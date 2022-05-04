Errori, bug, domande - pagina 670
Ci sono piani per rifare la Griglia di Gann? È assolutamente impossibile usarlo: né manualmente, né tramite extremum, come in MT4, posso allungarlo o fissarlo correttamente - quando si passa da TF a TF, la dimensione delle celle cambia, non c'è un legame fisso! O forse non capisco qualcosa...
Solo i metalli su Alpari non visualizzano barre e OHLC, tutti gli altri vanno bene. Ho spostato il terminale in una nuova cartella, ma non aiuta. Dove può essere l'errore? W7 64
Ho lo stesso problema. Ho sentito che qualcosa è andato storto sul server. Contatta il supporto tecnico Alpari.
Perché la colonna Volume nel file contiene sempre 0? E come far scrivere il volume?
real_volume per gli strumenti forex?
forse basta provare tick_volume per cominciare
Qual è l'errore che non riesco a capire?
Ecco il codice, ridotto al minimo:
Quando lo eseguo, a volte immediatamente o dopo aver commutato un periodo di grafici improvvisamente il terminale inizia a rallentare e l'intero registro è intasato da questo:
Qual è la ragione, è un mio errore o un errore nella funzione CopyRates?
Entrambi.
Provate in questo modo:
No, purtroppo non ha aiutato.
L'ho scritto nel modo seguente: MqlRates rates[100];
Altrimenti, il modo seguente: MqlRates rates[ecx]; - produce un errore durante la compilazione.
Mi piaceva anche l'idea di spostarlo in alto:
if (b_Flag == true) return;//ret -- reentrancy --
ma purtroppo il risultato è lo stesso.
Qualche altra idea?
Se il numero di barre nel terminale nelle impostazioni del grafico è illimitato. Ridurre il numero di barre.
Quindi su 25 strumenti. Ho avuto la stessa cosa sul 12 fino a quando non ho ridotto il numero di barre.
Allora significa servirsi. Il terminale non deve riesumare tutta la storia dal disco con un simbolo quando legge 1 bar.
Anche se è impostato su illimitato, il caching dovrebbe essere fatto in modo intelligente.
--
Un buon consiglio in generale. Ho pensato - dice "quando si cambia periodo". Così il terminale memorizza tutto in minuti, inizia a calcolare i periodi mancanti, e si blocca con una memoria insufficiente per i buffer.
In breve - entrambi sono da biasimare. Push non ha comprato memoria, e vuole tante e tante coppie di valute senza limiti (o circa senza limiti).
E MQ - non trattandolo come un errore di indicatore (come "Errore XXXX: chiudi il tuo labbro, compagno"), ma solo il suo.