Errori, bug, domande - pagina 800

Nuovo commento
 

papaklass:

Forse voleva piazzare un ordine su GBPUSD a EURUSD?

Un test multi-valuta?

 

papaklass:

fyords:


Test multivaluta, ho bisogno di aprire trade in diversi strumenti con uno strumento di lavoro. Questa è in realtà una versione ridotta per evidenziare l'area problematica

A proposito, tutti gli ordini in sospeso tranne il primo sono piazzati

 
ilunga:

Test multivaluta, ho bisogno di aprire trade in diversi strumenti con un solo strumento di lavoro. Questa è in realtà una versione ridotta per evidenziare l'area problematica

A proposito, tutti tranne il primo ordine in sospeso sono stati piazzati.

Se proviamo a usare la visualizzazione senza alcuno stop, si posizionerà?

O si allontana per essere sicuro?

 
fyords:

Funzionerebbe se provassi le immagini senza gli stop?

O spostare i fermi indietro per essere sicuri?

1) Non ho mai provato senza fermate. Ma quando viene testato sulla "mia" moneta, scommette... Domani proverò

2) Gli stop si sono già allontanati parecchio - a tp 100 pips, a sl anche di più

 

Perché l'icona del servicedesk risalta come se ci fossero messaggi non letti/nuovi tra i preferiti? Come posso sapere se c'è stata una risposta?

servicedesk

 
Zeleniy:

Perché l'icona del servicedesk risalta come se ci fossero messaggi non letti/nuovi tra i preferiti? Come posso sapere se c'è stata una risposta?

Di solito ci clicco sopra e guardo lì.
 
papaklass:
Questo è già stato discusso in un thread vicino. Siamo giunti all'opinione che l'icona si accende non solo quando si riceve un nuovo messaggio dal Service Desk, ma anche quando uno degli sviluppatori guarda la tua applicazione. Quindi, se l'icona Service Desk si accende spesso, ma non ci sono nuovi messaggi, la vostra applicazione è di serio interesse per gli sviluppatori. Potete essere orgogliosi. :)
Vedo, grazie, davvero già spento =) Beh, in realtà c'è un grave errore, all'ufficio postale arrivano le lettere, e i link non funzionano affatto, o meglio le pagine su di loro sono andate da tempo, e ho pensato in un primo momento, problemi con Internet, e poi provato a passare attraverso la barra degli indirizzi nel profilo, e questo risulta e non hanno, aggiornamento sulla nostra risorsa, ma i messaggi sudore dimenticare di risolvere =)))
 
papaklass:
Questo è già stato discusso in un thread vicino. Sono giunti all'opinione che l'icona si accende non solo quando un nuovo messaggio dal servicedeck, ma quando uno degli sviluppatori guarda la tua richiesta. Quindi, se l'icona Service Desk si accende spesso, ma non ci sono nuovi messaggi, la vostra applicazione è seriamente interessata agli sviluppatori. Potete essere orgogliosi. :)

Inoltre, l'icona dello sviluppatore si illumina se sei stato nel profilo dell'applicazione, così ci fissiamo :)

Lo sviluppatore vede che l'icona è accesa ed entra e tu vedi che lo sviluppatore è entrato e vai anche a vedere se ha guardato indietro per vedere se ho guardato indietro...

IMHO se ci sono stati cambiamenti l'icona dovrebbe essere grande, se hai appena visitato una piccola.

 
Urain:

Inoltre, l'icona dello sviluppatore si illumina se sei stato nel profilo dell'applicazione, così ci fissiamo :)

Lo sviluppatore vede che l'icona è accesa e va dentro e tu vedi che lo sviluppatore ha visitato e vai anche a guardare indietro per vedere se ha guardato indietro per vedere se ho guardato indietro...

IMHO se ci sono stati cambiamenti l'icona dovrebbe essere grande, se appena visitata piccola.

Che senso ha? tranne che per sorridere =)
 
Zeleniy:
Che senso ha? se non quello di sorridere =)

In realtà sulle icone degli sviluppatori è una mia ipotesi, e spero (sul talento del programmatore web) infondata.

Quindi guardare indietro è uno scherzo (probabilmente).

Per quanto riguarda le icone grandi e piccole, però, un suggerimento abbastanza serio.

1...793794795796797798799800801802803804805806807...3184
Nuovo commento