Errori, bug, domande - pagina 793
Come si esegue l'ottimizzazione utilizzando gli agenti nel cloud? La nuvola è collegata, le nuvole in 4 pezzi scrivono pronte. Nel menu contestuale l'opzione Use -> Mql5 Cloud Network è attivata. Tuttavia, quando inizia l'ottimizzazione, solo gli agenti locali funzionano e gli agenti cloud scrivono tutti falliti.
Sono l'unico?
Non è stato così per molto tempo.
Le mani sono dritte e i segni sono apparsi, non ricordo quando.
Il registro non mostra perché un file? Perché sembra essere acceso, loggato...
Strano sentire questo dallo sviluppatore principale. Dal manuale d'uso del terminale:
Illivello di margine è il rapporto percentuale tra la quantità di fondi disponibili in un dato conto e la quantità di margine (Fondi / Margine * 100);
A quanto pare mi sbagliavo. Scusa per la valutazione superficiale, non stavo guardando attentamente.
Il grafico di prova mostra effettivamente il livello di margine, non il carico sul conto.
La risposta corretta è che il livello di margine stava scendendo perché il prezzo delle azioni IBM è salito da 125 a 208 dollari dal 2010, il che ha superato la crescita del deposito. Dato che il margine nei CFD dipende dal valore dell'asset, quando il prezzo dell'asset è aumentato, anche il requisito di margine è aumentato. In questo caso, l'aumento del prezzo delle azioni è stato molto più alto dell'aumento del bilancio.
Hai visto questo PR?
Domani mi sveglierò milionario...
Hai visto questo PR?
Domani mi sveglierò milionario...
Resta da fare il link nel post errato in modo che la persona che lo rilegge più tardi non venga colta di sorpresa.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805
