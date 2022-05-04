Errori, bug, domande - pagina 537
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
I nostri cari sviluppatori. Controllare se la funzione ChartNext() funziona correttamente
Non uso la visualizzazione, solo la registrazione dei dati del tester (senza visualizzazione + tutto funziona nella demo)
Restituisce -1, che significa la fine della lista dei grafici aperti (seguendo la descrizione nella documentazione).
costantemente dopo la prima chiamata a questa funzione con l'id del primissimo grafico del terminale,
seguito da 2 o più grafici aperti, ma su Demo vede tutte le finestre aperte.
Forse è una caratteristica del tester?
Il tester non vuole ancora vedere i grafici aperti...
L'errore è GetLastError()=4103
4103
Il grafico non è stato trovato
Lo script del codice non funziona nel tester, ma tutto funziona bene sulla DEMo dalla documentazione:
Non uso la visualizzazione, solo la registrazione dei dati del tester (senza visualizzazione + tutto funziona nella demo)
Restituisce -1, che significa la fine della lista dei grafici aperti (seguendo la descrizione nella documentazione).
costantemente dopo la prima chiamata a questa funzione con l'id del primissimo grafico del terminale,
seguito da 2 o più grafici aperti, ma su Demo vede tutte le finestre aperte.
Forse è una caratteristica del tester?
Il tester non vuole ancora vedere i grafici aperti...
L'errore è GetLastError()=4103
4103
Nessun grafico è stato trovato
C'è solo un grafico aperto nel tester - il grafico del simbolo-periodo da testare. Il tester non sa nulla dei grafici aperti nel terminale client
Capito, grazie - cancellerò l'applicazione
Salve.
Nel testare l'EA dà strani risultati sulla visualizzazione. Non disegna correttamente le linee di posizione. Sul grafico, la linea di posizione finisce dopo che è effettivamente cambiata (i punti di cambio di posizione sono indicati dalle frecce). Tutte le linee che il tester disegna da solo, l'EA non disegna nulla.
Avrò una risposta o no? https://www.mql5.com/ru/forum/1111/99391#comment_99391
Anche qui:
rosso: dopo F11 si perde la possibilità di regolare le dimensioni.
blu: con questo layout, devi regolare la dimensione delle finestre per entrare nel registro.
Vorrei anche che l'era di win 3.11 fosse sparita e che il disegno quando si ridimensionano le aree fosse completo.
Grazie.
Salve.
Nel testare l'EA dà strani risultati sulla visualizzazione. Non disegna correttamente le linee di posizione. Sul grafico, la linea di posizione finisce dopo che è effettivamente cambiata (i punti di cambio di posizione sono indicati dalle frecce). Tutte le linee che il tester disegna da solo, l'EA non disegna nulla.
E se non è un segreto - perché esce l'errore 4114
ERRARE_INDICATORE_CARTOGRAFICO_CANNOT_ADD
4114
Errore quando si aggiunge un indicatore al grafico
Quando si usa la funzione ChartIndicatorAdd
sul grafico corrente (dove è stato lanciato l'Expert Advisor) l'indicatore funziona perfettamente,
ma su quelli di terzi (apertura con la funzione ChartOpen() o su un grafico esistente su un conto demo )
errore 4114 - l'ID del grafico in questo caso si ottiene cercando il nome appropriato e
TF (qui... https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext) o
ID = ChartOpen (Sym, frame);
L'ID in queste 2 varianti è lo stesso, il simbolo è scritto correttamente e TF
e ho impostato Sleep(3000) dopo l'apertura ... e ancora 4114
Fin dalla build 478 questo bug è stato segnalato da me come #177997. Da allora non si è saputo più nulla.
Sei sicuro che sia lo stesso bug?
Stai usando un modello di prova con oggetti freccia già applicati e ti chiedi perché queste frecce vengono visualizzate in futuro.