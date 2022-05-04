Errori, bug, domande - pagina 778
Agli sviluppatori diDomanda - Sto facendo qualcosa di sbagliato, o con questo livello di annidamento ci saranno davvero dei lag nel tester (non ho notato forti lag nel terminale)?
E la velocità può essere influenzata dal fatto che gli oggetti erano una volta comuni e ora hanno una dinamica?
Allo stesso tempo, è un "contenitore" per tre oggetti che sono anche dinamici.
Mettiamola così.
Per prima cosa, avete già un profiler. Qual è il problema nel farlo funzionare?
In secondo luogo, se questo è il codice completo, la funzione.
MyClass3::Refresh e MyClass2::Refresh non sono affatto necessari e possiamo tranquillamente usare le funzioni della classe base MyClass1.
Oppure mandami tutto il codice, ma prima dovresti dare un'occhiata a Profiler.
È un'immagine interessante.
Con cosa?
TR è più basso dell'apertura del bai.
E allora? È interessante? Non è nemmeno un errore.
Sembra che qualcuno abbia bisogno di più riposo.
Bug o caratteristica?
La situazione è la seguente: sto testando un EA che apre un trade di solo acquisto (aprendo trade di vendita per commentare), chiudendo con stoploss e takeprofit.
Ricevo un rapporto come segue:
i commerci ripetuti comprano solo.
Capisco che per chiudere una posizione di acquisto ho bisogno di vendere, ma c'è ancora un po' di confusione...
Perché è così?
E un'altra domanda:
nel rapporto del tester, nei grafici dei profitti/perdite per ora/giorno della settimana/mese, queste letture sono alla data di apertura o di chiusura della posizione?
Quando si cerca di eseguire il debugger su un progetto -
errore interno #-1008
Errore di scrittura EX5
Che cos'è?
La compilazione ha successo.
