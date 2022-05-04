Errori, bug, domande - pagina 668

Se ci si concentra sui colori nel tumblr Price, sembra esserci confusione.

//---

Il pulsante Acquista è blu. Pertanto, i prezzi a cui si può fare un'offerta dovrebbero essere anche blu. Ora è il contrario e bisogna lavorare molto per abituarsi ed è improbabile che funzioni. È una sfumatura psicologica. )))

Sulla base delle informazioni relative al Price Stack nella Guida, il layout per il test sarebbe qualcosa di simile a questo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   MarketBookAdd(_Symbol);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   MarketBookRelease(_Symbol);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnBook Event                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
MqlBookInfo priceArray[];
//---
void OnBookEvent(const string &symbol_name)
  {
   bool getBook=MarketBookGet(_Symbol,priceArray);
//---
   if(!getBook)
     {
      Print("Не удалось получить содержимое стакана по символу ",Symbol());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnChart event handler                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
  {
   double price_buy=0.0,price_sell=0.0;
//---
   TRADE_EXEMODE=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_EXEMODE); // Узнаем тип исполнения
//---
   if(TRADE_EXEMODE==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ||
            TRADE_EXEMODE==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE)
     {
      mytrade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_IOC);
      //---
      if(TRADE_EXEMODE==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE)
        {
         int size=ArraySize(priceArray);
         //---
         for(int i=size-1; i>=0; i--)
           {
            if(priceArray[i].type==1)
              {
               price_buy=priceArray[i].price; // Получим ближайшую цену для BUY
               price_sell=priceArray[i+1].price; // Получим ближайшую цену для SELL

               //---
               break;
              }
           }
        }
      else
        {
         price_buy=mylast_tick.ask;
         price_sell=mylast_tick.bid;
        }
     }
//---
   //... Далее следуют функции для совершения торговых операций
  }

//---

Tuttavia, quando si effettua un trade, il log di Expert Advisor mostra un messaggio, dal quale si può vedere che, sebbene ci fosse un prezzo nella query, era il più vicino nella profondità del mercato:

price_request=mytrade.RequestPrice();

il risultato è nessun prezzo (0,000):

price_result=mytrade.ResultPrice();

e la funzione trade restituisce false:

//---

Nel log possiamo vedere che c'è stato un tentativo di aprire una posizione a prezzo zero:

ma la posizione è stata comunque aperta al prezzo corrente.

//---

Se queste informazioni non sono sufficienti per determinare quale parte è in difetto, scriverò al Service Desk.

 

Potete dirmi come rimuovere un ordine in sospeso?

trReq.order=order_ticket;

trReq.type=TRADE_ACTION_REMOVE;

OrderSend(trReq,trRez);

Il mio compilatore mi dà: TRADE_ACTION_REMOVE non può convertire enum

e 2 volte circa lo stesso errore.

provato allo stesso modo con l'azzeramento prima:

trReq.symbol =Symbol(); //NULL

trReq.magic =MAGIC; //0

trReq.volume =0,0;

trReq.type =0;

trReq.price =0.0;

trReq.sl =0.0;

trReq.tp =0.0;

trReq.type_time =0;

trReq.expiration=0;

non funziona. build 597.

Fatemi un esempio completo, per favore. Grazie in anticipo.

stroka:
...

Fate un esempio completo, per favore. Grazie in anticipo.

C'è un esempio completo nella libreria standard. Funzione OrderDelete(). Ha una documentazione. Si possono anche prendere le funzioni per tutte le operazioni di trading.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete specified pending order.                                  |
//| INPUT:  ticket - ticket of order for delete.                     |
//| OUTPUT: true-if successful, false otherwise.                     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTrade::OrderDelete(ulong ticket)
  {
//--- variables
   string action,result;
//--- check stopped
   if(IsStopped(__FUNCTION__)) return(false);
//--- clean
   ClearStructures();
//--- setting request
   m_request.action    =TRADE_ACTION_REMOVE;
   m_request.order     =ticket;
//--- order check
   if(!OrderCheck(m_request,m_check_result))
     {
      //--- copy return code
      m_result.retcode=m_check_result.retcode;
      if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
         printf(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result));
      return(false);
     }
//--- order send
   if(!OrderSend(m_request,m_result))
     {
      if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
         printf(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result));
      return(false);
     }
   if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
      printf(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result));
//--- ok
   return(true);
  }
 
Il terminale non accede alla comunità mql5. Inserisco il login e la password nelle impostazioni del terminale, premo ok e non succede nulla. Quando entro di nuovo nelle impostazioni, il login viene salvato, ma la password è vuota. Non posso scaricare nulla dal mercato. Posso entrare nel forum senza problemi.
 
