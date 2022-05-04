Errori, bug, domande - pagina 798
Penso che un tester con debug sarebbe più realistico, ma non si dovrebbe nemmeno sognare in questa direzione.
In termini di realtà per vedere la luce, molto probabilmente sì.
Se una di queste due idee si realizza, questa ha una probabilità maggiore.
Anche se dubito che lo faranno :(
Secondo me, tester con debugger + tester con profiler è molto più realistico (volte di più) della prospettiva di un "server virtuale" e anche con la possibilità di inserire informazioni personalizzate.
Almeno, personalmente spero che almeno il profiler appaia nel tester.
Ragazzi, preparatevi per Champ. L'intoppo non è chiaro. Dice che durante il test, errore di autorizzazione... il test non va oltre (per niente). Schermata allegata. Come posso combatterlo?
I kernel sono così, il sistema operativo è XP.
Penso che gli sviluppatori abbiano appena controllato che i parametri siano "generalmente" disponibili.
Se non sono presenti, anche l'ottimizzazione non partirà.
Se ci sono, allora l'ottimizzazione eseguirà tanti passaggi quanti sono specificati negli intervalli. Nel vostro caso c'è stato un solo passaggio.
Mi sono imbattuto in una cosa interessante.
Volevo eseguire l'Expert Advisor dell'anno scorso (campionato) su tutti i simboli, cioè ho selezionato la modalità di ottimizzazione "Tutti i simboli selezionati nella finestra "Panoramica del mercato". L'ottimizzazione non ha funzionato perché non avevo alcun parametro di input. Ho aggiunto un parametro di input e l'ottimizzazione ha funzionato. È un bug?
In caso di ottimizzazione "da parte di tutti i personaggi" si tratta ovviamente di una BORSA, e piuttosto ovvio.
Penso che gli sviluppatori abbiano solo controllato "in generale" la disponibilità dei parametri.
se non ce ne sono, l'ottimizzazione non partirà nemmeno.
ma se ci sono, l'ottimizzazione farà tanti passaggi quanti sono specificati negli intervalli. Nel vostro caso c'è stato un solo passaggio.
Nel caso dell'ottimizzazione "tutti i simboli", ovviamente c'è un BAG, che è abbastanza ovvio.Non so cosa gli sviluppatori abbiano impostato lì (o non impostato), e l'ottimizzazione dovrebbe logicamente andare in ogni caso, indipendentemente dal fatto che l'EA abbia parametri o meno.
Cioè, anche in assenza di parametri esterni, il miglior risultato deve essere selezionato tra i simboli disponibili nella finestra di Market Watch. Se c'è solo un simbolo, allora dovrebbe essere visualizzato un messaggio nel registro che ci dovrebbe essere più di un simbolo.
Giusto? ))
P.S. Anche se no. Basta visualizzare tutti i risultati sui caratteri disponibili, anche se si tratta di uno solo.
