Errori, bug, domande - pagina 665
"No, o sono un pazzo o i miei sci non si muovono" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890(solo la prima frase :] )
Si scopre che la coppia di valute EURUSD ha un timbro di prezzo? - "Per tali cuscinetti si è due volte nei guai" (c) S. Bezrukov :)
Non capisco niente. )) Diciamo le cose come stanno, senza virgolette. Quindi, il mercato OTC può non essere del tipo scambio-esecuzione attraverso la profondità del mercato? Non ne so assolutamente nulla. )) Ho una risposta a questo:
sergeev:
Yedelkin:
Si scopre che EURUSD ha una profondità di mercato?
Ce l'hanno. Cosa c'è di male?
Leggere attentamente Terminale del cliente / Profondità del mercato:
Profondità del mercato
La profondità del mercato mostra le offerte e le richieste per uno strumento finanziario al miglior prezzo corrente (il più vicino al mercato). Viene visualizzato anche il volume di ogni ordine.
La profondità del prezzo è disponibile solo per i simboli che sono scambiati nella modalità di esecuzione in borsa.
Non capisco. )) Andiamo senza citazioni, in modo diretto. Quindi il mercato OTC non può essere del tipo scambio-esecuzione attraverso il libro dei prezzi? Non ne so assolutamente nulla. ))
Lo prendo dai concetti generali e dalla documentazione (risposta sopra per sergeev): il mercato OTC non DEVE essere del tipo scambio-esecuzione tramite la profondità del mercato.
tol64:
Так у них там кроме 51 валютной пары и Золото/Серебро ничего нет. Правда они тип исполнения "Биржевое исполнение" только вчера сделали. До этого был Market.
Beh, ho già detto qualcosa prima sulle possibilità di libero pensiero del supporto tecnico. È come a Mosca nei comizi: sono d'accordo su uno slogan ma parlano di qualcos'altro. ...Se hanno 51 coppie di valute e basta, allora non ci dovrebbe essere nessun bicchiere. Altrimenti, ci saranno volumi reali invece di zecche. A me personalmente non dispiace, ma tutto è sospetto. Poi, guarda di nuovo l'episodio con Bezrukov :)
Ok, andremo in fondo a questa storia un po' alla volta. ))
Ho una nuova "scoperta":
Ho un ordine pendente impostato. E nella parte inferiore del grafico (ho sperimentato il ridimensionamento verticale) ho trovato un altro livello di trading. O anche due o tre. Potete vederli nella foto qui sopra. Da dove vengono se non sono nemmeno nella lista?
P.S. E credo di avercela fatta con il Gauge. Domani farò qualche esperimento. ))
Un ordine in sospeso è stato impostato. E nella parte inferiore del grafico (ho sperimentato il ridimensionamento verticale) ho trovato un altro livello di trading. O anche due o tre. Potete vederli nella figura qui sopra. Da dove vengono se non sono nemmeno nella lista?
Probabilmente è direttamente nella SD.
Ho una nuova "scoperta":
Un ordine in sospeso è stato impostato. E nella parte inferiore del grafico (ho sperimentato il ridimensionamento verticale) ho trovato un altro livello di trading. O anche due o tre. Potete vederli nella foto qui sopra. Da dove vengono se non sono nemmeno nella lista?
A giudicare dall'aspetto nello screenshot, si tratta di un livello stop/stop. E non c'è nessun ordine con tale ID nella storia?