Buon pomeriggio.
Come posso accedere al valore dell'indicatore iADX incorporato? Vale a dire, al suo valore un dato numero di barre fa? In mql4 si fa impostando il parametro shift.
Grazie.
C'è una posizione aperta e il suo volume è di 14 lotti. ...
Come si apre una posizione di mercato di 14 lotti? Ho provato ad aprire 2 posizioni di mercato di 5 lotti ciascuna, alla seconda mi è stato risposto "[non ci sono abbastanza soldi]". Se alzi la leva a 1:500 si aprirà anche il secondo.
Aprire un conto demo con fondi sufficienti. Per sperimentare grandi volumi di limiti. Per esempio, 1 000 000. :)
È possibile simulare i limiti impostando i propri valori, ma ho bisogno di sapere come il server reagisce a tali richieste.
Grazie.
È sorta questa domanda. Il server del concorso è ora disponibile per i test con le stesse restrizioni del concorso(Volume Limit 15 lot / Volume Max 5 lot)? Ho provato a connettermi al vecchio account, ma non c'è connessione al server. Ho cercato su tutti i server dove Metatrader 5 è disponibile per il trading, ma non ho trovato nessunVolume Limit, e ho bisogno di testarlo.
È possibile connettersi a qualsiasi account da ATC 2012 e ottenere tutte le restrizioni per i test. Ecco un esempio di collegamento con l'account del partecipante https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086
No, ho capito, volevo dire come aprire il mercato più di 5 lotti per un simbolo nelle condizioni del campionato? O non è possibile?
Posso vedere le restrizioni. Si stava collegando al mio account del concorso. Voleva testare in tempo reale.
Quindi il server è disponibile solo per i test nel tester?
No, è comprensibile, volevo dire come si fa ad aprire più di 5 lotti sul mercato per simbolo in condizioni di campionato? O non è possibile?
In parti. 14 lotto = 5 + 5 + 4
Ecco come faccio io.
deposito 10 000
leva 1:100
La seconda posizione per 2 lotti si apre, ma per 3 lotti no
Quindi devi prima aumentare il conto e poi già comprare/vendere di più. :) Non stavo facendo la domanda in base alla quantità di fondi iniziali.
Senza dubbio, la tua risposta è chiara. Studiando le regole del precedente campionato sono arrivato a una conclusione: si possono aprire fino a 15 lotti per mercato e ordini pendenti, e se la mia strategia non implica l'uso di ordini pendenti, allora all'inizio del campionato con un deposito di 10 000 il mio limite di posizione aperta sarà di 7 lotti (5+2). Se il deposito continua a crescere, dopo qualche tempo questo limite può aumentare fino a 15 lotti (5+5+5). Giusto?
Forse ho posto la domanda in modo sbagliato, inserendo la tua citazione, ma in generale ho pensato di ottenere una risposta anche dagli organizzatori.