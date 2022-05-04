Errori, bug, domande - pagina 666

alexvd:

Dall'aspetto dello screenshot, è un livello di stop/stop. Non c'è nessun ordine con questo ID nella storia?

Questo è riproducibile con qualsiasi nuovo ordine pendente. Basta impostare l'ordine e scalare il grafico verticalmente al massimo. Cioè, impostare il valore inferiore a zero.
tol64:
Questo è riproducibile con qualsiasi nuovo ordine pendente. Basta impostare l'ordine e scalare il grafico verticalmente al massimo. Cioè, impostare il valore inferiore a zero.
Grazie per il messaggio. Lo correggeremo.
 
antt:
Grazie per il messaggio. Lo correggeremo.

Grazie.

Sui conti con tipo di esecuzione EXCHANGE, viene costantemente registrato un messaggio di errore:

Nessuna posizione, nessun ordine. Ho appena scaricato un terminale con un nuovo account Alpari. Che cosa significa questo?

Addendum:

All'inizio pensavo che dipendesse dall'EA. Ma no, ho tolto l'EA dal grafico e il log è ancora pieno di questo messaggio. Succede nel terminale del tuo sito web. E sul terminale dal sito di Alpari.

 
tol64:

Nessuna posizione, nessun ordine. Ho appena caricato il terminale con un nuovo conto di Alpari. Che cosa significa?

Quindi, il trading nel mercato non è ancora implementato, come ho capito. Ecco perché ricevo l'errore.
 

MetaDriver:
Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку. 

Come se gli Alpari non fossero idioti?

 
MetaDriver:
Quindi il commercio nel bicchiere non è ancora implementato, come ho capito. Ecco perché dà un errore.

Allora come hanno fatto a testarlo per più di un anno o anche due senza questa caratteristica?

Merda, l'ho dimenticato di nuovo. Hanno appena (l'altro giorno) abilitato il tipo di conto EXCHANGE. Così mi sono trovato in mezzo alle cose e ho trovato il primo bug. )))

 
Yedelkin:

Come se gli Alpari non fossero idioti?

Non ho detto questo. ;)
 
MetaDriver:
Non ho detto questo. ;)

:D

 
tol64 Merda, l'ho dimenticato di nuovo. Stavano giusto per (l'altro giorno) passare al tipo di conto EXCHANGE. Così mi sono trovato in mezzo alle cose e ho trovato il primo bug. )))
Ora testeremo il vetro per altri tre anni...
 

Non c'è una proprietà ACCOUNT_LIMIT_ORDERS nella lista dell'Indice, in Aiuto. Quando si cerca o si clicca sulla proprietà F1 ,ACCOUNT_LEVERAGE è evidenziato .