Dima_S:

Qual è lo scopo di troncare una stringa quando la si imposta come parametro esterno?

stringa di input - possono essere specificati al massimo 105 caratteri, se più di questo, viene tagliato a destra.

costruire 597

buid 607 - stesso problema.
 

per favore ditemi perché il seguente codice non trova la finestra corrispondente (ho controllato, la finestra con questa classe esiste)

#import "user32.dll"
   int FindWindowA(string &lpClassName, string &lpWindowName);
#import

string FormClass="TMyMainForm";
string FormName="";
int hnd = FindWindowA(FormClass,FormName);
if (hnd==0) printf("not found");
else printf("found");
 

Sembra che ci sia un qualche tipo di errore in 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Open position.                                                   |
//| INPUT:  symbol     -symbol for trade,                            |
//|         order_type -direct for open,                             |
//|         volume     -volume of position,                          |
//|         price      -price for open,                              |
//|         stop       -price of stop loss,                          |
//|         take       -price of take profit,                        |
//|         comment    -comment of position.                         |
//| OUTPUT: true-if successful, false otherwise.                     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTrade::PositionOpen(const string symbol,ENUM_ORDER_TYPE order_type,double volume,
                          double price,double sl,double tp,const string comment)

Con il codice di ritorno 10008 (ordine effettuato), questo metodo restituisce false.

L'ordine viene finalmente eseguito.

A causa di ciò, sul conto demo sono stati aperti più ordini del numero richiesto.

RQ      0       Trades  14:00:18        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
IO      0       Trades  14:00:18        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
MH      0       Trades  14:00:18        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MQ      0       Trades  14:00:18        '3119321' : deal #2888080 buy 0.10 USDCHF at 0.91144 done (based on order #4880065)
NL      0       Trades  14:00:18        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MK      0       Trades  14:00:18        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
IS      0       Trades  14:00:18        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MN      0       Trades  14:00:19        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
NE      0       Trades  14:00:19        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
JQ      0       Trades  14:00:19        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
PJ      0       Trades  14:00:19        '3119321' : deal #2888081 buy 0.10 USDCHF at 0.91144 done (based on order #4880066)
KG      0       Trades  14:00:20        '3119321' : deal #2888082 buy 0.10 USDCHF at 0.91145 done (based on order #4880067)
KF      0       Trades  14:00:20        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
LM      0       Trades  14:00:20        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
HJ      0       Trades  14:00:20        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
DR      0       Trades  14:00:20        '3119321' : deal #2888083 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880068)
HR      0       Trades  14:00:21        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
OJ      0       Trades  14:00:21        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
CE      0       Trades  14:00:21        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MN      0       Trades  14:00:21        '3119321' : deal #2888084 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880069)
DI      0       Trades  14:00:21        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
CF      0       Trades  14:00:21        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
OP      0       Trades  14:00:21        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
GI      0       Trades  14:00:22        '3119321' : deal #2888085 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880070)
QD      0       Trades  14:00:22        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
JS      0       Trades  14:00:22        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
NK      0       Trades  14:00:22        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MD      0       Trades  14:00:22        '3119321' : deal #2888086 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880071)
NS      0       Trades  14:00:23        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MH      0       Trades  14:00:23        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
IG      0       Trades  14:00:23        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
....

E il registro di Expert Advisor 

(EURUSD,H1)     14:00:18        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:18        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:19        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:20        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:21        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:21        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:22        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:23        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:23        CTrade::PositionOpen:  [placed]
....
Per favore, ditemi, quando potrebbe esserci una situazione in cui un ordine a mercato è stato piazzato sul server ma non è stato eseguito (anche parzialmente)?
Документация по MQL5: Торговые функции / OrdersTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / OrdersTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / OrdersTotal - Документация по MQL5
 
olyakish:

Sembra esserci un errore in

Con il codice di ritorno 10008 (ordine effettuato), questo metodo restituisce false.

L'ordine finisce per essere eseguito.

A causa di ciò, sul conto demo sono stati aperti più ordini del numero richiesto.

E il registro degli esperti

Ditemi quando ci può essere una situazione in cui un ordine a mercato viene piazzato sul server ma non viene eseguito (anche parzialmente)?

Lo stesso problema è descritto all'inizio della pagina. È descritto qui: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page679#comment_164002. Nessuna risposta è stata ancora data.

//---

Dove hai il tuo conto demo aperto?

 
tol64:

Lo stesso problema è descritto all'inizio della pagina. Eccolo: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page679#comment_164002. Nessuna risposta è stata ancora data.

//---

Dove hai il tuo conto demo aperto?

1. In ritardo per vedere questo thread.

2. Su A*****i.

E ho postato questo in umorismo sul forum 4, ma penso che dovrebbe essere anche qui:

Sto analizzando i voli di Expert Advisor (MT5) e ho trovato questo nei log 

.....(EURUSD,H1)        16:43:16        CTrade::PositionClose:  [not enough money]
... Dove ... nella DC è stato il primo ad essere stato messo in circolazione, ma non è stato possibile.
