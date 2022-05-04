Errori, bug, domande - pagina 806
Sviluppatori.
Non c'è una descrizione della struttura di MqlTradeTransaction nel libro di riferimento, è normale o cosa?
Struttura della transazione commerciale
Aggiorna il tuo file di aiuto manualmente se non viene aggiornato automaticamente.
Per favore, spiegatemi la seguente situazione. Ho la seguente immagine dell'ottimizzatore:
Per quanto ho capito, ci sono un mucchio di passaggi che hanno approssimativamente lo stesso valore ottimizzato (in questo caso, l'equilibrio), e il suo valore è massimo. Tuttavia, quando vado alla tabella con i risultati dell'ottimizzazione, non vedo molte righe con lo stesso valore e parametri diversi. Come può essere?
In primo luogo, la barra blu in alto può consistere in bilanci molto diversi, ma a causa della scala sono quasi uguali a quelli completamente cattivi in basso. In secondo luogo, ordinate cliccando sulla colonna di destra (a seconda di quale colonna volete ordinare). Se il saldo, è necessario cliccare sul saldo dell'intestazione.
Ho trovato una risposta parziale nell'aiuto:
Durante l'ottimizzazione genetica, la scheda dei risultati non mostra i passaggi con lo stesso risultato
Ma poi sorge una mega domanda: come posso ottenere informazioni sui valori dei parametri di quei passaggi che sono stati omessi in questa tabella. E per che cosa è fatto? Come posso analizzare i risultati dell'ottimizzazione genetica se non viene visualizzato l'insieme completo dei valori ottimali?
