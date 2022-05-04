Errori, bug, domande - pagina 772
Cari sviluppatori! Dato che il terminale non ha una cronologia Ask, avrebbe senso legare gli ordini stop (Buy stop, Sell stop) al prezzo Bid? O per far sì che l'utente selezioni a quale prezzo un ordine scatterà (Bid o Ask). Intendo il forex.
Chiedere la storia è lì come ogni barra dei minuti memorizza lo spread.
Ask è facile da completare come Bid + Spread, che è quello che fa il tester.
O forse memorizzare lo spread in modo che l'alta richiesta possa essere riprodotta? Per esempio, memorizzare lo spread massimo dall'offerta più alta? Allora sarebbe possibile riprodurre l'alto asc.
Renat: "Ask è facilmente raffinato come Bid + Spread, che è quello che fa il tester".
Secondo me, il problema di questo schema è che non c'è un punto di attacco, a quale bidone aggiungere? (Basso, Alto, Aperto, Chiuso). A che punto è stata raggiunta la massima diffusione? E non sto dicendo nulla sul fatto di non mantenere la massima diffusione dal punto di ancoraggio, ma la diffusione all'apertura.
P.S: La cosa più informativa sul grafico forex è l'offerta bassa e la richiesta alta (almeno per il sistema di ordini attuale). È possibile ottenere il valore dell'offerta bassa, la richiesta alta no. Sto parlando del valore esatto, non del + -.
P.P.S: se c'è uno spazio riservato nella struttura dei dati storici per lo spread (che rende impossibile trovare l'asc alto), perché non usare quello spazio per un vantaggio migliore, in modo da poter trovare quell'asc alto?
Cosa significa il valore di ritorno dell'ottimizzatore di -1.#J?
E quando si ordina, è sia il massimo di tutti che il minimo di tutti.
Sono davvero perplesso.
Puoi dare il codice da controllare al service desk?
Forse c'è stato un eccesso nell'operazione?
Puoi darmi il codice da controllare al service desk?
Ho questa domanda.
Se il test viene eseguito in modalità All Tics, e in entrambe le modalità Simple e Visualisation, ho notato che l'inizio del test inizia con un ritmo abbastanza veloce. Poi, dopo un po', il ritmo rallenta notevolmente. Poi improvvisamente torna a un ritmo veloce. Gli scambi sono distribuiti uniformemente e la loro frequenza non è abbastanza alta da fare la differenza.
A cosa potrebbe essere collegato?
Non posso aprire un ordine con uno stop subito... si brucia.
Ok, facciamo in un altro modo... pagherò per la funzione di aprire una posizione con uno stop e un take... l'unica condizione - nessuna libreria standard
Stai scherzando sul profiler nella nuova build (674)?
Guarda nel menu di debug