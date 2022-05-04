Errori, bug, domande - pagina 796

Renat:

Gli importi congelati per l'utilizzo della rete claud sono accumulati durante la notte e poi ritirati in una sola operazione.

Questo per evitare di moltiplicare piccoli importi con corse multiple.

Bene. È possibile vedere in MT il costo approssimativo dei calcoli pianificati prima di iniziare l'ottimizzazione? Ora si scopre che quando si inizia l'ottimizzazione, non si ha idea di quanto denaro verrà prelevato.
 
marketeer:
Ok. È possibile vedere il costo approssimativo degli agenti in MT prima di iniziare l'ottimizzazione? Ora si scopre che si inizia l'ottimizzazione e non si ha idea di quanto denaro verrà addebitato.

Vedi domande e risposte sulle tasse, puoi stimare il costo approssimativo:

Qual è il costo per unità di PR per unità di tempo?

Il costo di un agente di prova che lavora con PR=100 per un'ora è fissato a 0,01 crediti. Un quantum è preso come unità di lavoro, che è definito come un agente che lavora con PR=1 per 1 ms (1 millisecondo). Così, il costo per quantum è:

QuantPrice=0,01 crediti/(100PR*3.600.000 ms)=2,77778E-11 [crediti/(PR*ms)]

La tabella mostra il costo del funzionamento continuo per 1 ora e per 1 mese di un agente di prova a nucleo singolo con PR=100.

IntervalloQuantPrice, crediti/(PR*ms)PR dell'agente
Tempo, msImporto, crediti
1 ora
2,77778E-11100
3 600 000
0.01
1 mese
2,77778E-11100
2 592 000 0007.20


Il numero ottimale di agenti di prova è uguale al numero di core. Se il computer ha un processore con 4 core, 4 agenti saranno installati di default, quindi il costo sarà 4 volte superiore.


Affittare 100 agenti con un PR di 100 per un'ora costerebbe 1,00 crediti/dollari.

Renat:

Guarda le domande e le risposte sulle tasse, puoi stimare il costo approssimativo:

Qual è il costo per unità di PR per unità di tempo?


Posso vedere i PR dei miei agenti locali per stimare le prestazioni di un singolo passaggio di prova a PR100? MT5 può fare da solo un tale passaggio e stimare il costo?
 
marketeer:
Posso vedere il PR dei miei agenti locali per stimare le prestazioni di un singolo passaggio di prova a PR100? MT5 può fare da solo un tale passaggio e stimare il costo?
Si può fare una stima, ci penseremo.
 

Ragazzi - guardate l'indicatore. Non è disegnare. Sto trasferendo il codice dal 4 al 5. Ho il campionato alle porte e ho paura di non farcela...

Penso che lo sto facendo bene. Su 4 funziona come dovrebbe essere.

L'ho messo sul grafico EURUSD in H1.

Gli indicatori sono nel rimorchio. Descrizione in questa e nella prossima pagina.

Le mie ultime modifiche al codice sono nel trailer.

Grazie.

MovingAverages.mqh  9 kb
 

Non ho potuto trovare una risposta alla seguente domanda attraverso la ricerca nel forum.

C'è un'opzione di debug in modalità test? Cioè, eseguo l'EA nello strategy tester per il test, imposto dei breakpoint e posso fare il debug passo dopo passo usando lo strategy tester.

Se sì, come posso usarlo?

Se no, ci sono piani per implementare questa funzione?

 
BZSP:
Per sapere come è possibile eseguire il debug con i punti di interruzione, vedi questo articolo.
 
BZSP:

Non ho potuto trovare una risposta alla seguente domanda attraverso la ricerca nel forum.

C'è un'opzione di debug in modalità test? Cioè, eseguo un EA nello strategy tester per il test, imposto dei breakpoint e posso eseguire il debug dell'EA nello strategy tester passo dopo passo.

Il debug non è disponibile nello Strategy Tester
 

Occasionalmente (raramente) si verifica un errore

2012.08.04 16:23:13     Core 1  tester agent synchronization error
Anche se entrambi gli agenti locali sono pronti
 
R0MAN:

Ragazzi - guardate l'indicatore. Non è disegnare. Sto trasferendo il codice dal 4 al 5. Ho il campionato alle porte, ho paura di non farcela...


È questo?


Ho due domande.

- Perché hai cambiato il calcolo dal 4 nel codice?

- Cosa mostra questo indicatore e come fare trading con esso?

