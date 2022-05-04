Errori, bug, domande - pagina 766
È possibile realizzare l'ordine gratuitamente attraverso il Lavoro?
...ma cosa c'entra la griglia di Gann? è fatta da linee di tendenza o di angolo... e in MT5 ci sono un po' più opzioni.
Altre possibilità? In questo caso, si potrebbe simulare in MT5 la complessità, la flessibilità e l'elasticità della complessa costruzione della griglia Gann di MT4? Naturalmente senza alcuna manipolazione programmatica, solo attraverso il markup manuale. La linea di tendenza e la linea dell'angolo - come potrebbe mai essere associata a questo?
Quante linee disegnare e quanto tempo dedicare? Ho costruito questo con sei oggetti in un minuto più cinque minuti per metterlo a punto. Non ho nemmeno avuto bisogno di andare nella finestra Grid Settings, ho fatto tutto a occhio - direttamente sul grafico.
Il file non allega il modello - fallisce ancora.
P.S.: è solo molto, molto strano, dopo essersi abituati a un modo e a una flessibilità d'uso dello stesso strumento in una piattaforma, trovarsi di fronte a limitazioni di flessibilità in una piattaforma più recente.
Errore di generazione di eventi per gli indicatori collegati ai grafici in un Expert Advisor
L'essenza dell'errore (o forse è stato progettato così?) è che quando si creano indicatori in Expert Advisor e li si attacca ad altri grafici (il grafico corrente funziona) usando la funzione ChartIndicatorAdd(), non ricevono gli eventi ChartEvent e Timer.
Cominciano a riceverli solo dopo aver riavviato il terminale o richiamando manualmente le loro proprietà e premendo OK o cambiando il periodo/simbolo/template.
Agli sviluppatori
Quando è previsto il rilascio della nuova build e ci sarà un OnTrade modificato?
Come si rapporta il tempo delle citazioni dai server MQL5 al GMT? Passa all'ora legale e se sì, quando? Dove posso leggere più dettagli su questo, per non fare un errore nel codice?
