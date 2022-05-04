Errori, bug, domande - pagina 532
E se non volete tutti i mestieri per uno strumento, ma diversi? Perché non supportare lo standard di selezione multipla con il tasto Ctrl?
Sembra inopportuno mandare ancora una volta l'aiuto. Alcuni - si può buttare dentro uno alla volta. Se per multiplo intendi qualche decina su un migliaio, allora o limiti la storia o scrivi uno script/esperto che rimuova tutti i trade dal grafico e lasci solo il range desiderato. Avete tutto, non c'è bisogno di chiedere di aggiungere una funzionalità controversa per il capriccio di un minuto.
Questa è puramente la vostra opinione personale sul fatto che questa funzionalità sia controversa. In quasi tutti i software che hanno liste, è possibile selezionare gli elementi nel modo che ho descritto. Quindi sei un po' troppo zelante con la storia del "capriccio". Il fatto che lei suggerisca di trascinare gli accordi uno per uno è scomodo, oggettivamente scomodo. Altri suggerimenti di script fatti in casa sono molto nello spirito di MK: sono alcuni "supporti", la cui essenza è quella di spostare il lavoro che avrebbe dovuto essere fatto una volta nel nucleo del terminale all'Appliciant Manager. E il lavoro è di 5 minuti.
Scrivere al Service Desk, e se lo facessi?
Un'altra domanda correlata: le posizioni di vendita sono mostrate sul grafico con linee blu e di acquisto con linee rosse. In MT4 era il contrario. Qual è l'idea?
Un'altra domanda correlata: le posizioni di vendita sono mostrate sul grafico con linee blu e di acquisto con linee rosse. In MT4 era il contrario. Qual è l'idea?
Si prega di allegare uno screenshot.
In allegato. Il grafico mostra un suggerimento per la linea sell (in) 2011.10.03 22:53 - buy (out) 2011.10.04 09:57. Blu.
Non ci sono posizioni nello screenshot. Ci sono, tuttavia, frecce e linee che mostrano gli scambi effettuati. Ma queste non sono posizioni.
Andiamo in fondo a questa storia. Vedo che le transazioni sono mostrate con delle frecce e la linea mostra la posizione tra le transazioni. Comunque, c'è stata una vendita e poi si è chiusa con un acquisto. Spiega perché la linea è blu.