intendete con "come può esserci un errore 10016 se non ci sono fermate". Ci sono valori zero specificati per loro o solo nessuna linea dove sono prescritti?

Prova in questo modo

MqlTradeRequest request={0};

ZeroMemory(richiesta); non è sufficiente?

L'ho aggiunto come mi hai detto, ma non ha cambiato il risultato


P.S. sl e tp sono scritti uguali nella richiesta:

a) 0 e alto della barra giornaliera + 50 pips (rispettivamente)

b) entrambi specificati uguali a zero


poi la variante "c" (un po' più avanti) - usando CTrade. Il risultato è lo stesso

 

Liberare tutte le strutture.

Poi prova senza mezzi termini a fare una query con i dati chiaramente specificati.

   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult result;

   ZeroMemory(request);
   ZeroMemory(result);

   request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
   request.magic  = 0;
   request.symbol = "EURUSD";
   request.volume = 1.0;
   request.price  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+500*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT); // или сразу цену 1.3000
   request.sl     = 0;
   request.tp     = 0;
   request.deviation = 10;
   request.type   = ORDER_TYPE_BUY_STOP; 
   request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
   
   OrderSend(request,result);
 
ilunga:

... Il risultato è lo stesso

Strano. Ha preso il tuo codice e ha ottenuto una risposta da tester

PN      0       ss (GBPUSD,H1)  10:17:04        2012.01.02 00:00:00   Текущая цена:1.29479000
DK      0       ss (GBPUSD,H1)  10:17:04        2012.01.02 00:00:00   Цена открытия:1.29943000
CN      0       Trade   10:17:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29565 / 1.29654)
FL      0       ss (GBPUSD,H1)  10:17:04        2012.01.02 00:00:00   CTrade::OrderSend: buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 [done]
EF      0       ss (EURUSD,H1)  10:20:04        2012.01.02 00:00:00   Текущая цена:1.29479000
QL      0       ss (EURUSD,H1)  10:20:04        2012.01.02 00:00:00   Цена открытия:1.29943000
KE      0       Trade   10:20:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29443 / 1.29479 / 1.29443)
KG      0       ss (EURUSD,H1)  10:20:04        2012.01.02 00:00:00   CTrade::OrderSend: buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 [done]

Tutto funziona.

Che tipo di costruzione hai?

Ho solo una domanda: perché il pendolo è visibile solo in "Operations" ma non in "Trade" (intendo il visualizzatore)?

 
fyords:

Strano. Ha preso il tuo codice e ha ottenuto una risposta da tester

Funziona.

Qual è la tua costruzione?

Costruire 674.

Tutto funziona per voi, ma c'è un MA. Guarda il prezzo tra parentesi:

CN      0       Trade   10:17:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29565 / 1.29654)
KE      0       Trade   10:20:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29443 / 1.29479 / 1.29443)

C'è una differenza di 10 punti. Anche se il tempo è lo stesso.

 
Diversi server, diversi 500 pp.
 
ilunga:

costruire 674.

Tutto funziona per voi, ma c'è un MA. Guarda il prezzo tra parentesi:

La differenza è di 10 punti. Anche se il tempo è lo stesso.

Ho capito bene, server demo MK.

