Errori, bug, domande - pagina 801
Test multivaluta, ho bisogno di aprire trade in diversi strumenti con un solo strumento di lavoro. Questa è in realtà una versione ridotta per evidenziare l'area problematica
A proposito, tutti gli ordini in sospeso tranne il primo sono piazzati
Inoltre, l'icona dello sviluppatore si illumina se sei stato nel profilo dell'applicazione, così ci fissiamo :)
Lo sviluppatore vede che l'icona è accesa ed entra e tu vedi che lo sviluppatore è entrato e vai anche a vedere se ha guardato indietro per vedere se ho guardato indietro...
IMHO se ci sono stati cambiamenti l'icona dovrebbe essere grande, se appena visitata piccola.
Per quanto ho capito non c'è nessun cambiamento se "si guarda solo in giro". C'è un cambiamento se gli sviluppatori stanno comunicando tra loro (privatamente) sull'applicazione.
È vero, a volte succede che gli sviluppatori di messaggi diventano disponibili per i comuni mortali (per errore), ho avuto un paio di casi del genere.
Controlla e segnala il numero di build del terminale client e degli agenti di prova.
Ho scaricato la build di recente, molto recente - 687. Gli agenti usano solo locale, remoto e cloud - disconnessi. Anche se con il remoto e il cloud connessi e il locale disconnesso, non funziona nemmeno!
Non so cosa fare. Sov è scritto, test e ottimizzazione non è possibile...
Potete consigliarmi come eventualmente risolvere questo problema - screenshot allegati.
In una delle schermate c'è un menu - Use -MQL5Cloud Network.
Effettuare il login e avere un saldo di più di 1 credito.
Hai provato a selezionare tutte le valute richieste nel blocco di inizializzazione usando SymbolSelect?
Non ha aiutato, la stessa cosa
Se sl = tp = 0, ancora errore 10016 (arresti sbagliati).
non ha aiutato, stessa cosa.
Se metto sl = tp = 0, l'errore 10016 (arresti sbagliati) è ancora presente.
Allora deve essere questa parte del codice, è quello che dobbiamo affrontare.La cosa buona è analizzare il codice completo, non quello ritagliato per l'esempio.
Perché non provare a usare
Cosa intendete con "come può esserci un errore 10016 se non ci sono fermate". Ci sono valori zero specificati per loro o solo nessuna linea dove sono prescritti?
Prova questo