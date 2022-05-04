Errori, bug, domande - pagina 805
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Allora, c'è un codice nella pagina precedente dove c'è un array di 3 elementi. Quando lo emetti con Prints, ottieni che Bid = 1,29709 mentre bar_info[n-1] memorizza 1,29220
Cosa ne pensate di questo?
Cosa ne pensi di questo?
Se questo viene eseguito da un init, allora
Se da OnTick, allora
A questo punto ho una lacuna nei dati (vedi immagine). Tuttavia, ho la sensazione che quando faccio i test su un'altra coppia, ottengo l'aggiornamento asincrono dei dati
Lo è.
Aggiungete un'altra riga dopo le stampe:
Quando si esegue il codice in OnTick si ottiene:
Cioè, la barra per Copy...() esiste già, ma non c'è ancora nessuna citazione.
Possiamo fare un'altra aggiunta. Inserisci la tua funzione con la mia aggiunta in OnTick:
Test eseguito dal 2012.01.01
otteniamo:
Cioè, la prima citazione è glitchata, il resto è corretto
Se questo viene eseguito da un inite, allora
L'ultima barra (la più vicina alla data corrente) avrà l'indice massimo in questo caso.
Quindi la prima citazione è glitchata, le altre sono corrette.
Puoi dirmi cosa significano gli zeri prima della virgola nella colonna Pass?
Puoi dirmi cosa significano gli zeri prima della virgola nella colonna Pass?
Questo è il numero di generazione della genetica. Non ci sono solo zeri, dopo gli zeri vengono 1, 2 ecc.
Il mio significa che non si sta riproducendo? )))
Le generazioni stanno arrivando, ma la colonna è ancora piena di zeri.
Queste aggiunte sono possibili in MT5?
Nella struct MqlTradeResult aggiungere il tempo di esecuzione dell'ordine sul lato server.
E aggiungere la possibilità di impostare il tempo in cui un ordine in sospeso diventa attivo per l'esecuzione sul server.