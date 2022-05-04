Errori, bug, domande - pagina 796
Gli importi congelati per l'utilizzo della rete claud sono accumulati durante la notte e poi ritirati in una sola operazione.
Questo per evitare di moltiplicare piccoli importi con corse multiple.
Ok. È possibile vedere il costo approssimativo degli agenti in MT prima di iniziare l'ottimizzazione? Ora si scopre che si inizia l'ottimizzazione e non si ha idea di quanto denaro verrà addebitato.
Il costo di un agente di prova che lavora con PR=100 per un'ora è fissato a 0,01 crediti. Un quantum è preso come unità di lavoro, che è definito come un agente che lavora con PR=1 per 1 ms (1 millisecondo). Così, il costo per quantum è:
La tabella mostra il costo del funzionamento continuo per 1 ora e per 1 mese di un agente di prova a nucleo singolo con PR=100.
Il numero ottimale di agenti di prova è uguale al numero di core. Se il computer ha un processore con 4 core, 4 agenti saranno installati di default, quindi il costo sarà 4 volte superiore.
Affittare 100 agenti con un PR di 100 per un'ora costerebbe 1,00 crediti/dollari.
Posso vedere il PR dei miei agenti locali per stimare le prestazioni di un singolo passaggio di prova a PR100? MT5 può fare da solo un tale passaggio e stimare il costo?
Ragazzi - guardate l'indicatore. Non è disegnare. Sto trasferendo il codice dal 4 al 5. Ho il campionato alle porte e ho paura di non farcela...
Penso che lo sto facendo bene. Su 4 funziona come dovrebbe essere.
L'ho messo sul grafico EURUSD in H1.
Gli indicatori sono nel rimorchio. Descrizione in questa e nella prossima pagina.
Le mie ultime modifiche al codice sono nel trailer.
Grazie.
Non ho potuto trovare una risposta alla seguente domanda attraverso la ricerca nel forum.
C'è un'opzione di debug in modalità test? Cioè, eseguo un EA nello strategy tester per il test, imposto dei breakpoint e posso eseguire il debug dell'EA nello strategy tester passo dopo passo.
Occasionalmente (raramente) si verifica un erroreAnche se entrambi gli agenti locali sono pronti
Ragazzi - guardate l'indicatore. Non è disegnare. Sto trasferendo il codice dal 4 al 5. Ho il campionato alle porte, ho paura di non farcela...
È questo?
Ho due domande.
- Perché hai cambiato il calcolo dal 4 nel codice?
- Cosa mostra questo indicatore e come fare trading con esso?