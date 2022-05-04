Errori, bug, domande - pagina 674

MetaDriver 2012.03.20 16:17
220Volt:
Allo stesso modo, l'opera.
Sto bene in FF.

Ho FF 8, stesso problema

 
Forse il sistema delle Nuove Valutazioni è storto. Forse lo stanno testando. Anche se dovrebbero testarlo prima di lanciarlo. ))
 
Urain:

FF 11 è OK.
 
Cromo, vuoto.
 
220Volt:
Per me funziona. Firefox 11.
 

Se clicchi su "lamentati", non puoi inserire nulla nel campo "commenti".

C'è qualcosa di sbagliato nel motore del forum

 
abolk:

se clicchi su "lamentati", non puoi inserire nulla nel campo "commenti".

puoi inserire solo 150 caratteri se hai selezionato "Altro".
 
sergeev:
FF 11 tutto ok
anche 11
 

Sai se queste sono tutte le coppie che posso usare o se ce ne sono altre?

Per esempio EURGBS, EURCHF?

 
Situato nella scheda Croci

