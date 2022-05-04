Errori, bug, domande - pagina 800
papaklass:
Un test multi-valuta?
papaklass:
fyords:
Test multivaluta, ho bisogno di aprire trade in diversi strumenti con uno strumento di lavoro. Questa è in realtà una versione ridotta per evidenziare l'area problematica
Test multivaluta, ho bisogno di aprire trade in diversi strumenti con un solo strumento di lavoro. Questa è in realtà una versione ridotta per evidenziare l'area problematica
Se proviamo a usare la visualizzazione senza alcuno stop, si posizionerà?
Funzionerebbe se provassi le immagini senza gli stop?
1) Non ho mai provato senza fermate. Ma quando viene testato sulla "mia" moneta, scommette... Domani proverò
2) Gli stop si sono già allontanati parecchio - a tp 100 pips, a sl anche di più
Perché l'icona del servicedesk risalta come se ci fossero messaggi non letti/nuovi tra i preferiti? Come posso sapere se c'è stata una risposta?
Questo è già stato discusso in un thread vicino. Siamo giunti all'opinione che l'icona si accende non solo quando si riceve un nuovo messaggio dal Service Desk, ma anche quando uno degli sviluppatori guarda la tua applicazione. Quindi, se l'icona Service Desk si accende spesso, ma non ci sono nuovi messaggi, la vostra applicazione è di serio interesse per gli sviluppatori. Potete essere orgogliosi. :)
Inoltre, l'icona dello sviluppatore si illumina se sei stato nel profilo dell'applicazione, così ci fissiamo :)
Lo sviluppatore vede che l'icona è accesa ed entra e tu vedi che lo sviluppatore è entrato e vai anche a vedere se ha guardato indietro per vedere se ho guardato indietro...
IMHO se ci sono stati cambiamenti l'icona dovrebbe essere grande, se hai appena visitato una piccola.
Che senso ha? se non quello di sorridere =)
In realtà sulle icone degli sviluppatori è una mia ipotesi, e spero (sul talento del programmatore web) infondata.
Quindi guardare indietro è uno scherzo (probabilmente).
Per quanto riguarda le icone grandi e piccole, però, un suggerimento abbastanza serio.