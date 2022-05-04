Errori, bug, domande - pagina 544
Ho una domanda idiota: come sincronizzare la cronologia con un server (cancellare i file della cronologia non è un'opzione)? Cercando nell'aiuto del terminale client non si conosce la parola "sync", "refresh" nella finestra del grafico non ha aiutato...
Conosco tre modi principali:
1. Puoi usare lo script della sezione 'Organizzare l'accesso ai dati' o qualcosa di simile (opzione sopra).
2. Puoi eseguire l'Expert Advisor standard su un test standard per gli ultimi X anni (una volta ho usato il MACD per testare ogni valuta dal 2000).
3. potete spostare manualmente la cronologia da una cartella di lavoro a un'altra (questa variante è di solito usata se non volete risparmiare su Internet o se più di una copia del terminale è installata sul vostro computer).
E in quale aiuto ha cercato? Qui ho fatto una domanda a un motore di ricerca di un forum e ho ottenuto subito dei risultati.
A proposito, sapete che potete fare ricerche direttamente da MetaEditor 5?
La visualizzazione dipende dalle impostazioni della categoria
Sì, è così. Molto comodo, buona idea.
Ho la sensazione che tu vada al dc con questo futuro. loro sanno esattamente cosa c'è di sbagliato negli ordini.
È così che mi candido al dc). È un conto demo di metaquotes.
conto:710188
password di investimento: MetaTrader
Controllate voi stessi. Sembra un insetto.
È così che mi candido al dc). È un conto demo methaquot.
ora solo i contratti di dicembre sono sulla lista dei personaggi.
Ho un contratto rts di settembre appeso nella scheda 'trade', che è sul lato positivo, ma non si riflette nei fondi. Nessuna transazione può essere fatta con esso. Non è nemmeno nella lista dei simboli.
Sviluppatori, fate attenzione, altrimenti vi annoierò con i servicedesk )))
In quale riferimento stavi guardando? Qui ho fatto una domanda a un motore di ricerca di un forum e ho ottenuto subito dei risultati.