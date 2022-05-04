Errori, bug, domande - pagina 791
Poi, una semplice formula Margin Level= Balance / Margin (costante). Di conseguenza, con la crescita dell'equilibrio, si ottiene l'aumento del livello di margine.
Ti ho dato la formula esatta (è l'inverso di quella che hai dato tu) e in più ho dato il suo significato "carico del conto".
Più piccolo è il valore del margine * 100% / equity, minore è il carico sul conto e maggiore è il margine di sicurezza.
Ne vale assolutamente la pena - per favore, scrivete.
1. Grazie, spero sia corretto.
2.Vi darò più dettagli domani, ma la seguente situazione si verifica ora.
Dopo aver terminato o fermato l'ottimizzazione, il pulsante Start-Stop rimane inattivo e sbiadito.
Non potete cambiare o avviare nulla nella prima scheda, dovete riavviare il terminale.
Il registro mostra che c'è stato un arresto dell'utente.
XP 32 bit, Win 7 32 bit.
Il terminale va in crash nella nuova costruzione durante l'ottimizzazione
Requisizione #450637
Il terminale va in crash nella nuova build durante l'ottimizzazione
Requisizione #450637
Altro sulla genetica. Il tester, per qualche ragione, crede arrogantemente che con miliardi di varianti troverà la migliore in 1280 corse. E si ferma dopo questo! Convincerlo a contare tradizionalmente almeno 10 mila varianti non funziona... Ricompilare ecc. non aiuta. Che pasticcio!
No, davvero, cosa fare? Non riesco a fermarlo del tutto.
Sì, è un bug orribile. Ogni volta che si ricarica il terminale è insolito ))))
Avevo appena aggiustato il numero di accordi e compravendite (funziona correttamente) e avevo una speranza di ritestare tutto, ma ho fallito))
Oggi in aggiunta:
