Errori, bug, domande - pagina 778

Interesting:

Agli sviluppatori di

Domanda - Sto facendo qualcosa di sbagliato, o con questo livello di annidamento ci saranno davvero dei lag nel tester (non ho notato forti lag nel terminale)?


E la velocità può essere influenzata dal fatto che gli oggetti erano una volta comuni e ora hanno una dinamica?

Allo stesso tempo, è un "contenitore" per tre oggetti che sono anche dinamici.

Mettiamola così.

class MyClass1
MyObjectA (потомок MyObject)
MyObjectB (потомок MyObject)
class MyClass2 : MyClass1
class MyClass3 : MyClass2
TheXpert:

Per prima cosa, avete già un profiler. Qual è il problema nel farlo funzionare?

In secondo luogo, se questo è il codice completo, la funzione.

MyClass3::Refresh e MyClass2::Refresh non sono affatto necessari e possiamo tranquillamente usare le funzioni della classe base MyClass1.

Oppure mandami tutto il codice, ma prima dovresti dare un'occhiata a Profiler.

 
Gli sviluppatori possono suggerire: quale font è usato nel terminale per i valori delle coppie di valute, sul lato destro?
 
papaklass:

È un'immagine interessante.

Con cosa?
 
TheXpert:
Con cosa?
Il TR è più basso dell'apertura del bai.
 
Karlson:
TR è più basso dell'apertura del bai.

E allora? È interessante? Non è nemmeno un errore.

Sembra che qualcuno abbia bisogno di più riposo.

 
Giusto! Non ho capito))
 

Bug o caratteristica?

La situazione è la seguente: sto testando un EA che apre un trade di solo acquisto (aprendo trade di vendita per commentare), chiudendo con stoploss e takeprofit.

Ricevo un rapporto come segue:

i commerci ripetuti comprano solo.

Capisco che per chiudere una posizione di acquisto ho bisogno di vendere, ma c'è ancora un po' di confusione...

Perché è così?

 

E un'altra domanda:

nel rapporto del tester, nei grafici dei profitti/perdite per ora/giorno della settimana/mese, queste letture sono alla data di apertura o di chiusura della posizione?

 

Quando si cerca di eseguire il debugger su un progetto -

errore interno #-1008

Errore di scrittura EX5

Che cos'è?

La compilazione ha successo.

 
Scrivete a servicedesk e allegate il codice, per favore. Specificare ilnumero di build, OS, bit rate. Come sempre, non esitate a contattarci se avete domande o suggerimenti.
