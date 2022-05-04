Errori, bug, domande - pagina 802
Sarebbe così gentile da indirizzare gli esperti a guardare la mia domanda della pagina precedente... Iniziato su questo: 814.
Mi sto preparando per il campionato, non posso avere un esperto pronto sul mio portatile per testare e popolare.
Grazie.
Perché non provare a usare
provalo. Contemporaneamente, sto innescando come consigliato da Karlson
Il testo del programma di prova:
Risultato del test su EURUSD:
GI 0 test (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Prezzo corrente:1.29241000
MN 0 test (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Prezzo di apertura:1.29720000
QS 0 Trade 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 buy stop 1.00 EURUSD a 1.29720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)
Risultato del test GBPUSD:
LO 0 test (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Prezzo corrente:1.29241000
JE 0 test (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Prezzo di apertura:1.29720000
KS 2 Trades 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 failed buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 [Invalid stops]
Ho scaricato la build di recente, molto recente - 687. Gli agenti usano solo locale, remoto e cloud - disconnessi. Anche se con il remoto e il cloud connessi e il locale disconnesso, non funziona nemmeno!
Non so cosa fare. Sov è scritto, test e ottimizzazione non è possibile...
Potete consigliarmi come eventualmente risolvere questo problema - screenshot allegati.
Cosa intendete con "come può esserci un errore 10016 se non ci sono fermate". Ci sono valori zero specificati per loro o solo nessuna linea dove sono prescritti?
Prova in questo modo
ZeroMemory(richiesta); non è sufficiente?
L'ho aggiunto come mi hai detto, ma non ha cambiato il risultato
P.S. sl e tp sono scritti uguali nella richiesta:
a) 0 e alto della barra giornaliera + 50 pips (rispettivamente)
b) entrambi specificati uguali a zero
poi la variante "c" (un po' più avanti) - usando CTrade. Il risultato è lo stesso
Liberare tutte le strutture.
Poi prova senza mezzi termini a fare una query con i dati chiaramente specificati.
... Il risultato è lo stesso
Strano. Ha preso il tuo codice e ha ottenuto una risposta da tester
Tutto funziona.
Che tipo di costruzione hai?
Ho solo una domanda: perché il pendolo è visibile solo in "Operations" ma non in "Trade" (intendo il visualizzatore)?
Strano. Ha preso il tuo codice e ha ottenuto una risposta da tester
Funziona.
Qual è la tua costruzione?
Costruire 674.
Tutto funziona per voi, ma c'è un MA. Guarda il prezzo tra parentesi:
CN 0 Trade 10:17:04 2012.01.02 00:00:00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29565 / 1.29654)
KE 0 Trade 10:20:04 2012.01.02 00:00:00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29443 / 1.29479 / 1.29443)
C'è una differenza di 10 punti. Anche se il tempo è lo stesso.
costruire 674.
Tutto funziona per voi, ma c'è un MA. Guarda il prezzo tra parentesi:
La differenza è di 10 punti. Anche se il tempo è lo stesso.
Ho capito bene, server demo MK.