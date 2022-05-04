Errori, bug, domande - pagina 761
Un valore di servizio deve essere tenuto all'interno di una classe. Lo dichiaro nella sezione privata. Lo inizializzo nel costruttore della classe. Tutto è a posto.
Ecco una sottigliezza. Questo valore è in realtà una costante - non cambia per tutta la durata del programma.
Quando lo si attacca alla dichiarazione "const", il compilatore giura su un tentativo di modificarlo (inizializzarlo) nel costruttore. Anche l'inizializzazione direttamente nel blocco di dichiarazione causa un errore di compilazione.
Come dichiarare e inizializzare una costante in una classe?
Ciao!
Ho una domanda: so che MetaTrader 5 non permette di importare le sue quotazioni, ma c'è qualche strumento software per importare le quotazioni previste? Per esempio, come si fa in Wealth Lab 6.3: sul loro sito web si possono scaricare varie estensioni che possono essere utilizzate per caricare le quotazioni nel terminale. Per esempio, puoi scaricare gratuitamente le quotazioni da yahoo finance, google finance, le quotazioni delle azioni russe da finam.com, ecc. Significa che non hai nemmeno bisogno di una connessione al tuo conto di trading!
Sarebbe molto conveniente. Inoltre sarebbe super creare un connettore al programma Quik per creare robot per il mercato azionario.
Personalmente, ho un profondo rispetto per il team di MetaQuotes, lavoro con il loro terminale con grande piacere e sono profondamente convinto che Meta Trader abbia un grande futuro.
Tuttavia, l'unica cosa che mi tiene in Wealth Lab è la possibilità di importare le mie quotazioni. Voglio lavorare con le azioni, i contratti futures, il mercato... quando sarà fatto?
p.s. MetaQuotes, guardando tutti i tuoi ultimi aggiornamenti, sia per il terminale che per il sito web, voglio ringraziarti sinceramente e augurarti successo! Grazie per l'eccellente software MetaTrader 5.
Aspettate che MT5 venga lanciata sui broker azionari e l'intera cronologia delle quotazioni sarà normale.
Non permettiamo l'importazione di dati altrui da parte di terzi, perché questo romperebbe completamente il meccanismo di "dati sempre accessibili, sempre corretti, sempre sincronizzati, con tutte le impostazioni giuste ecc.
Abbiamo un sistema così complesso e automatizzato, che lavora attivamente con agenti remoti, visualiser, agenti cloud, ecc, che non ha senso sovraccaricarlo.
Il nostro obiettivo è la semplicità e l'automazione. Guardate come si è evoluta MetaTrader 5. In esso, quasi tutto viene fatto automaticamente, c'è un minimo di impostazioni, tutti i dati sono disponibili - si ha solo il tempo di premere il pulsante "Start".
Ho capito, voi professionisti sapete meglio di me. Aspetteremo.
Quando avete in programma almeno l'accesso demo alle quotazioni e alle puntate per RTS, MICEX e altre borse? Ci sono già questi broker?
Riguardo alle citazioni inesistenti: per favore, fornisci un esempio riproducibile nel tuo codice. Ci deve essere un errore nel vostro codice.
Ecco un esempio di funzionamento assolutamente scorretto delle funzioni CopyOpen() eSeriesInfoInteger().
Il codice utilizzato:
Risultati ottenuti:
Build 655; server MQ.
Cioè, non hai colto la differenza tra il prezzo aperto della barra del mercoledì pomeriggio e il prezzo aperto settimanale, che è iniziato lunedì 30 aprile?
Guarda il valoreLAST BAR DATE. SecondoSeriesInfoInteger() non c'è nessunastoria per maggio o aprile 2012 per lo strumento specificato,
e CopyOpen() non dà un errore.
Nel frattempo, puoi copiare la data invece del prezzo di apertura e vedere quale data bar è stata emessa su richiesta.