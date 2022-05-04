Errori, bug, domande - pagina 663

Nuovo commento
 
ArkFatalist:

Buon pomeriggio.

Come posso accedere al valore dell'indicatore iADX incorporato? Vale a dire, al suo valore un dato numero di barre fa? In mql4 si fa impostando il parametro shift.

Grazie.

int      adx;
double   adx_main[];

adx=iADX(symbol_name,time_frame,14);
if(adx==-1) return(0);

if(CopyBuffer(adx,0,0,30,adx_main)<=0) return(0);

adx_main[0] = текущее значение (shift=0)
adx_main[1] = shift=1
adx_main[2] = shift=2
...
adx_main[29] = shift=29 
A proposito, c'è un bug nel forum: se incollo tutto il codice in una volta l'evidenziazione della sintassi funziona bene, ma se aggiungo altro codice allora non viene evidenziato.
 
tol64:

...

C'è una posizione aperta e il suo volume è di 14 lotti. ...

Come si apre una posizione di mercato di 14 lotti? Ho provato ad aprire 2 posizioni di mercato di 5 lotti ciascuna, alla seconda il server ha risposto "[non ci sono abbastanza soldi]". Se si alza la leva a 1:500 allora si apre anche la seconda.
 
fyords:
Come si apre una posizione di mercato di 14 lotti? Ho provato ad aprire 2 posizioni di mercato di 5 lotti ciascuna, alla seconda mi è stato risposto "[non ci sono abbastanza soldi]". Se alzi la leva a 1:500 si aprirà anche il secondo.

Aprire un conto demo con fondi sufficienti. Per sperimentare grandi volumi di limiti. Per esempio, 1 000 000. :)

È possibile simulare i limiti impostando i propri valori, ma ho bisogno di sapere come il server reagisce a tali richieste.

 
tol64:

Grazie.

//---

È sorta questa domanda. Il server del concorso è ora disponibile per i test con le stesse restrizioni del concorso(Volume Limit 15 lot / Volume Max 5 lot)? Ho provato a connettermi al vecchio account, ma non c'è connessione al server. Ho cercato su tutti i server dove Metatrader 5 è disponibile per il trading, ma non ho trovato nessunVolume Limit, e ho bisogno di testarlo.

È possibile connettersi a qualsiasi account da ATC 2012 e ottenere tutte le restrizioni per i test. Ecco un esempio di collegamento con l'account del partecipante https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086

2012.03.07 16:55:15     Network '800336': trading has been disabled - investor mode
2012.03.07 16:55:15     Network '800336': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2012.03.07 16:55:14     Network '800336': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point Singapore
 
tol64:

Apri un conto demo con fondi sufficienti. Per sperimentare grandi volumi di limiti. Per esempio, 1 000 000. :)

I limiti possono essere simulati impostando i propri valori, ma ho bisogno di conoscere la reazione del server a tali richieste.

No, ho capito, volevo dire come aprire il mercato più di 5 lotti per un simbolo nelle condizioni del campionato? O non è possibile?

Rosh:

Ti connetti a qualsiasi account di ATC Championship 2012 e ottieni tutte le restrizioni per i test. Ecco un esempio di connessione a un account partecipante https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086

Dove trovo la password dell'investitore per il conto?
 
Rosh:

Collegatevi a qualsiasi account di ATC 2012 e otterrete tutte le restrizioni per i test. Ecco un esempio di connessione all'account di un partecipante https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086

Posso vedere le restrizioni. Si stava collegando al mio account del concorso. Voleva testare in tempo reale.

Quindi il server è disponibile solo per i test nel tester?

 
fyords:

No, è comprensibile, volevo dire come si fa ad aprire più di 5 lotti sul mercato per simbolo in condizioni di campionato? O non è possibile?

In parti. 14 lotto = 5 + 5 + 4

 
tol64:

In parti. 14 lotto = 5 + 5 + 4

Ecco come faccio io.

deposito 10 000
leva 1:100

La seconda posizione per 2 lotti si apre, ma per 3 lotti no

 
fyords:

Ecco come faccio io.

deposito 10 000
leva 1:100

La seconda posizione per 2 lotti si apre, ma per 3 lotti no.

Quindi devi prima aumentare il tuo conto e poi comprare/vendere di più. :) Non ho fatto la domanda in base alla quantità di fondi iniziali.
 
tol64:
Quindi devi prima aumentare il conto e poi già comprare/vendere di più. :) Non stavo facendo la domanda in base alla quantità di fondi iniziali.

Senza dubbio, la tua risposta è chiara. Studiando le regole del precedente campionato sono arrivato a una conclusione: si possono aprire fino a 15 lotti per mercato e ordini pendenti, e se la mia strategia non implica l'uso di ordini pendenti, allora all'inizio del campionato con un deposito di 10 000 il mio limite di posizione aperta sarà di 7 lotti (5+2). Se il deposito continua a crescere, dopo qualche tempo questo limite può aumentare fino a 15 lotti (5+5+5). Giusto?

Forse ho posto la domanda in modo sbagliato, inserendo la tua citazione, ma in generale ho pensato di ottenere una risposta anche dagli organizzatori.

1...656657658659660661662663664665666667668669670...3184
Nuovo commento