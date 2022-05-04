Errori, bug, domande - pagina 671

A volte un errore si verifica immediatamente senza commutare il periodo.

Non so come combatterlo, anche questa variante non funziona:

void OnTimer()//int 08
{
static bool b_Flag = false;

   if (b_Flag == true) return;//ret -- реентерабельность --
   b_Flag = true;//cli
   

string db_SymbolName;
//MqlRates rates[100];
int edx;
double           open_array[1];      // массив для копирования цен открытия
double           close_array[1];      // массив для копирования цен закрытия
   
   
   //---------------------------------------------
   for (int ebx = 0; ebx < ecx; ebx++){
      db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx];
      //edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates);
      edx = 0;//xor edx,edx
      edx += CopyOpen(db_SymbolName,_Period,0,1,open_array);
      edx += CopyClose(db_SymbolName,_Period,0,1,close_array);
      if (edx != 2){//cmp edx,2 | jne
         b_Flag = false;//sti
         return;//jne ret;
      }   
   }//loop ecx       
   Print ("Загрузка завершена.");
   //---------------------------------------------
   b_Flag = false;//sti
}

Uno strumento per tick, anche se funziona, non è un'opzione, dato che carico 108 coppie per InstaForex:

stringa g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "AUDUSD", "AUDCAD", "AUDCHF", "AUDJPY", "EURGBP", "EURCHF", "EURJPY", "NZDUSD", "AUDNZD,
"EURNZD", "EURCAD", "GBPAUD", "GBPCAD", "GBPNZD", "CHFJPY", "CADCHF", "CADJPY", "NZDCAD", "NZDCHF", "NZDJPY", "EURAUD", "GBPCHF", "GBPJPY", "AUDCZK", "AUDDKK", "AUDHKD"
"AUDHUF", "AUDMXN", "AUDNOK", "AUDPLN", "AUDSEK", "AUDSGD", "AUDZAR", "CADCZK", "CADDKK", "CADHKD", "CADHUF", "CADMXN", "CADNOK", "CADPLN", "CADSEK", "CADSGD", "CADZAR",
"CHFCZK", "CHFDKK", "CHFHKD", "CHFHUF", "CHFMXN", "CHFNOK", "CHFPLN", "CHFSEK", "CHFSGD", "CHFZAR", "CZKJPY", "DKKJPY", "EURCZK", "EURDKKD", "EURHUF", "EURMXN",
"EURNOK", "EURPLN", "EURSEK", "EURSGD", "EURZAR", "GBPCZK", "GBPDKK", "GBPHKD", "GBPHUF", "GBPMXN", "GBPNOK", "GBPPLN", "GBPSEK", "GBPSGD", "GBPZAR", "HKDJPY", "HUFJPY",
"MXNJPY", "NOKJPY", "NZDCZK", "NZDDKKK", "NZDHKD", "NZDHUF", "NZDMXN", "NZDNOK", "NZDPLN", "NZDSEK", "NZDSGD", "NZDZAR", "SEKJPY", "SGDJPY", "USDCZK", "USDHKD", "USDHUF",

"USDMXN", "USDPLN", "USDSGD", "ZARJPY", "USDDKK", "USDNOK", "USDRUR", "USDSEK", "USDZAR"};

Quando l'ultima coppia è stata caricata, la barra è già cambiata.

C'è un altro modo per ottenere Open e Close su tutte le coppie di valute in un minuto?

 
C'è un altro modo per ottenere Open e Close per tutte le coppie di valute in un minuto?

Potete ottenere i dati istantaneamente eseguendo un ciclo su tutti gli strumenti SymbolsTotal() nella finestra Market Watch all'arrivo di un tick su uno qualsiasi di essi, o ogni secondo se necessario.

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // true – только символы в MarketWatch
   );
 
Potete ottenere i dati istantaneamente eseguendo un ciclo su tutti gli strumenti SymbolsTotal() nella finestra Market Watch all'arrivo di un tick su uno qualsiasi di essi, o ogni secondo se necessario.

Non capisco, come posso ottenere i prezzi di apertura e di chiusura?

Potreste dirmi, oltre alle funzioni: CopyRates, CopyOpen e CopyClose, ci sono altri modi alternativi di caricamento?

 
Non capisco, come posso ottenere i prezzi di apertura e di chiusura?

Scorrendo tutti i simboli nella finestra di Market Watch per indice, ottenere il nome del simbolo usandoSymbolName()

string  SymbolName(
   int   pos,          // номер в списке
   bool  selected      // true – только символы в MarketWatch
   );
E poi si ottengono i dati richiesti dal nome del simbolo.
 
Potete dirmi se ci sono altri metodi di caricamento alternativi oltre alle funzioni CopyRates, CopyOpen e CopyClose?

Grandi funzioni. Non conosco altre varianti. ))) Approfittatene.
 
C'è un modo per disegnare il grafico a barre o le barre insieme, senza distanza tra i valori? Questo è il caso, per esempio, se la scala è ridotta al minimo.
 
C'è un modo per disegnare il grafico a barre o le barre insieme, senza distanza tra i valori? Questo è, per esempio, quello che succede se la scala è ridotta al minimo.
Gli stili possono essere impostati in questo modo:
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
Potete anche specificare la scala del grafico e regolare la larghezza delle linee programmaticamente, a seconda della scala. È anche possibile disegnare con una linea invece di un istogramma. Collegare i punti e riempire la parte inferiore come si fa in questo indicatore: STALIN
 
Non capisco, come posso ottenere i prezzi di apertura e di chiusura?

Potete dirmi se ci sono altri modi alternativi di caricare oltre alle funzioni CopyRates, CopyOpen e CopyClose?

Quanta RAM hai sul tuo computer?
 
Quanta RAM hai sul tuo computer?
Il mio computer ha 2gb.

Ho solo deciso di non scambiare i timeframe. Speriamo che poi funzioni più o meno stabilmente.

Finora sembra funzionare.

 
Ho 2gb sul mio computer.

Ho solo deciso di non scambiare i timeframe. Speriamo che poi funzioni più o meno stabilmente.

Finora sembra funzionare.

Quante barre ci sono nella finestra?

