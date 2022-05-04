Errori, bug, domande - pagina 396
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Domanda per gli sviluppatori. In precedenza, nelle proprietà dell'indicatore nel menu "Applica a", oltre a tutto il resto elencato, si poteva selezionare "dati del primo indicatore". Ora non è possibile farlo:
È stato rimosso per qualche motivo?
Questa opzione non è stata rimossa. Aiuto:
Questa opzione non è stata rimossa. Nell'aiuto:
Qualcuno dello sviluppo o esperto può rispondere alla mia domanda.
Grazie in anticipo.
Le seguenti opzioni dell'indicatore (cerchiate in rosso) possono essere impostate programmaticamente?
No.
Agli sviluppatori!
Si prega di rendere il sistema di aggiornamento amichevole con Kaspersky antivirus (nel mio caso KIS 2011) !!!!
Non ce la faccio più, è il secondo aggiornamento di fila tra l'altro.
Dopo l'aggiornamento a una nuova build il processo si blocca nella lista, la CPU viene consumata al massimo, ma non c'è alcun effetto (il terminale o non è completamente disegnato, o non prova nemmeno a farlo).
Il processo si blocca nella lista in modo che non possa essere rimosso da essa con una bomba nucleare.
Sulla build precedente mi sono sbarazzato del problema riavviando e fermando la protezione KIS, ora ho deciso di controllare cosa esattamente aiuta/disattiva l'avvio.
Si è scoperto che dopo che la protezione si ferma il terminale operativo diventa possibile avviare (il prossimo avvio dell'attività di protezione non ha alcun effetto).
PS
Devo precisare che nell'antivirus per terminale tutto ciò a cui potrei arrivare personalmente è permesso, molto probabilmente non potrò permettere nient'altro (a meno che non disabiliti qualche tipo di controllo)...
KAV 8.0 per l'aggiornamento alla nuova build sembra abbastanza normale, nessun problema con il primo avvio della nuova build.
Scoperto questo.
Scoperto questo.
Onestamente, è una stronzata....
Che senso ha fare l'uomo nero?!
Onestamente, è una stronzata....
A che serve un bojan?!
Va bene, anch'io pensavo che non lo fosse all'inizio - ho anche scritto una domanda al consiglio di amministrazione. :)
Se ho visto la formula e fatto alcuni calcoli in MT4 (non in MT5, per favore) sono d'accordo con gli sviluppatori sulla necessità di questo tipo di ricalcolo.