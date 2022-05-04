Errori, bug, domande - pagina 530
si ha a che fare con il codice di Expert Advisor - è difficile da dire a colpo d'occhio
il codice di prova è stato dato per intero - ho solo accorciato tutto il più possibile per identificare il problema
Frattali - l'indicatore ridisegna sulla seconda barra.
Al primo tick, la condizione per il frattale può essere soddisfatta; quando la barra corrente supera il valore del frattale, non lo sarà.
allora perché l'indicatore frattale standard non disegna esso stesso la freccia? inoltre non si verifica sempre
Perché l'indicatore frattale standard non disegna la freccia?
Lo fa. Ridisegnare solo sulla seconda barra.
Ai primi tick, la condizione per il frattale può essere soddisfatta (la freccia è disegnata), quando la barra corrente supera il valore del frattale, non è più disegnata)
Ma è così. Ridisegnare solo sulla seconda barra.
Ai primi ticks la condizione per il frattale può essere soddisfatta (la freccia è disegnata), quando la barra corrente supera il valore del frattale - non è disegnata)
Comunque divertente...
Ho trovato la differenza - io l'ho eseguito da Indicatori personalizzati->Esempi, mentre tu l'hai eseguito da Indicatori->Bill Williams->Frattali
Ciao a tutti!!! Anch'io ho costruito da frattali, all'inizio ho disegnato da Custom.
Non riuscivo a capire perché le stampe mostravano valori diversi :-).
Poi ho scoperto che corrispondeva totalmente a Williams.
Ah, eccolo qui :)
Gli indicatori incorporati sono nella cartella Indicators.
Perché c'è una "versione migliorata" in Examples, posso chiedere agli sviluppatori?
Descrivete la vostra situazione in dettaglio al Service Desk, specificando
Ho trovato un problema molto simile. È già stato discusso abbastanza recentemente qui. È esattamente la stessa cosa. Una domanda per un problema simile è già in Service Desk e penso che ci stiano già lavorando.
datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);
Perché?
datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);
Perché?
Perché i salti osservati nel joule del tester avvengono durante l'elaborazione di una successione di "Prints"? Cioè il codice, per esempio, è il seguente:
Stampa("****1****");
Print("****2****");
Stampa("****3****");
Stampa("****4****");
Stampa("****5****");
E le linee vengono stampate nel registro in questo modo:
****1****
****2****
****3****
****5****