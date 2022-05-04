Errori, bug, domande - pagina 791

Karlson:

Poi, una semplice formula Margin Level= Balance / Margin (costante). Di conseguenza, con la crescita dell'equilibrio, si ottiene l'aumento del livello di margine.

Ti ho dato la formula esatta (è l'inverso di quella che hai dato tu) e in più ho dato il suo significato "carico del conto".

Più piccolo è il valore del margine * 100% / equity, minore è il carico sul conto e maggiore è il margine di sicurezza.

 
Renat:
Ne vale assolutamente la pena - per favore, scrivete.
1. Grazie, spero sia corretto.

2.Vi darò più dettagli domani, ma la seguente situazione si verifica ora.

Dopo aver terminato o fermato l'ottimizzazione, il pulsante Start-Stop rimane inattivo e sbiadito.

Non potete cambiare o avviare nulla nella prima scheda, dovete riavviare il terminale.

Il registro mostra che c'è stato un arresto dell'utente.

XP 32 bit, Win 7 32 bit.

Karlson 2012.08.02 00:30 Dopo aver terminato o fermato l'ottimizzazione, il pulsante Start-Stop rimane inattivo e sbiadito.

Confermato, c'è un bug ed è molto ripetibile. Inoltre, i risultati di ottimizzazione dell'Expert Advisor che ho testato proprio ieri sera sono cambiati radicalmente - ad esempio il numero di trade con gli stessi parametri è diminuito di 4 volte. Sfortunatamente, non ho salvato i risultati delle corse di ieri e non posso tracciare il motivo per cui è così - sto solo affermando il fatto per ora.

 

Il terminale va in crash nella nuova costruzione durante l'ottimizzazione


La genetica si comporta stranamente dal precedente aggiornamento. Ci sono guasti regolari sui passaggi 1-4 o sul 5°-9° millesimo passaggio. Anche la ripetizione (sovrapposizione con la corsa precedente) influisce, ma in modo disordinato. Non ci sono rapporti di completamenti anormali. Ricompilare il gufo aiuta quasi sempre.
 
Konstantin83:

Il terminale va in crash nella nuova build durante l'ottimizzazione


Grazie per il tuo feedback, ci stiamo lavorando.
 

Altro sulla genetica. Il tester, per qualche ragione, crede arrogantemente che con miliardi di varianti troverà la migliore in 1280 corse. E si ferma dopo questo! Convincerlo a contare tradizionalmente almeno 10 mila varianti non funziona... Ricompilare ecc. non aiuta. Che pasticcio!

No, davvero, cosa fare? Non riesco a fermarlo del tutto.

 
muallch:

Sì, è un bug orribile. Ogni volta che si ricarica il terminale è insolito ))))

Avevo appena aggiustato il numero di accordi e compravendite (funziona correttamente) e avevo una speranza di ritestare tutto, ma ho fallito))

Oggi in aggiunta:

 
muallch:

Altro sulla genetica. Il tester, per qualche ragione, crede arrogantemente che con miliardi di varianti troverà la migliore in 1280 corse. E si ferma dopo questo! Convincerlo a contare tradizionalmente almeno 10 mila varianti non funziona... Ricompilare ecc. non aiuta. Che peccato!

No, davvero, cosa fare? Non riesco a fermarlo del tutto.

Forse in questo thread troverai le risposte alle tue domande: Come strangolare un tester genetico tramite OnTester con zero risultati.
