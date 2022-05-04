Errori, bug, domande - pagina 801

ilunga:

Test multivaluta, ho bisogno di aprire trade in diversi strumenti con un solo strumento di lavoro. Questa è in realtà una versione ridotta per evidenziare l'area problematica

A proposito, tutti gli ordini in sospeso tranne il primo sono piazzati

Avete provato a selezionare tutte le valute necessarie nel blocco di inizializzazione usando SymbolSelect?
Urain:

Inoltre, l'icona dello sviluppatore si illumina se sei stato nel profilo dell'applicazione, così ci fissiamo :)

Lo sviluppatore vede che l'icona è accesa ed entra e tu vedi che lo sviluppatore è entrato e vai anche a vedere se ha guardato indietro per vedere se ho guardato indietro...

IMHO se ci sono stati cambiamenti l'icona dovrebbe essere grande, se appena visitata piccola.

Per quanto ho capito non c'è nessun cambiamento se "si guarda solo in giro". C'è un cambiamento se gli sviluppatori stanno comunicando tra loro (privatamente) sull'applicazione.

È vero, a volte succede che gli sviluppatori di messaggi diventano disponibili per i comuni mortali (per errore), ho avuto un paio di casi del genere.

 
alexvd:
Controlla e segnala il numero di build del terminale client e degli agenti di prova.

Ho scaricato la build di recente, molto recente - 687. Gli agenti usano solo locale, remoto e cloud - disconnessi. Anche se con il remoto e il cloud connessi e il locale disconnesso, non funziona nemmeno!

Non so cosa fare. Sov è scritto, test e ottimizzazione non è possibile...

Potete consigliarmi come eventualmente risolvere questo problema - screenshot allegati.

 

In una delle schermate c'è un menu - Use -MQL5Cloud Network.

Effettuare il login e avere un saldo di più di 1 credito.

Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Заработать деньги, продавая мощности своего компьютера для сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
 
Interesting:
Hai provato a selezionare tutte le valute richieste nel blocco di inizializzazione usando SymbolSelect?

Non ha aiutato, la stessa cosa

Se sl = tp = 0, ancora errore 10016 (arresti sbagliati).

ilunga:

non ha aiutato, stessa cosa.

Se metto sl = tp = 0, l'errore 10016 (arresti sbagliati) è ancora presente.

Allora deve essere questa parte del codice, è quello che dobbiamo affrontare

   request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
   request.magic  = 0;
   request.symbol = symbol;
   request.volume = 1;
   request.price  = bar_info[1] + 500*_Point;
   request.sl     = 1.0;
   request.tp     = bar_info[1] + 500*_Point + 1000*_Point;
   request.deviation = 10;
   request.type   = ORDER_TYPE_BUY_STOP; 
   request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
La cosa buona è che dovete analizzare il codice completo, non quello tagliato per l'esempio.
 
Interesting:

Allora deve essere questa parte del codice, è quello che dobbiamo affrontare.

La cosa buona è analizzare il codice completo, non quello ritagliato per l'esempio.

Ma l'errore esiste ancora nella versione ridotta.


Ad essere onesti, non capisco bene come l'errore 10016 possa verificarsi se non ci sono fermate

ilunga:

Ma l'errore esiste ancora in quello troncato.


Ad essere onesti, non capisco bene come l'errore 10016 possa essere in assenza di fermate

Quando vi viene richiesto, stampate la vostra stampa del prezzo corrente della vostra coppia desiderata, il prezzo dell'ordine, lo stop, il take.
 
ilunga:

Ma l'errore esiste ancora in quello troncato.

Ad essere onesti, non capisco bene come l'errore 10016 possa essere in assenza di fermate

Perché non provare a usare

#include <Trade\Trade.mqh>

bool              BuyStop(const double volume,const double price,const string symbol=NULL,const double sl=0.0,const double tp=0.0,
                             const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,const datetime expiration=0,const string comment="");
 
ilunga:

Ma l'errore esiste ancora in quello troncato.


Ad essere onesti, non capisco bene come l'errore 10016 possa essere in caso di assenza di fermate

Cosa intendete con "come può esserci un errore 10016 se non ci sono fermate". Ci sono valori zero specificati per loro o solo nessuna linea dove sono prescritti?

Prova questo

   MqlTradeRequest request={0};
