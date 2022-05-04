Errori, bug, domande - pagina 668
Se ci si concentra sui colori nel tumblr Price, sembra esserci confusione.
//---
Il pulsante Acquista è blu. Pertanto, i prezzi a cui si può fare un'offerta dovrebbero essere anche blu. Ora è il contrario e bisogna lavorare molto per abituarsi ed è improbabile che funzioni. È una sfumatura psicologica. )))
Sulla base delle informazioni relative al Price Stack nella Guida, il layout per il test sarebbe qualcosa di simile a questo:
//---
Tuttavia, quando si effettua un trade, il log di Expert Advisor mostra un messaggio, dal quale si può vedere che, sebbene ci fosse un prezzo nella query, era il più vicino nella profondità del mercato:
il risultato è nessun prezzo (0,000):
e la funzione trade restituisce false:
//---
Nel log possiamo vedere che c'è stato un tentativo di aprire una posizione a prezzo zero:
ma la posizione è stata comunque aperta al prezzo corrente.
//---
Se queste informazioni non sono sufficienti per determinare quale parte è in difetto, scriverò al Service Desk.
Potete dirmi come rimuovere un ordine in sospeso?
trReq.order=order_ticket;
trReq.type=TRADE_ACTION_REMOVE;
OrderSend(trReq,trRez);
Il mio compilatore mi dà: TRADE_ACTION_REMOVE non può convertire enum
e 2 volte circa lo stesso errore.
provato allo stesso modo con l'azzeramento prima:
trReq.symbol =Symbol(); //NULL
trReq.magic =MAGIC; //0
trReq.volume =0,0;
trReq.type =0;
trReq.price =0.0;
trReq.sl =0.0;
trReq.tp =0.0;
trReq.type_time =0;
trReq.expiration=0;
non funziona. build 597.
Fatemi un esempio completo, per favore. Grazie in anticipo.
...
Fate un esempio completo, per favore. Grazie in anticipo.
C'è un esempio completo nella libreria standard. Funzione OrderDelete(). Ha una documentazione. Si possono anche prendere le funzioni per tutte le operazioni di trading.
Qual è lo scopo di troncare una stringa quando la si imposta come parametro esterno?
stringa di input - possono essere specificati al massimo 105 caratteri, se più di questo, viene tagliato a destra.
costruire 597
per favore ditemi perché il seguente codice non trova la finestra corrispondente (ho controllato, la finestra con questa classe esiste)
Sembra che ci sia un qualche tipo di errore in
Con il codice di ritorno 10008 (ordine effettuato), questo metodo restituisce false.
L'ordine viene finalmente eseguito.
A causa di ciò, sul conto demo sono stati aperti più ordini del numero richiesto.
Lo stesso problema è descritto all'inizio della pagina. È descritto qui: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page679#comment_164002. Nessuna risposta è stata ancora data.
//---
Dove hai il tuo conto demo aperto?
1. In ritardo per vedere questo thread.
2. Su A*****i.
E ho postato questo in umorismo sul forum 4, ma penso che dovrebbe essere anche qui:
Sto analizzando i voli di Expert Advisor (MT5) e ho trovato questo nei log... Dove ... nella DC è stato il primo ad essere stato messo in circolazione, ma non è stato possibile.