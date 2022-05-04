Errori, bug, domande - pagina 667
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Proprietà SYMBOL_VOLUME_LIMIT.
Massimo volumetotale consentito di una posizione aperta e di ordini pendenti (indipendentemente dalla direzione ) per simbolo
//---
È davvero così o dovrebbe essere formulato diversamente?
//---
Se deve essere capito come è scritto, allora date un'occhiata allo screenshot qui sotto:
//---
L'ordine segnato con un punto rosso non deve essere impostato, perché se cerchiamo di impostare un ordine con un volume che supera il limite, otterremo un errore(10034 - Limite sul volume dell'ordine e della posizione per questo simbolo è stato raggiunto).
Il limite sugli ordini funziona correttamente e se si cerca di impostare più di 12 ordini (conto di concorso) l'ordine non viene impostato e viene restituito un errore(10033 - Limite sul numero di ordini in sospeso è stato raggiunto).
Al messaggio precedente.
Lo stesso vale per il volume delle posizioni. Significa che il volume viene superato facilmente senza restituire un errore(10034 - È stato raggiunto il limite di ordini e posizioni per il simbolo dato). Vedi lo screenshot qui sotto:
//---
E si supera di quanto si vuole:
Beh, ho già detto qualcosa prima sulle possibilità di libero pensiero del supporto tecnico. È come a Mosca nei comizi: sono d'accordo su uno slogan e parlano di qualcos'altro. ...Se hanno 51 coppie di valute e basta, allora non dovrebbe esserci nessun bicchiere. Altrimenti, ci saranno volumi reali invece di zecche. A me personalmente non dispiace, ma tutto è sospetto. Prossimamente vediamo di nuovo l'episodio con Bezrukov :)
Ho ricevuto una risposta da loro oggi:
Messaggio da tol64:
Un'altra domanda al post precedente. La piattaforma MT5 sarà solo per il trading di azioni? Quindi non ci saranno coppie di valute se il tipo di esecuzione EXCHANGE rimane?
Per ora, il piano è di offrire solo coppie di valute, sì con esecuzione di tipo scambio e lo stack di Currenex sul ponte.
Al messaggio precedente.
Lo stesso vale per il volume delle posizioni. Significa che il volume viene superato facilmente senza restituire un errore(10034 - È stato raggiunto il limite di ordini e posizioni per il simbolo dato). Vedi lo screenshot qui sotto:
//---
E si supera di quanto si vuole:
Il suddetto era per gli ordini in sospeso.
Per quanto riguarda l'aumento del volume della posizione con operazioni di ACQUISTO/ VENDITA, tutto è normale. Quando si cerca di superare il limite, si ottiene un codice corrispondente(10034 - È stato raggiunto il limite del volume dell'ordine e della posizione per un dato simbolo).
//---
Ho avuto molte frustrazioni ultimamente a causa di numerosi bug. Per favore, correggetelo il prima possibile. Non voglio mettere sul mercato un prodotto "sporco".
Proprietà SYMBOL_VOLUME_LIMIT.
Volumetotale massimo consentito di posizioni aperte e ordini pendenti (indipendentemente dalla direzione ) per simbolo
...
Inoltre, è anche sbagliato che non dobbiamo considerare il volume indipendentemente dalla direzione, ma esattamente dipendente dalla direzione.
Per esempio (con i valori dei limiti del concorso):
C'è una posizione BUY aperta(10 lotti). Se si imposta un ordine pendente BUY_STOP(10 lotti), dovremmo ottenere il codice 10034, poiché quando scatta, il volume aumenterà di un livello superiore al limite impostato sul server(15 lotti). Se procediamo dal codice sorgente (scritto in rosso), otterremo lo stesso codice anche se proviamo a piazzare un ordine pendente SELL_STOP. Ma perché? Perché chiudiamo la posizione in questo modo. Quindi, c'è una dipendenza diretta dalla direzione.
Non c'è una proprietà ACCOUNT_LIMIT_ORDERS nella lista dell'Indice, in Aiuto. Quando si cerca o si clicca sulla proprietà F1 ,ACCOUNT_LEVERAGE è evidenziato .
tol64:
В списке Указателя, в Справке, нет свойства ACCOUNT_LIMIT_ORDERS. При поиске или нажатии на свойстве F1 выделяется ACCOUNT_LEVERAGE.
Grazie. Controlleremo e correggeremo.
Puoi controllare e correggere solo questo o tutto quello che ho descritto nei miei ultimi post? Sto parlando di una contabilità errata delle restrizioni. Prenderà nota di questo o lo duplicherà in Service Desk?
Certamente meglio al Service Desk. I tuoi post sono abbastanza sparsi sull'argomento. Non dimenticate di specificare il server e di allegare le fonti di prova.
Certamente è meglio il servicedesk. I tuoi post sono abbastanza sparsi sull'argomento. Non dimenticate di specificare il server e di allegare le fonti di prova.