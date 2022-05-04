Errori, bug, domande - pagina 773
Stai scherzando sul profiler nella nuova build (674)?
Impostare il pannello delle funzioni ME, non ci sono istruzioni per aggiungere un pulsante profiler nel vecchio profilo.
E non ha un pulsante caldo.
Ventilatore Fibo (dopo l'aggiornamento?)
Per quanto riguarda.
Terminale client MetaTrader 5 build 674
Grazie.
Modificherà altri oggetti (ventaglio di Gann, archi)?
Grazie.
Ho deciso di controllare rapidamente la funzione STOP nell'ottimizzazione.
Ho fatto 4000 passaggi nella genetica, ho premuto STOP, poi START, ho trovato 11 voci ed è stato come contare di nuovo...
Grazie.
Mi sono ripreso normalmente. Vero non dopo 4000 passaggi, ma molto meno - 162.
P.S. Ora testato ulteriormente su questo punto. I risultati sono stati ripristinati anche quando ho lanciato per errore l'ottimizzazione nella modalità All ticks (prima era OHLC su m1), l'ho fermata e ho iniziato l'ottimizzazione nella modalità OHLC su m1. Tutti i risultati sono stati ripristinati.
Ventilatore Fibo (dopo l'aggiornamento?)
Non sapevo in quale thread scrivere ))))
Depo iniziale 10000.Questo prima dell'aggiornamento di ieri.
C'è un errore di battitura nella documentazione: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction
Qual è la filosofia dietro l'uso di OnTrade() e OnTradeTransaction()?
OnTradeTransaction si attiva dall'evento Trade o ha un proprio evento?
HZZ Se entrambe le funzioni si attivano da un evento, qual è l'ordine di priorità? Cosa viene attivato prima da OnTrade() o OnTradeTransaction()?
Qual è la filosofia dietro l'uso di OnTrade() e OnTradeTransaction()?
OnTradeTransaction attiva l'evento Trade, o ha un proprio evento per esso?
Si completano a vicenda e OnTradeTransaction copre completamente le funzionalità di OnTrade.
OnTradeTransaction fornisce l'accesso al flusso grezzo della transazione e permette di controllare il processo di esecuzione dell'operazione commerciale nei dettagli.
Le funzioni lavorano indipendentemente e il flusso delle transazioni su OnTradeTransaction è molto più grande e dettagliato. OnTradeTransaction ha una propria coda da cui vengono emessi i comandi.
ps: basta disinserire queste funzioni e vedere