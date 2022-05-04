Errori, bug, domande - pagina 666
Dall'aspetto dello screenshot, è un livello di stop/stop. Non c'è nessun ordine con questo ID nella storia?
Questo è riproducibile con qualsiasi nuovo ordine pendente. Basta impostare l'ordine e scalare il grafico verticalmente al massimo. Cioè, impostare il valore inferiore a zero.
Grazie per il messaggio. Lo correggeremo.
Grazie.
//---
Sui conti con tipo di esecuzione EXCHANGE, viene costantemente registrato un messaggio di errore:
//---
Nessuna posizione, nessun ordine. Ho appena scaricato un terminale con un nuovo account Alpari. Che cosa significa questo?
Addendum:
All'inizio pensavo che dipendesse dall'EA. Ma no, ho tolto l'EA dal grafico e il log è ancora pieno di questo messaggio. Succede nel terminale del tuo sito web. E sul terminale dal sito di Alpari.
MetaDriver:
Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку.
Come se gli Alpari non fossero idioti?
Quindi il commercio nel bicchiere non è ancora implementato, come ho capito. Ecco perché dà un errore.
Allora come hanno fatto a testarlo per più di un anno o anche due senza questa caratteristica?
Merda, l'ho dimenticato di nuovo. Hanno appena (l'altro giorno) abilitato il tipo di conto EXCHANGE. Così mi sono trovato in mezzo alle cose e ho trovato il primo bug. )))
Come se gli Alpari non fossero idioti?
Non ho detto questo. ;)
:D
Non c'è una proprietà ACCOUNT_LIMIT_ORDERS nella lista dell'Indice, in Aiuto. Quando si cerca o si clicca sulla proprietà F1 ,ACCOUNT_LEVERAGE è evidenziato .