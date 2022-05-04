Errori, bug, domande - pagina 762
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vado al mio computer e controllo.
Nel frattempo puoi copiare la data invece del prezzo di apertura e vedere quale data è stata emessa la barra su richiesta.
CopyTime() mostra che questa è l'ultima barra di storia effettiva disponibile per il terminale.
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY, "USDJPY",0.01,1,1.01,profit_USDJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY, "EURJPY",0.01,1,1.01,profit_EURJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY, "USDCHF",0.01,1,1.0001,profit_USDCHF);
Print("USDJPY=",SymbolInfoInteger("USDJPY",SYMBOL_DIGITS)," EURJPY=",SymbolInfoInteger("EURJPY",SYMBOL_DIGITS)," USDCHF=",SymbolInfoInteger("USDCHF",SYMBOL_DIGITS));
Print("profit_USDJPY=",profit_USDJPY," profit_EURJPY=",profit_EURJPY," profit_USDCHF=",profit_USDCHF);
USDJPY=2 EURJPY=2 USDCHF=4
profitto_USDJPY=9.9 profitto_EURJPY=0.13 profitto_USDCHF=0.1
Strano profitto per 1 pip su USDJPY, server RoboForex.
Cari sviluppatori...
Forse riesco a farti parlare la terza volta della griglia Gunn? Che dire? Devo fare una richiesta attraverso il Service Desk o questo messaggio sarà sufficiente?
In primo luogo, il modello in cui due punti della griglia sono magnetizzati agli estremi viene salvato in modo errato in MT4. Cioè c'è ancora la possibilità di riaprire il modello delineato nella stessa sessione del terminale dopo averlo salvato e chiuso e ottenere il suo aspetto iniziale... Ma dopo aver riaperto il terminale, e soprattutto dopo il reset del sistema, il modello è capovolto (credo sia il secondo) con il punto magnetico verso il basso e la griglia è compressa lungo il vertice. Se la griglia Gunn non è ideologicamente progettata per magnetizzare su due estremi, allora perché questa magnetizzazione è stata inventata per essa? Se non ci sono coordinate per il secondo punto nelle impostazioni dell'oggetto, ma solo qualche generica "Scala", allora non dovrebbe comunque impedire al modello di salvare e aprire correttamente. E il template con la griglia, secondo me, in ogni caso, che lo magnetizzi o no, si riapre compresso, cioè in modo errato. Questo deve essere debuggato in qualche modo.
In secondo luogo, in MT5 non è possibile lavorare con la griglia di Gann e mi piacerebbe che fosse possibile allungare agli estremi per due punti come in MT4, e naturalmente tutto verrebbe salvato/aperto correttamente e su diversi timeframe la scala delle celle non si sposterebbe come è ora, ma scalerebbe proporzionalmente al timeframe corrente. Questo deve essere pulito in qualche modo, altrimenti sarà assolutamente impossibile lavorare con l'oggetto.
In terzo luogo, riguardo alla mia richiesta di Service Desk di aprile : avete bisogno di un dialogo, o cosa? Non c'è ancora una risposta positiva o negativa, richiesta #359447 del 2012.04.24 (è stata la prima volta che la richiesta è stata presentata su questo forum più di due anni fa!) Vorrei che ci fosse una barra di progresso per la richiesta, altrimenti non è chiaro cosa sta succedendo. Ho ricevuto una risposta qui sulle "discussioni accese", ma è a parole... Non c'è dialogo, la richiesta è stata inviata come nello spazio, a civiltà lontane ipoteticamente esistenti...
...
In secondo luogo, in MT5 non possiamo assolutamente lavorare con "Gann Grid" e 1) come in MT4, vorremmo essere in grado di allungare agli estremi per due punti e, naturalmente, salvare/aprire tutto correttamente e 2) su diversi timeframe la scala delle celle non cambierebbe, come accade ora, ma scalerebbe proporzionalmente al timeframe corrente. Il modo per farlo funzionare è di aggiustare in qualche modo anche questo, altrimenti sarebbe assolutamente impossibile lavorare con l'oggetto.
...
1) Una linea di 45 gradi (linea di tendenza 1 a 1) è una linea disegnata attraverso gli estremi?
Le orizzontali gialle sono 1,24000 e 1,25000, le verticali gialle sono 100 barre rispettivamente.
Il rosso è la griglia di Gann, scala di 10 pips per barra.
Dov'è l'errore di costruzione qui?
2) Quando cambiate timeframes, la scala temporale cambia senza cambiare la scala dei prezzi. Lei suggerisce che i punti di ancoraggio dovrebbero aumentare/diminuire a seconda dell'orizzonte temporale, giusto?
Improvvisamente c'è un problema con la cancellazione degli oggetti grafici creati dall'indicatore.
Ci sono solo 2 tendenze e 1 rettangolo.
Nessun errore in OnDeinit(), ChartRedraw() dopo ObjectDelete().
Gli oggetti vengono cancellati, ma vengono ricreati e continuano a "muoversi" come se l'indicatore continuasse a funzionare.
Se li cancello manualmente, vengono ricreati con lo stesso nome e continuano a "muoversi" con nuovi tick.
Dopo un po' spariscono da soli.
