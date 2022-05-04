Errori, bug, domande - pagina 764
Che ne dite di questo?
Se non girate l'array con ArraySetAsSeries() prima di ArrayResize(), va bene. Altrimenti, ArrayResize() funziona con un errore.
Chiunque può aggiungere una fonte casuale al proprio sistema - e indagare/vedere - è un test. Ma voi cari signori sviluppatori di MT5 - privateci di questa opportunità, la vostra fonte è più forte in potenza.
la domanda 2 più 2 ha avuto una risposta - quindi c'è qualcuno qui. Perché nessuno risponde alla domanda sul volume?
Questo è tutto, non posso continuare...
L'interfaccia del tester è terribilmente scomoda da usare. Questi tab hopping sono fastidiosi. È come il principio di un ufficiale dell'esercito - "Qualsiasi cosa faccia un soldato, basta che se ne vada"
.
Interfaccia del tester di strategia.
Suggerimenti, MetaTrader 5 Client, Aperto, Iniziato: 2010.09.23 12:55, #23639
Descrizione del problema
L'interfaccia del tester di strategia è molto scomoda. Devi costantemente saltare alle schede.
Per migliorare la comodità del tester, propongo, ne abbiamo già parlato, pulsanti di controllo "Start / Cancel" messi nell'area della finestra, che è visibile indipendentemente da quale scheda è attiva al momento. In questo modo è possibile avviare/interrompere i test in qualsiasi momento senza dover scorrere le schede.
Inoltre, la finestra con i log dovrebbe anche essere visualizzata separatamente per essere in grado di monitorare continuamente, di nuovo senza saltare le schede del tester.
Non sono un programmatore così figo, ma ho un'idea della creazione dell'interfaccia dei programmi win, quindi so che ci vogliono un paio d'ore o anche minuti per riconfigurare i controlli dell'interfaccia del tester, perché non è necessario cambiare la funzionalità.
Sviluppatori, per favore prestate attenzione al mio suggerimento.Grazie.
Ora abbozzerò in photoshop il layout dell'interfaccia tester, come mi vedo sarebbe più conveniente per 4 e 5.
Ecco, l'ho fatto per il 4, per il 5, allo stesso modo, tutto ciò che ha detto si applica per intero.
Queste finestre dovrebbero essere sempre visibili, come questa:
E questi possono essere uniti e invocati scheda per scheda, dato che non sono mai necessari allo stesso tempo:
Inoltre, è necessario essere in grado di applicare filtri "avanti e indietro" per ogni colonna individualmente. Deve anche essere possibile mettere un "ban" per il risultato di ottimizzazione selezionato, in modo che scompaia immediatamente dalla visibilità, e di conseguenza è necessario un comando "remove bans".
Se lo fate, tutto sarà a portata di mano, il che fornirà più usabilità e più controllo sul processo di ottimizzazione, flessibilità nella scelta dei risultati dell'ottimizzazione.
Se avremo anche la possibilità regolare di costruire mappe Kohonen basate sui risultati dell'ottimizzazione, sarà una favola!
Temo che non abbiate affrontato la questione della fattibilità tecnica e del design.
Cioè, non avete raggiunto un compromesso tra "funzionalità - fattibilità tecnica - design - semplicità".
1) Cambiare il volume delle candele precedentemente caricate - per esempio, oggi alle 8:00 EURUSD H4 su EUR erano valori 0:00 - 6171, 4:00 - 7049, 8:00 - 13361. E quando si carica alle 20:00 (EUR) i valori erano 0:00 - 7701, 4:00 - 8859, 8:00 - 16306. In generale non sarà difficile per voi vedere che il volume in corso in lingua russa si è incasinato. Dato che ho l'onore di parlare non solo a mio nome, ma su richiesta dei compagni, dirò - è molto frustrante per coloro che usano modelli con volume e con il suo accumulo.