Errori, bug, domande - pagina 537

Nuovo commento
 
Im_hungry:

I nostri cari sviluppatori. Controllare se la funzione ChartNext() funziona correttamente


Sei sicuro che questa funzione funziona durante il test visivo? Quale codice di errore genera GetLastError()?
 

Non uso la visualizzazione, solo la registrazione dei dati del tester (senza visualizzazione + tutto funziona nella demo)

Restituisce -1, che significa la fine della lista dei grafici aperti (seguendo la descrizione nella documentazione).

costantemente dopo la prima chiamata a questa funzione con l'id del primissimo grafico del terminale,

seguito da 2 o più grafici aperti, ma su Demo vede tutte le finestre aperte.

Forse è una caratteristica del tester?


Il tester non vuole ancora vedere i grafici aperti...


L'errore è GetLastError()=4103

4103

Il grafico non è stato trovato

 

Lo script del codice non funziona nel tester, ma tutto funziona bene sulla DEMo dalla documentazione:

HJ      0       Tester  13:54:02        USDCHF,H1 (Alpari-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating
JH      0       Tester  13:54:02        USDCHF,H1: testing of Experts\Копия6.ex5 from 2011.10.07 00:00 to 2011.10.10 00:00 started
PS      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
RM      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=0 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
GN      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
NQ      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   0 USDCHF ID =-1
DK      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=0ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
GE      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=1 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
QG      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
GI      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   1 USDCHF ID =-1
MS      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=1ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
DM      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=2 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
KO      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
PP      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   2 USDCHF ID =-1
RK      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=2ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
MD      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=3 currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
EG      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
File:
enmf86.mq5  2 kb
 
Im_hungry:

Non uso la visualizzazione, solo la registrazione dei dati del tester (senza visualizzazione + tutto funziona nella demo)

Restituisce -1, che significa la fine della lista dei grafici aperti (seguendo la descrizione nella documentazione).

costantemente dopo la prima chiamata a questa funzione con l'id del primissimo grafico del terminale,

seguito da 2 o più grafici aperti, ma su Demo vede tutte le finestre aperte.

Forse è una caratteristica del tester?


Il tester non vuole ancora vedere i grafici aperti...


L'errore è GetLastError()=4103

4103

Nessun grafico è stato trovato

C'è solo un grafico aperto nel tester - il grafico del simbolo-periodo da testare. Il tester non sa nulla dei grafici aperti nel terminale client
 
stringo:
C'è solo un grafico aperto nel tester - il grafico del simbolo-periodo da testare. Il tester non sa nulla dei grafici aperti nel terminale client


Capito, grazie - cancellerò l'applicazione

 

Salve.

Nel testare l'EA dà strani risultati sulla visualizzazione. Non disegna correttamente le linee di posizione. Sul grafico, la linea di posizione finisce dopo che è effettivamente cambiata (i punti di cambio di posizione sono indicati dalle frecce). Tutte le linee che il tester disegna da solo, l'EA non disegna nulla.

File:
Untitled.png  47 kb
 

Avrò una risposta o no? https://www.mql5.com/ru/forum/1111/99391#comment_99391

Anche qui:

rosso: dopo F11 si perde la possibilità di regolare le dimensioni.

blu: con questo layout, devi regolare la dimensione delle finestre per entrare nel registro.

Vorrei anche che l'era di win 3.11 fosse sparita e che il disegno quando si ridimensionano le aree fosse completo.

Grazie.

 
deboir:

Salve.

Nel testare l'EA dà strani risultati sulla visualizzazione. Non disegna correttamente le linee di posizione. Sul grafico, la linea di posizione finisce dopo che è effettivamente cambiata (i punti di cambio di posizione sono indicati dalle frecce). Tutte le linee che il tester disegna da solo, l'EA non disegna nulla.

Dalla build 478, questo bug è stato segnalato da me sotto #177997. Da allora non ho più sentito nulla.
 

E se non è un segreto - perché esce l'errore 4114


ERRARE_INDICATORE_CARTOGRAFICO_CANNOT_ADD

4114

Errore quando si aggiunge un indicatore al grafico


Quando si usa la funzione ChartIndicatorAdd

sul grafico corrente (dove è stato lanciato l'Expert Advisor) l'indicatore funziona perfettamente,

ma su quelli di terzi (apertura con la funzione ChartOpen() o su un grafico esistente su un conto demo )

errore 4114 - l'ID del grafico in questo caso si ottiene cercando il nome appropriato e

TF (qui... https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext) o

  ID  = ChartOpen (Sym, frame);

L'ID in queste 2 varianti è lo stesso, il simbolo è scritto correttamente e TF

e ho impostato Sleep(3000) dopo l'apertura ... e ancora 4114

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartNext - Документация по MQL5
 
marketeer:
Fin dalla build 478 questo bug è stato segnalato da me come #177997. Da allora non si è saputo più nulla.

Sei sicuro che sia lo stesso bug?

Stai usando un modello di prova con oggetti freccia già applicati e ti chiedi perché queste frecce vengono visualizzate in futuro.

1...530531532533534535536537538539540541542543544...3184
Nuovo commento