Ashes:

Ho una domanda idiota: come sincronizzare la cronologia con un server (cancellare i file della cronologia non è un'opzione)? Cercando nell'aiuto del terminale client non si conosce la parola "sync", "refresh" nella finestra del grafico non ha aiutato...

Conosco tre modi principali:

1. Puoi usare lo script della sezione 'Organizzare l'accesso ai dati' o qualcosa di simile (opzione sopra).

2. Puoi eseguire l'Expert Advisor standard su un test standard per gli ultimi X anni (una volta ho usato il MACD per testare ogni valuta dal 2000).

3. potete spostare manualmente la cronologia da una cartella di lavoro a un'altra (questa variante è di solito usata se non volete risparmiare su Internet o se più di una copia del terminale è installata sul vostro computer).

 
E in quale aiuto stavi cercando? Qui ho fatto una domanda a un motore di ricerca di un forum e ho ottenuto subito dei risultati.
 
Rosh:

A proposito, sapete che potete fare ricerche direttamente da MetaEditor 5?


La visualizzazione dipende dalle impostazioni della categoria


Sì, è così. Molto comodo, buona idea.

 
sergeev:
Ho la sensazione che tu vada al dc con questo futuro. loro sanno esattamente cosa c'è di sbagliato negli ordini.

È così che mi candido al dc). È un conto demo di metaquotes.

conto:710188

password di investimento: MetaTrader

Controllate voi stessi. Sembra un insetto.

 
pronych:

È così che mi candido al dc). È un conto demo methaquot.

ci sono solo contratti di dicembre nella lista dei simboli in questo momento.
 
sergeev:
ora solo i contratti di dicembre sono sulla lista dei personaggi.
È esattamente quello di cui sto parlando.
Ho un contratto rts di settembre appeso nella scheda 'trade', che è sul lato positivo, ma non si riflette nei fondi. Nessuna transazione può essere fatta con esso. Non è nemmeno nella lista dei simboli.
Sviluppatori, fate attenzione, altrimenti vi annoierò con i servicedesk )))
 
Ho aperto questo contratto ma non l'ho chiuso in tempo. E ora è stato lasciato appeso in uno stato di confusione.
 
Rosh:
In quale riferimento stavi guardando? Qui ho fatto una domanda a un motore di ricerca di un forum e ho ottenuto subito dei risultati.
F1 nel terminale.
Cari sviluppatori. Circa 10 mesi fa ho ricevuto una richiesta via SD, che diceva che forse tra mezzo anno... un anno sarà introdotto un nuovo tipo di dati di maggiore precisione lungo doppio, e forse no. Qual è la situazione ora, possiamo sperare che questo tipo venga introdotto presto, o che venga introdotto affatto?