Si è discusso di qualcosa di simile, non ricordo cosa è stato scoperto e non riesco a trovare quei messaggi.
Improvvisamente c'è un problema con la cancellazione degli oggetti grafici creati dall'indicatore.
Ci sono solo 2 tendenze e 1 rettangolo.
Nessun errore in OnDeinit(), ChartRedraw() dopo ObjectDelete().
Gli oggetti sono cancellati, ma Sono ricreati e continuare a "muoversi" come se l'indicatore fosse ancora in funzione.
Se li cancello manualmente, vengono ricreati con lo stesso nome e continuano a "muoversi" con nuovi tick.
Dopo un po' di tempo, scompaiono da soli.
Si è discusso di qualcosa di simile, non ricordo cosa fosse e non riesco a trovare quei messaggi.
Non è un problema di rimozione, è un problema di creazione :)
Avevo uno script con un ciclo sbagliato che faceva la stessa cosa. Ha stampato il ciclo, anche dopo aver cancellato forzatamente lo script tramite "Expert List", finché non è caduto con un errore.
1) La linea a 45 gradi (linea di tendenza 1 a 1) fa = linea tracciata attraverso gli estremi?
Le orizzontali gialle sono 1,24000 e 1,25000, le verticali gialle sono 100 barre rispettivamente.
Quella rossa è la griglia di Gann, scala di 10 pips per barra.
Dov'è l'errore di costruzione qui?
2) Quando cambiate timeframes, la scala temporale cambia senza cambiare la scala dei prezzi. Stai suggerendo - i punti di ancoraggio dovrebbero aumentare/diminuire a seconda del periodo di tempo, giusto?
Non sto dicendo che questa piattaforma ha un errore, ma sto dicendo che c'è un "errore" in una delle piattaforme... Perché il comportamento del Gunn Grid quando è costruito in diverse versioni della piattaforma è diverso, in quale particolare "bug" - si può solo immaginare.
Se si deve credere all'interpretazione classica della Griglia:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid,
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid,
allora ovviamente non c'è nessun errore nella costruzione e non ci possono essere rivendicazioni. Ma allora perché gli sviluppatori di MT4 confondono gli utenti con la flessibilità del secondo punto di ancoraggio che permette una semplice deviazione dall'angolo di 45 gradi della linea di tendenza 1 a 1? In teoria, questo deve essere corretto, ma! Questo sarebbe il caso se un modo così "sbagliato" non fosse conveniente e soggettivamente utile. I mercati non solo non sono interpretati con precisione e c'è spazio per la propria immaginazione e attività, ma gli stessi sviluppatori hanno anche aggiunto la possibilità di regolare la "Scala" e i "Pip per barra", cioè di deviare dai classici 45 gradi a 1 a 1. Se vuoi, puoi allontanarti dalla versione da manuale del disegno e sperimentare in MT4 con lo stretching lungo gli estremi - scoprirai modelli sorprendenti. Perché proibire e limitare gli utenti a fare qualsiasi cosa? Suggerisco che si può opzionalmente selezionare nelle impostazioni: se posticipare 45 a 1 a 1 o arbitrariamente. Non farà male a nessuno.
Bene, per quanto riguarda l'errato salvataggio dei dati nel template - questo fatto da solo (in uno qualsiasi dei layout sopra descritti) richiede la correzione della situazione con la scrittura dei dati in lettura nel template. Se il legame dei punti magnetici va agli estremi (casi speciali) o alle coordinate del grafico in generale - prezzo/tempo, allora a cosa, mi chiedo, è legato "Scala"? Se ci sono dei valori esatti di scala che vengono scaricati nel template quando si scrive... o pip per barra, non permette di ripristinare il profilo originale in una nuova sessione. Solo le coordinate esatte del primo punto sono conservate. Grosso modo, i modelli basati su punti di ancoraggio a coordinate esplicite e semplici sono più affidabili.
Questi non sono errori. Piuttosto, sono caratteristiche delle piattaforme. In MT4 l'utente aveva libertà nella costruzione, in MT5 no.
Il classico inizia qui: "La linea di Gann è una linea disegnata con un angolo di 45 gradi. Questa linea è anche chiamata uno-a-uno (1x1), che significa Un cambiamento di prezzo per unità di tempo."
La scala in pip per barra permette di abbinare con precisione il prezzo e il tempo; in MT4, per costruire correttamente, bisogna prima trovare la diagonale del quadrato su cui verrà costruita la griglia.
La "scala", "pips per barra", cioè gli sviluppatori hanno anche aggiunto la possibilità di regolare la "Scala", "pips per barra", cioè di allontanarsi dai classici 45 gradi a 1 a 1. " - esattamente il contrario.
"Se volete, deviate dalla versione da manuale della costruzione e sperimentate in MT4 con l'allungamento lungo gli estremi - scoprirete modelli sorprendenti". - grazie - ma cosa c'entra la griglia di Gann? è fatta da linee di tendenza o di angolo... E in MT5 ci sono alcune possibilità in più.
"Se volete, deviate dalla versione da libro di testo del plotting e sperimentate in MT4 con lo stretching lungo gli estremi - scoprirete modelli sorprendenti". - grazie - ma cosa c'entra la griglia di Gann? è fatta da linee di tendenza o di angolo... e in MT5 ci sono alcune possibilità in più.