Errori, bug, domande - pagina 535
Tutto è mappato secondo il codice.
Brillante.
Si tratta solo di capire se il codice soddisfa la definizione tecnica di frattali. Beh, non vedo almeno cinque barre consecutive obbligatorie per formare frattali nelle aree evidenziate con rettangoli rossi in uno dei miei post precedenti. Devo essere l'unico ad avere un'eclissi....
Sono tutti contenti di tutto e comprensibili? Quindi qualcuno può per favore condividere la valeriana!
...Comunque, ok. Se le barre laterali non devono formare una piramide rigorosa, allora va bene, andiamo avanti.
E perché vorresti una corrispondenza esattamente negli indicatori forniti. Costruisci frattali secondo le tue condizioni. Prova a sperimentare con frattali di 3, 5, 7 barre. Con o senza stretta corrispondenza. Forse, si troverà anche una variante migliore. )))
L'illustrazione in cui i frattali superiori e inferiori sono mescolati sullo stesso grafico confonde. Ma in realtà, se visto singolarmente, tutto è rispettato.
Dovete guardare il codice.
Se l'array inizialmente aveva dimensione 100 ed era riempito con valori validi, poi ridotto e nuovamente aumentato a 100, potrebbe essere che i puntatori rimangano validi.
Capito, ecco il codice.
il parametro c era =0.
ma in linea di principio, preferirei forzare NULL sui nuovi puntatori, in modo da non farsi prendere da cose così banali in futuro
L'ultimo aggiornamento sulla nuova build:
E il terminale visualizza:
L'ultimo aggiornamento sulla nuova build:
E il terminale visualizza:
519 è l'ultima build ufficiale. A quanto pare la mano sulla chiave ha mancato il bersaglio. L'ho corretto nella notizia, grazie.
Succede.)) In questo caso è normale, visto che non sta lanciando una bomba nucleare)).
Non so della bomba, ma su un computer si è aggiornato senza problemi, ma sul secondo computer ha dato un virus