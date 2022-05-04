Errori, bug, domande - pagina 671
A volte un errore si verifica immediatamente senza commutare il periodo.
Non so come combatterlo, anche questa variante non funziona:
Uno strumento per tick, anche se funziona, non è un'opzione, dato che carico 108 coppie per InstaForex:
stringa g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "AUDUSD", "AUDCAD", "AUDCHF", "AUDJPY", "EURGBP", "EURCHF", "EURJPY", "NZDUSD", "AUDNZD,
"EURNZD", "EURCAD", "GBPAUD", "GBPCAD", "GBPNZD", "CHFJPY", "CADCHF", "CADJPY", "NZDCAD", "NZDCHF", "NZDJPY", "EURAUD", "GBPCHF", "GBPJPY", "AUDCZK", "AUDDKK", "AUDHKD"
"AUDHUF", "AUDMXN", "AUDNOK", "AUDPLN", "AUDSEK", "AUDSGD", "AUDZAR", "CADCZK", "CADDKK", "CADHKD", "CADHUF", "CADMXN", "CADNOK", "CADPLN", "CADSEK", "CADSGD", "CADZAR",
"CHFCZK", "CHFDKK", "CHFHKD", "CHFHUF", "CHFMXN", "CHFNOK", "CHFPLN", "CHFSEK", "CHFSGD", "CHFZAR", "CZKJPY", "DKKJPY", "EURCZK", "EURDKKD", "EURHUF", "EURMXN",
"EURNOK", "EURPLN", "EURSEK", "EURSGD", "EURZAR", "GBPCZK", "GBPDKK", "GBPHKD", "GBPHUF", "GBPMXN", "GBPNOK", "GBPPLN", "GBPSEK", "GBPSGD", "GBPZAR", "HKDJPY", "HUFJPY",
"MXNJPY", "NOKJPY", "NZDCZK", "NZDDKKK", "NZDHKD", "NZDHUF", "NZDMXN", "NZDNOK", "NZDPLN", "NZDSEK", "NZDSGD", "NZDZAR", "SEKJPY", "SGDJPY", "USDCZK", "USDHKD", "USDHUF",
"USDMXN", "USDPLN", "USDSGD", "ZARJPY", "USDDKK", "USDNOK", "USDRUR", "USDSEK", "USDZAR"};
Quando l'ultima coppia è stata caricata, la barra è già cambiata.
C'è un altro modo per ottenere Open e Close su tutte le coppie di valute in un minuto?
...
Potete ottenere i dati istantaneamente eseguendo un ciclo su tutti gli strumenti SymbolsTotal() nella finestra Market Watch all'arrivo di un tick su uno qualsiasi di essi, o ogni secondo se necessario.
Non capisco, come posso ottenere i prezzi di apertura e di chiusura?
Potreste dirmi, oltre alle funzioni: CopyRates, CopyOpen e CopyClose, ci sono altri modi alternativi di caricamento?
Scorrendo tutti i simboli nella finestra di Market Watch per indice, ottenere il nome del simbolo usandoSymbolName()E poi si ottengono i dati richiesti dal nome del simbolo.
...
Potete dirmi se ci sono altri metodi di caricamento alternativi oltre alle funzioni CopyRates, CopyOpen e CopyClose?
C'è un modo per disegnare il grafico a barre o le barre insieme, senza distanza tra i valori? Questo è, per esempio, quello che succede se la scala è ridotta al minimo.
Quanta RAM hai sul tuo computer?
Ho solo deciso di non scambiare i timeframe. Speriamo che poi funzioni più o meno stabilmente.
Finora sembra funzionare.
Ho 2gb sul mio computer.
Ho solo deciso di non scambiare i timeframe. Speriamo che poi funzioni più o meno stabilmente.
Finora sembra funzionare.
Quante barre ci sono nella finestra?