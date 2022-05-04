Errori, bug, domande - pagina 665

Yedelkin:

"No, o sono un pazzo o i miei sci non si muovono" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890(solo la prima frase :] )

Si scopre che la coppia di valute EURUSD ha un timbro di prezzo? - "Per tali cuscinetti si è due volte nei guai" (c) S. Bezrukov :)

Non capisco niente. )) Diciamo le cose come stanno, senza virgolette. Quindi, il mercato OTC può non essere del tipo scambio-esecuzione attraverso la profondità del mercato? Non ne so assolutamente nulla. )) Ho una risposta a questo:

 

sergeev:

Yedelkin:

Si scopre che EURUSD ha una profondità di mercato?

Ce l'hanno. Cosa c'è di male?

Leggere attentamente Terminale del cliente / Profondità del mercato:

Profondità del mercato

La profondità del mercato mostra le offerte e le richieste per uno strumento finanziario al miglior prezzo corrente (il più vicino al mercato). Viene visualizzato anche il volume di ogni ordine.

La profondità del prezzo è disponibile solo per i simboli che sono scambiati nella modalità di esecuzione in borsa.

 
tol64:

Non capisco. )) Andiamo senza citazioni, in modo diretto. Quindi il mercato OTC non può essere del tipo scambio-esecuzione attraverso il libro dei prezzi? Non ne so assolutamente nulla. ))

Lo prendo dai concetti generali e dalla documentazione (risposta sopra per sergeev): il mercato OTC non DEVE essere del tipo scambio-esecuzione tramite la profondità del mercato.

 
Yedelkin:

Sulla base dei concetti generali e della documentazione (risposta a sergeev): il mercato OTC non può essere un tipo di scambio-esecuzione tramite il book dei prezzi.

Quindi non hanno niente lì, tranne 51 coppie di valute e oro/argento. Tuttavia, hanno implementato il tipo di esecuzione "Exchange Execution" solo ieri. Prima che fosse Mercato.
tol64:
Так у них там кроме 51 валютной пары и Золото/Серебро ничего нет. Правда они тип исполнения "Биржевое исполнение" только вчера сделали. До этого был Market.

Beh, ho già detto qualcosa prima sulle possibilità di libero pensiero del supporto tecnico. È come a Mosca nei comizi: sono d'accordo su uno slogan ma parlano di qualcos'altro. ...Se hanno 51 coppie di valute e basta, allora non ci dovrebbe essere nessun bicchiere. Altrimenti, ci saranno volumi reali invece di zecche. A me personalmente non dispiace, ma tutto è sospetto. Poi, guarda di nuovo l'episodio con Bezrukov :)

 
Yedelkin:

Beh, ho già detto qualcosa prima sulle possibilità di libero pensiero del supporto tecnico. È come a Mosca nei comizi: sono d'accordo su uno slogan ma parlano di qualcos'altro. ...Se hanno 51 coppie di valute e basta, allora non ci dovrebbe essere nessun bicchiere. Altrimenti, ci saranno volumi reali invece di zecche. A me personalmente non dispiace, ma tutto è sospetto. Poi vediamo di nuovo l'episodio di Bezrukov :)

Ok, andremo in fondo a questa storia un po' alla volta. ))

//---

Ho una nuova "scoperta":

//---

Ho un ordine pendente impostato. E nella parte inferiore del grafico (ho sperimentato il ridimensionamento verticale) ho trovato un altro livello di trading. O anche due o tre. Potete vederli nella foto qui sopra. Da dove vengono se non sono nemmeno nella lista?

//---

P.S. E credo di avercela fatta con il Gauge. Domani farò qualche esperimento. ))

 
Cos'è un Paternoster? Un uomo ti chiede di scrivere un paternoster scanner. Se me lo spieghi, forse lo scriverò.
 
Xardas: Cos'è uno schema? Un uomo chiede di scrivere uno scanner di modelli. Se me lo spieghi, forse lo scriverò.

google : modello di prezzo

http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Паттерн

tol64:

Un ordine in sospeso è stato impostato. E nella parte inferiore del grafico (ho sperimentato il ridimensionamento verticale) ho trovato un altro livello di trading. O anche due o tre. Potete vederli nella figura qui sopra. Da dove vengono se non sono nemmeno nella lista?

Probabilmente è direttamente nella SD.

 
tol64:

Ho una nuova "scoperta":

//---

Un ordine in sospeso è stato impostato. E nella parte inferiore del grafico (ho sperimentato il ridimensionamento verticale) ho trovato un altro livello di trading. O anche due o tre. Potete vederli nella foto qui sopra. Da dove vengono se non sono nemmeno nella lista?


A giudicare dall'aspetto nello screenshot, si tratta di un livello stop/stop. E non c'è nessun ordine con tale ID nella storia?

