Ci sono piani per rifare la Griglia di Gann? È assolutamente impossibile usarlo: né manualmente, né tramite extremum, come in MT4, posso allungarlo o fissarlo correttamente - quando si passa da TF a TF, la dimensione delle celle cambia, non c'è un legame fisso! O forse non capisco qualcosa...

M1M5

 

Solo i metalli su Alpari non visualizzano barre e OHLC, tutti gli altri vanno bene. Ho spostato il terminale in una nuova cartella, ma non aiuta. Dove può essere l'errore? W7 64

 
BoraBo:

Solo i metalli su Alpari non visualizzano barre e OHLC, tutti gli altri vanno bene. Ho spostato il terminale in una nuova cartella, ma non aiuta. Dove può essere l'errore? W7 64

Ho lo stesso problema. Ho sentito che qualcosa è andato storto sul server. Contatta il supporto tecnico Alpari.

  
void OnStart()
  {
//---
symbol2csv(Symbol(),Period());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int symbol2csv(string smb,ENUM_TIMEFRAMES tf)
  {
   ResetLastError();
   int filehandle=FileOpen(smb+"_"+tf2str(tf)+".csv",FILE_WRITE|FILE_CSV,",");
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      MqlRates rates[];
      int i=0,copyed=CopyRates(smb,tf,From,To,rates);
      ArraySetAsSeries(rates,false);
      FileWrite(filehandle,"\"Date\" \"Time\" \"Open\" \"High\" \"Low\" \"Close\" \"Volume\""); // writing header
      for(i=0;i<copyed;i++)
        {
         FileWrite(filehandle,TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE),TimeToString(rates[i].time,TIME_MINUTES),DoubleToString(rates[i].open,_Digits),DoubleToString(rates[i].high,_Digits),DoubleToString(rates[i].low,_Digits),DoubleToString(rates[i].close,_Digits),rates[i].real_volume);
        }
      FileClose(filehandle);
      Print(smb+" exported "+IntegerToString(copyed));
      return copyed;
     }
   else Print("FileOpen failure. Error is ",GetLastError());
   return -1;
  }
Perché la colonna Volume nel file contiene sempre 0? E come faccio a registrare il volume?
 
Graff:
Perché la colonna Volume nel file contiene sempre 0? E come far scrivere il volume?

real_volume per gli strumenti forex?

forse basta provare tick_volume per cominciare

 

Qual è l'errore che non riesco a capire?

Ecco il codice, ridotto al minimo:

//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1

//---------- MQL5 --------------
int ecx = 0;//-- Кол-во тестируемых пар --
string g_s_SymbolsTrade[] = {"AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","AUDNZD","AUDUSD","CADCHF","CHFJPY","EURAUD","EURCAD","EURCHF","EURGBP","EURJPY","EURNZD","EURUSD",
"GBPCHF","GBPJPY","GBPUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY"};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   //-- Сколько всего валютных пар --
   ecx = ArraySize(g_s_SymbolsTrade);
   //-- Установить таймер на каждую секунду --
   if (EventSetTimer(1) == false) return(-1);//int 08
   
   return(0);//ret;
}
//----------------------------------------------------------------------------//
void OnDeinit(const int reason)
{
   EventKillTimer();//timer off
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
{
    
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);//ret;
}

//+------------------------------------------------------------------+
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                           Expert Timer function                            //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//----------------------------------------------------------------------------------------------------
void OnTimer()//int 08
{
static bool b_Flag = false;
string db_SymbolName;
MqlRates rates[];
int edx;

   if (b_Flag == true) return;//ret -- реентерабельность --
   b_Flag = true;//cli
   //---------------------------------------------
   for (int ebx = 0; ebx < ecx; ebx++){
      db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx];
      edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates);
      if (edx != 1){//cmp edx,1 | jne
         b_Flag = false;//sti
         return;//jne ret;
      }   
   }//loop ecx       
   Print ("Загрузка завершена.");
   //---------------------------------------------
   b_Flag = false;//sti
}

Quando lo eseguo, a volte immediatamente o dopo aver commutato un periodo di grafici improvvisamente il terminale inizia a rallentare e l'intero registro è intasato da questo:


Qual è la ragione, è un mio errore o un errore nella funzione CopyRates?

 
pusheax:

Qual è la ragione, è colpa mia o un bug nella funzione CopyRates?

Entrambi.

Provate in questo modo:

void OnTimer()//int 08
{
static bool b_Flag = false;
if (b_Flag == true) return;//ret -- реентерабельность --
string db_SymbolName;
MqlRates rates[ ecx];    // поправка здесь.
int edx;


   b_Flag = true;//cli
   //---------------------------------------------
   for (int ebx = 0; ebx < ecx; ebx++){
      db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx];
      edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates);
      if (edx != 1){//cmp edx,1 | jne
         b_Flag = false;//sti
         return;//jne ret;
      }   
   }//loop ecx       
   Print ("Загрузка завершена.");
   //---------------------------------------------
   b_Flag = false;//sti
}
 
MetaDriver:

Entrambi.

Prova così:


No, purtroppo non ha aiutato.

L'ho scritto nel modo seguente: MqlRates rates[100];

Altrimenti, il modo seguente: MqlRates rates[ecx]; - produce un errore durante la compilazione.

Mi piaceva anche l'idea di spostarlo in alto:

if (b_Flag == true) return;//ret -- reentrancy --

ma purtroppo il risultato è lo stesso.

Qualche altra idea?

papaklass:

Se il numero di barre nel terminale nelle impostazioni del grafico è illimitato. Ridurre il numero di barre.

Sembra avere solo una barra copiata.
 
papaklass:

Quindi su 25 strumenti. Ho avuto la stessa cosa sul 12 fino a quando non ho ridotto il numero di barre.

Allora significa servirsi. Il terminale non deve riesumare tutta la storia dal disco con un simbolo quando legge 1 bar.

Anche se è impostato su illimitato, il caching dovrebbe essere fatto in modo intelligente.

--

Un buon consiglio in generale. Ho pensato - dice "quando si cambia periodo". Così il terminale memorizza tutto in minuti, inizia a calcolare i periodi mancanti, e si blocca con una memoria insufficiente per i buffer.

In breve - entrambi sono da biasimare. Push non ha comprato memoria, e vuole tante e tante coppie di valute senza limiti (o circa senza limiti).

E MQ - non trattandolo come un errore di indicatore (come "Errore XXXX: chiudi il tuo labbro, compagno"), ma solo il suo.

