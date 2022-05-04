Errori, bug, domande - pagina 378
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Perché l'espressione "if(ichi.TenkanSen(i)< ichi.KijunSen(i))" SEMPRE (su tutte le candele) restituisce falso, anche quando "if(ichi.TenkanSen(i)> ichi.KijunSen(i))"? Sembra un difetto della libreria standard. Il codice completo è nel file.
Su euro-dollaro esce
Perché l'espressione "if(ichi.TenkanSen(i)< ichi.KijunSen(i))" SEMPRE (su tutte le candele) restituisce falso, anche quando "if(ichi.TenkanSen(i)> ichi.KijunSen(i))"? Sembra un difetto della libreria standard. Codice completo nel file
Primo, TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - non puoi farlo.
sostituire con tassi_totale
In secondo luogo, sì, c'è un errore che m_data_totale tutto il tempo =0. Perciò non abbiamo valori.
in primo luogo TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - non potete farlo.
sostituire con tassi_totale
In secondo luogo, sì, c'è un errore, m_data_total =0 per tutto il tempo. Perciò non ci sono valori.
Ho provato a cambiare i valori in Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)); a 1,2,3 in Comment visualizza costantemente la stessa cosa. Puoi suggerire quel tweak per farlo funzionare, poi il fix ufficiale aspetta che non ci sia occasione.
Non usare questa classe. Prendete la maniglia normale.
Non sei molto a tuo agio nell'usarlo...
OK, grazie per l'attenzione, in attesa della correzione.
Non è molto comodo da usare...
OK, grazie per l'attenzione, in attesa della correzione.
non pensi che sia comodo? :)
non è comodo? :)
Non sono un programmatore e non sono molto a mio agio con questa disposizione.
Ha senso cambiare
Sostituire rates_total con BarsCalculated(ich)?
PS: E da quale città vieni, se non da un segreto?
OK, grazie per l'attenzione, in attesa della correzione.
A proposito, sei sicuro di non aver bisogno di chiamare qualche funzione aggiuntiva?
La libreria ha sia Refresh che BufferResize. Mi sembra che siano necessari per un funzionamento normale.