Errori, bug, domande - pagina 542

schermo intero:


schermo intero disabilitato:


hline ha il valore di una candela bassa.

Una piccola cosa, ma una seccatura.

 
Urain:

Laterminazione anomala significa che avete intercalato il programma in modo innaturale, cioè ricompilandolo a runtime, il che porta all'interruzione del programma e alla reinizializzazione.

Lo stesso accade se si colpisce una divisione per zero o si interrompe il programma in fase di esecuzione, ma se il programma viene ritonato, non si otterrà tale voce. Questo è il motivo per cui si consiglia di controllare IsStopped in modo che il programma possa uscire al suo ritorno invece di essere forzato a farlo.

Grazie. Esattamente. È stato durante il rapporto sessuale che si sono verificati i conflitti)). La spiegazione è molto chiara)))
papaklass:

La build 523 è uscita e io ho ancora la 519. Il terminale mi diceva che c'erano nuovi aggiornamenti. Ora è silenzioso. Devo fare l'aggiornamento manualmente?

Qual è la data di rilascio dell'aggiornamento (16 ottobre 2011)?
papaklass:
Non so di quale data stiamo parlando. Ma 519 - 07.10.2011, 521 - 12.10.2011, 523 - 13.10.2011.
gwend:

Terminale client MetaTrader 5 build 523

L'aggiornamento è disponibile tramite LiveUpdate dal 16 ottobre 2011.

Scarica il terminale client MetaTrader 5 da: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
 
Domanda per gli sviluppatori:
Qual è lo scopo di creare/salvare un modello nel terminale - per salvare gli oggetti grafici stessi, creati, diciamo, dall'indicatore incluso nel modello? Per esempio, campi di testo. È un bug o una caratteristica?
 
papaklass:
E quello principale, " L'aggiornamento è disponibile tramite LiveUpdate dal 16 ottobre 2011. "

Non l'avevo notato. Domanda rimossa. Grazie per il chiarimento.

Ho un hustler che è riuscito ad aggiornare al 521 il 12 ottobre... (tra l'altro ha soddisfatto il mio "Desiderio per MT5" sulla visualizzazione del risultato finanziario nel log del tester).

PS. 16 ottobre in parte venuto 14: il tester su uno dei terminali ha aggiornato a 523. Gli altri si ostinano a voler rimanere sul 519...

 

Il terminale controlla l'integrità della cronologia scaricata?

La domanda è sorta a causa della differenza dei risultati dei test sullo stesso account con le stesse impostazioni su diverse istanze del terminale. Si è scoperto che la storia è leggermente diversa.

 

Qualsiasi consiglio... Ho deciso di provare un EA oggi e dà

2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: simbolo sconosciuto 'USDCAD'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Inizializzazione dell'Expert Advisor... USDCAD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Simbolo sconosciuto "EURUSD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Inizializzazione dell'Expert Advisor... EURUSD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Simbolo sconosciuto "EURJPY
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Inizializzazione dell'Expert Advisor... EURJPY
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: simbolo sconosciuto 'EURGBP'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Inizializzazione dell'Expert Advisor... EURGBP
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: simbolo sconosciuto 'GBPCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 EA inizializzazione... GBPCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: simbolo sconosciuto 'USDCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Inizializzazione dell'Expert Advisor... USDCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: simbolo sconosciuto 'EURCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Inizializzazione dell'Expert Advisor... EURCHF

Andava bene un paio di giorni fa...

Ecco un ritaglio del codice

 CSymbolInfo       Exp_Symbol_Info;              // symbol info object

   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     return(false);
    }

Un'altra EA, stessa cosa

2011.10.15 11:16:12 Core 1 tester si è fermato perché OnInit è fallito
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: simbolo sconosciuto 'EURUSD
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Inizializzazione dell'Expert Advisor... su EURUSD

Uso la classe standard CSymbolInfo in Multicurrency per accedere alle proprietà del simbolo.

 

2011.10.15 11:41:00 Core 1 tester si è fermato perché OnInit è fallito
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: simbolo sconosciuto "EURUSD
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Codice di errore: 4301; Descrizione: simbolo sconosciuto
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Errore durante la selezione del simbolo EURUSD
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Inizializzazione di un Expert Advisor... su EURUSD

Il simbolo non è selezionabile in MarketWatch.

Codice

   if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
    {
     Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
    }
   else
    {
     Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
     GetMyLastError(GetLastError());
    }
  
   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     return(false);
    }
   Exp_Symbol_Info.Refresh();
   Exp_Symbol_Info.RefreshRates();

Ashes:

Il terminale controlla l'integrità della cronologia scaricata?

La domanda è sorta a causa della differenza dei risultati dei test sullo stesso account con le stesse impostazioni su diverse istanze del terminale. Si è scoperto che la storia è leggermente diversa.

È lo stesso broker? Il terminale controlla la storia in termini di broker. La qualità della storia è determinata dal server, e durante la sincronizzazione il terminale recupera la storia mancante o aggiornata dal server, il che assicura l'integrità della storia nella connessione server- terminale.
