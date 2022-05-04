Errori, bug, domande - pagina 532

Nuovo commento
 
marketeer:
E se non volete tutti i mestieri per uno strumento, ma diversi? Perché non supportare lo standard di selezione multipla con il tasto Ctrl?

Sembra inopportuno mandare ancora una volta l'aiuto. Alcuni - si può buttare dentro uno alla volta. Se per multiplo intendi qualche decina su un migliaio, allora o limiti la storia o scrivi uno script/esperto che rimuova tutti i trade dal grafico e lasci solo il range desiderato. Avete tutto, non c'è bisogno di chiedere di aggiungere una funzionalità controversa per il capriccio di un minuto.

 
Rosh:

È un po' imbarazzante mandare un'altra referenza. Alcuni - si può buttare dentro uno alla volta. Se per pochi intendi diverse decine su migliaia, allora o limiti la storia, o scrivi uno script/esperto che rimuova tutti i trade dal grafico e lasci solo il range desiderato. Avete tutto, non c'è bisogno di chiedere di aggiungere una funzionalità controversa per il capriccio di un minuto.

Questa è la vostra opinione personale se questa funzionalità è controversa o no. In quasi tutti i software dove ci sono liste, si possono selezionare gli elementi nel modo che ho descritto. Quindi stai esagerando con il "capriccio". Il fatto che lei suggerisca di trascinare gli accordi uno per uno è scomodo, oggettivamente scomodo. Altri suggerimenti di script fatti in casa sono molto nello spirito di MC: sono alcuni "supporti", la cui essenza è quella di spostare il lavoro che avrebbe dovuto essere fatto una volta nel kernel del terminale all'Appliciant Manager. E il lavoro dura solo 5 minuti.
 
marketeer:
Questa è puramente la vostra opinione personale sul fatto che questa funzionalità sia controversa. In quasi tutti i software che hanno liste, è possibile selezionare gli elementi nel modo che ho descritto. Quindi sei un po' troppo zelante con la storia del "capriccio". Il fatto che lei suggerisca di trascinare gli accordi uno per uno è scomodo, oggettivamente scomodo. Altri suggerimenti di script fatti in casa sono molto nello spirito di MK: sono alcuni "supporti", la cui essenza è quella di spostare il lavoro che avrebbe dovuto essere fatto una volta nel nucleo del terminale all'Appliciant Manager. E il lavoro è di 5 minuti.
Scrivere al Service Desk, e se lo facessi?
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Rosh:
Scrivere al Service Desk, e se lo facessi?
Un'altra domanda correlata: le posizioni di vendita sono visualizzate sul grafico con linee blu e quelle di acquisto con linee rosse. In MT4 era viceversa. Qual è l'idea?
 
marketeer:
Un'altra domanda correlata: le posizioni di vendita sono mostrate sul grafico con linee blu e di acquisto con linee rosse. In MT4 era il contrario. Qual è l'idea?
Si prega di allegare uno screenshot.
 
marketeer:
Un'altra domanda correlata: le posizioni di vendita sono mostrate sul grafico con linee blu e di acquisto con linee rosse. In MT4 era il contrario. Qual è l'idea?
È possibile regolare il colore delle linee di arresto(F8). Ma non ho mai notato che le linee di acquisto sono di un colore diverso dal verde))).
 
Rosh:
Si prega di allegare uno screenshot.
In allegato. Il grafico mostra un suggerimento per la linea sell (in) 2011.10.03 22:53 - buy (out) 2011.10.04 09:57. Blu.
 
marketeer:
In allegato. Il grafico mostra un suggerimento per la linea sell (in) 2011.10.03 22:53 - buy (out) 2011.10.04 09:57. Blu.
Non ci sono posizioni nello screenshot. Ci sono frecce e linee che mostrano gli scambi effettuati. Ma non sono posizioni.
 
Rosh:
Non ci sono posizioni nello screenshot. Ci sono, tuttavia, frecce e linee che mostrano gli scambi effettuati. Ma queste non sono posizioni.
Risolviamo la questione. Vedo che i trade sono mostrati con delle frecce e la linea mostra la posizione tra i trade. Comunque, c'è stata una vendita e poi si è chiusa con un acquisto. Spiega perché la linea è blu.
 
marketeer:
Andiamo in fondo a questa storia. Vedo che le transazioni sono mostrate con delle frecce e la linea mostra la posizione tra le transazioni. Comunque, c'è stata una vendita e poi si è chiusa con un acquisto. Spiega perché la linea è blu.
Non riesco a vedere tutta la storia. Forse la dimensione della posizione aperta per la vendita era molto più grande di quella che è stata poi acquistata. Quindi la posizione era ancora corta dopo l'operazione di acquisto. In questo caso è difficile indovinare dallo screenshot come stavano le cose.
1...525526527528529530531532533534535536537538539...3184
Nuovo commento