Perché l'espressione "if(ichi.TenkanSen(i)< ichi.KijunSen(i))" SEMPRE (su tutte le candele) restituisce falso, anche quando "if(ichi.TenkanSen(i)> ichi.KijunSen(i))"? Sembra un difetto della libreria standard. Il codice completo è nel file.

Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(0),5));

Su euro-dollaro esce

File:
Ich_1.mq5  3 kb
 
Graff:

Primo, TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - non puoi farlo.

sostituire con tassi_totale


In secondo luogo, sì, c'è un errore che m_data_totale tutto il tempo =0. Perciò non abbiamo valori.

 
sergeev:

L'ho sostituito con for(int i=0; i<=rates_total-1; i++) in sostanza, non è cambiato nulla.
 
Ho provato a cambiare i valori in Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)); su 1,2,3 in Comment è costantemente lo stesso. Forse richiedere quel tweak per farlo funzionare, e la correzione ufficiale non aspettare nessuna opportunità.
 
Non usare questa classe. Prendete la solita maniglia.
 
Non sei molto a tuo agio nell'usarlo...

OK, grazie per l'attenzione, in attesa della correzione.

 
non pensi che sia comodo? :)

int ich;

//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ich=iIchimoku(_Symbol,_Period, TenkanSen, KijunSen, SenkoSpan);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
    IndicatorRelease(ich);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   double ten[]; CopyBuffer(ich, 0, 0, rates_total, ten);
   double kij[]; CopyBuffer(ich, 1, 0, rates_total, kij);
   for(int i=0; i<rates_total; i++)
     {
      if(ten[i]<kij[i]) { up.Create(0,"Tenkan>Kijun"+IntegerToString(i),0,time[i],low[i]); up.Color(clrLimeGreen); }
      else { down.Create(0,"Tenkan<Kijun"+IntegerToString(i),0,time[i],high[i]); down.Color(clrTomato); }
     }
   return(rates_total);
  }
 
sergeev:

non è comodo? :)


Non sono un programmatore e non sono molto a mio agio con questa disposizione.

Ha senso cambiare

CopyBuffer(ich, 1, 0, rates_total, kij);

Sostituire rates_total con BarsCalculated(ich)?

PS: E da quale città vieni, se non da un segreto?

 
Graff:


OK, grazie per l'attenzione, in attesa della correzione.

A proposito, sei sicuro di non aver bisogno di chiamare qualche funzione aggiuntiva?

La libreria ha sia Refresh che BufferResize. Mi sembra che siano necessari per un funzionamento normale.

