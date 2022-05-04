Errori, bug, domande - pagina 768
Per favore, ditemi se il programma può essere installato tramite un server proxy. Il web installer stesso viene scaricato senza problemi, ma per installarlo non funziona. Si prega di consigliare quale protocollo utilizzare per il caricamento e l'indirizzo IP dei server coinvolti. Esiste un metodo di installazione alternativo?
Sì, può attraverso un proxy.
Il proxy viene rilevato automaticamente dalle impostazioni di Internet Explorer e se non riesce, viene visualizzata una finestra che chiede di inserire le impostazioni del proxy.
Che tipo di proxy avete e quali impostazioni? Richiede un'autorizzazione, ecc.
Delega con autorizzazione. Tutte le impostazioni sono corrette. Il problema è che l'installatore web non dà alcun errore o chiede le impostazioni di connessione, si blocca solo al caricamento della versione completa. Forse il brandmauer sul server sta bloccando il download dal sito web. Il responsabile IT mi ha chiesto gli indirizzi IP dei server da cui verrà il download e le porte su cui dovrebbe avvenire. Potete per favore darmi queste informazioni.
Cosa dice la schermata di installazione? Si prega di allegare uno screenshot.
È possibile che il proxy venga rilevato e che le connessioni ad esso funzionino normalmente, ma che il proxy stia bloccando il contenuto scaricato.
Prova ad aprire l'accesso a 4.cdn.metaquotes.net porta 80.
L'accesso è aperto. Ecco uno screenshot: è così da mezz'ora...
L'accesso è aperto. Ecco uno screenshot: è così da mezz'ora...
Quindi il server proxy non permette il trasferimento dei dati.
È un proxy aziendale con regole severe e in modalità DROP requests? In effetti, il proxy agisce come un buco nero, accettando richieste e non dando risposte (nemmeno fallimenti REJECT).
E quale sarebbe la sua raccomandazione?
Devo rivolgermi all'amministratore di rete o a qualcos'altro?
Per l'amministratore, sa esattamente cosa ha tagliato e cosa gli è rimasto.
Renat, ho un amministratore che chiede:
- Quali porte aprire e in quale direzione (indirizzi IP)?
- È consentito il filtraggio dei pacchetti?
Grazie per l'aiuto!
C'è un modo alternativo per installare?
L'ho installato a casa - l'ho portato su una chiavetta.
Testato! l'amministratore è felice. nessuna birra richiesta.
È sufficiente aprire HTTP in uscita (porta 80) a 4.cdn.metaquotes.net, il filtraggio è accettabile (ma bisogna guardare - cosa viene filtrato).