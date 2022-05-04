Errori, bug, domande - pagina 674
Allo stesso modo, l'opera.
Ho FF 8, stesso problema
Se clicchi su "lamentati", non puoi inserire nulla nel campo "commenti".
C'è qualcosa di sbagliato nel motore del forum
se clicchi su "lamentati", non puoi inserire nulla nel campo "commenti".
FF 11 tutto ok
Sai se queste sono tutte le coppie che posso usare o se ce ne sono altre?
Per esempio EURGBS, EURCHF?
Situato nella scheda Croci