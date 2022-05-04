Errori, bug, domande - pagina 664
Collegato al server AlpariFS-MT5 per testare l'Expert Advisor in diverse condizioni. Il tipo di esecuzione era inizialmente EXECUTION_MARKET - Esecuzione degli ordini per mercato. Ho aperto/chiuso con successo delle posizioni utilizzando i miei pannelli di trading. Poi ho scoperto che la profondità del mercato era disponibile nel menu contestuale del grafico. L'ho aperto e ho scoperto che era possibile eseguire operazioni di compravendita. Come test, ho comprato una posizione e l'ho chiusa nella profondità del mercato. In seguito, il tipo di esecuzione del conto è stato cambiato in EXECUTION_EXCHANGE. Questo è stato chiarito in MQL5 e ci sono solo due opzioni nell'elenco a discesa della finestra Ordine (F9): Esecuzione scambio e Ordine in sospeso. Provare ad accedere di nuovo o ricaricare il terminale non ha risolto il problema. E ora il tipo di esecuzione sul conto demo rimane ancora EXECUTION_EXCHANGE.
Ho contattato il supporto di Alpari, ho descritto il problema e chiarito:
//---
Anatoly | 17:55
Ho capito bene che sui conti demo per MT5 al momento l'opzione EXECUTION_MARKET dovrebbe essere presente?
Sergey | 17:56
Sì, esatto.
//---
Sembra che sia un bug.
Domanda rimossa. Oggi ho ricevuto una risposta chiarificatrice:
Il tipo di esecuzione è stato cambiato proprio ieri e non ha avuto il tempo di notificarlo perché i test non erano stati completati.
Questa esecuzione sarà ora permanente.
Il punto è che supportiamo solo la piattaforma di marca. Altrimenti potreste semplicemente essere rifiutati e chiedere di installare prima la nostra versione.
Tecnicamente, non c'è differenza tra loro.
//---
Se posso, brevemente, perché non ho capito bene. Ci sono differenze in queste versioni o no? C'è un altro modo per aprire una richiesta di operazione di trading con il tipo di esecuzione EXCHANGE? Per favore, consigliatemi dove leggerlo, non riesco a capirlo o a trovarlo da solo.
Mi è venuto in mente. MARKET - per il FOREX, EXCHANGE - per il FOREX. Non dovrebbero esserci altre differenze. Prova a rimbalzare tra gli strumenti di diverse categorie e vedi i risultati.
Per categoria di strumenti della finestra Symbols? Tutti gli strumenti (51) valute sono presenti. E anche i metalli: oro e argento. Tipo di esecuzione EXCHANGE. The Help non ne parla molto. Ha esempi per tutti i tipi ma non per questo. Forse ho capito male. Dobbiamo farci guidare dalla Guida dei prezzi? Se è così, c'è qualche informazione nella Guida, ma allora la differenza di approccio sembra essere significativa.
//---
Quando provo ad aprire una posizione, si apre, ma la funzione della libreria standard restituisce false. Il codice di ritorno è 10008. ))Questo è solo in modalità EXCHANGE.
tol64:
Avevo dato per scontato che Alpari avesse anche strumenti di borsa. Bene, allora la mia versione richiede ulteriori riflessioni :) Anche se... Nessuno impedisce al supporto tecnico di Alpari di chiamare tutti i tipi di esecuzione Exchanger per semplicità. Per esempio, il terminale ha una suddivisione delle valute in valute principali e valute incrociate. VTB24, fino a poco tempo fa, aveva tutte le valute nella categoria major. Per semplificare le cose, per così dire. Forse Alpari fa lo stesso, per esempio, dice che
Esecuzione dello scambio
In questa modalità le operazioni di trading eseguite nel terminale del cliente vengono trasferite a un sistema di trading esterno (borsa). Leoperazioni commerciali sono eseguite ai prezzi delle offerte di mercato correnti.
E questa è la conferma della mia versione. Come :)
(È forte. La posizione è aperta. E torna"Ordine effettuato".
E poi, dopo l'apertura, se non viene toccato nulla, c'è un messaggio di errore nel registro di tanto in tanto:
//---
Gli scambi sono stati fatti questa volta in modalità manuale nel Price Stack. Voglio davvero imparare ad usarlo, ma non ho ancora capito come. Ha attraversato tutto il forum. Beh, ci sono discussioni sul Price Stack, ma non c'è nulla su come usarlo correttamente. E va bene programmaticamente, in modalità manuale non è nemmeno chiaro cosa succede. Questo dovrebbe essere coperto nella Guida, proprio come lo è per il trading con altri tipi di esecuzione?
//---
Più tardi proverò a installare la versione dal sito Alpari, forse è lì che si trova il problema?
Posso supporre (versione numero uno) che i messaggi di errore arrivano perché le transazioni fatte nel terminale client non vengono emesse al sistema di trading esterno.
Imposta un altro paio di ordini in sospeso. La finestra dei prezzi si presenta così:
//---
"No, o sono un pazzo o i miei sci non si muovono" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890(solo la prima frase :] ).
Si scopre che la coppia di valute EURUSD ha un cuscinetto di prezzo? - "Per tali cuscinetti sei in un doppio guaio" (c) S. Bezrukov :)
sembra che la coppia di valute EURUSD abbia una finestra di prezzo?