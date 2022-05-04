Errori, bug, domande - pagina 535

marketeer:
Tutto è mappato secondo il codice.

Brillante.

Si tratta solo di capire se il codice soddisfa la definizione tecnica di frattali. Beh, non vedo almeno cinque barre consecutive obbligatorie per formare frattali nelle aree evidenziate con rettangoli rossi in uno dei miei post precedenti. Devo essere l'unico ad avere un'eclissi....

Sono tutti contenti di tutto e comprensibili? Quindi qualcuno può per favore condividere la valeriana!

...Comunque, ok. Se le barre laterali non devono formare una piramide rigorosa, allora va bene, andiamo avanti.

 
x100intraday:

E perché avete bisogno di conformità proprio negli indicatori forniti. Costruisci frattali secondo le tue condizioni. Prova a sperimentare con frattali di 3, 5 o 7 barre. Con o senza stretta corrispondenza. Forse, si troverà anche una variante migliore. )))
L'illustrazione in cui i frattali superiori e inferiori sono mescolati sullo stesso grafico confonde. Ma in realtà, se visto singolarmente, tutto è rispettato.
 
tol64:
E perché vorresti una corrispondenza esattamente negli indicatori forniti. Costruisci frattali secondo le tue condizioni. Prova a sperimentare con frattali di 3, 5, 7 barre. Con o senza stretta corrispondenza. Forse, si troverà anche una variante migliore. )))
Hmmm! Per soppiantare lo stesso Williams? Grazie per l'idea. Diventerò più corretto dei classici dell'AT e mostrerò il mio ritratto tra gli altri in tutte le scuole mondiali di trading... Anche se non aspiro a farlo di proposito.
 
x100intraday:
L'illustrazione in cui i frattali superiori e inferiori sono mescolati sullo stesso grafico confonde. Ma in realtà, se visto singolarmente, tutto è rispettato.
E chi ha vietato la loro apparizione simultanea? Anche se si rende la condizione più rigorosa, in modo che ogni barra successiva abbia un estremo maggiore o minore della precedente, e non solo quello centrale, ci possono ancora essere situazioni in cui entrambi i frattali appaiono sulla stessa barra. Aggiungere una condizione che quando entrambe le condizioni sono soddisfatte, nessuno dei due frattali viene collocato.
 
mql5:
Dovete guardare il codice.
Se l'array inizialmente aveva dimensione 100 ed era riempito con valori validi, poi ridotto e nuovamente aumentato a 100, potrebbe essere che i puntatori rimangano validi.

Capito, ecco il codice.

il parametro c era =0. 

//------------------------------------------------------------------    Resize
void Resize(int n) // изменяем число элементов
{
  int c=ArraySize(m_item); // размер текущего массива // при тесте был с=0
  for (int i=n; i<c; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_DYNAMIC) { delete m_item[i]; m_item[i]=NULL; } // чистим лишние 
  ArrayResize(m_item, n); // изменили число
  for (int i=c; i<n; i++) m_item[i]=NULL;  // новые указаьели обнулили // эту строку добавил специально, 
  for (int i=0; i<n; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_INVALID) m_item[i]=new eSymbol; // если не создан, то создаем // так как CheckPointer не работал
}

ma in linea di principio, preferirei forzare NULL sui nuovi puntatori, in modo da non farsi prendere da cose così banali in futuro

 

L'ultimo aggiornamento sulla nuova build:

E il terminale visualizza:

 
tol64:

L'ultimo aggiornamento sulla nuova build:

E il terminale visualizza:

519 è l'ultima build ufficiale. A quanto pare, la mano sulla chiave ha mancato il bersaglio. L'ho corretto nella notizia, grazie.
 
stringo:
519 è l'ultima build ufficiale. A quanto pare la mano sulla chiave ha mancato il bersaglio. L'ho corretto nella notizia, grazie.
Succede.)) In questo caso va bene, visto che non sta lanciando una bomba nucleare)).
 
tol64:
Succede.)) In questo caso è normale, visto che non sta lanciando una bomba nucleare)).

Non so della bomba, ma su un computer si è aggiornato senza problemi, ma sul secondo computer ha dato un virus


