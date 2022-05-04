Errori, bug, domande - pagina 530

Im_hungry:
si ha a che fare con il codice di Expert Advisor - è difficile da dire a colpo d'occhio

il codice di prova è stato dato per intero - ho solo accorciato tutto il più possibile per identificare il problema


Cigno:
Frattali - l'indicatore ridisegna sulla seconda barra.
Al primo tick, la condizione per il frattale può essere soddisfatta; quando la barra corrente supera il valore del frattale, non lo sarà.

allora perché l'indicatore frattale standard non disegna esso stesso la freccia? inoltre non si verifica sempre

ilunga:

Perché l'indicatore frattale standard non disegna la freccia?

Lo fa. Ridisegnare solo sulla seconda barra.

Ai primi tick, la condizione per il frattale può essere soddisfatta (la freccia è disegnata), quando la barra corrente supera il valore del frattale, non è più disegnata)

 
Swan:

Ma è così. Ridisegnare solo sulla seconda barra.

Ai primi ticks la condizione per il frattale può essere soddisfatta (la freccia è disegnata), quando la barra corrente supera il valore del frattale - non è disegnata)

Comunque divertente...

Ho trovato la differenza - io l'ho eseguito da Indicatori personalizzati->Esempi, mentre tu l'hai eseguito da Indicatori->Bill Williams->Frattali

 

Ciao a tutti!!! Anch'io ho costruito da frattali, all'inizio ho disegnato da Custom.

Non riuscivo a capire perché le stampe mostravano valori diversi :-).

Poi ho scoperto che corrispondeva totalmente a Williams.

 
ilunga:

abbastanza divertente...

ho trovato la differenza - ho eseguito da Indicatori personalizzati->Esempi e tu hai eseguito da Indicatori->Bill Williams->Frattali

Ah, eccolo qui :)

Gli indicatori incorporati sono nella cartella Indicators.

Perché c'è una "versione migliorata" in Examples, posso chiedere agli sviluppatori?

 
ALozovoy:

Descrivete la vostra situazione in dettaglio al Service Desk, specificando

  • Parametri di ingresso dell'Expert Advisor durante il test
  • attaccare l'indicatore (l'indicatore sarà rimosso dopo il fissaggio).

Ho trovato un problema molto simile. È stato già discusso abbastanza recentemente qui. È esattamente la stessa cosa. Un'applicazione di un problema simile è già in Service Desk e penso che ci stiano già lavorando.
 
tol64:
Ho trovato un problema molto simile. È già stato discusso abbastanza recentemente qui. È esattamente la stessa cosa. Una domanda per un problema simile è già in Service Desk e penso che ci stiano già lavorando.
Questo problema è molto probabilmente già risolto. Aspettate la prossima build.
 

datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);

Risultato

Perché?

 
fellow:

datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);

Perché?

Analizzare il codice di ritorno CopyTime e se necessario chiedere a GetLastError. La risposta e si troverà
 

Perché i salti osservati nel joule del tester avvengono durante l'elaborazione di una successione di "Prints"? Cioè il codice, per esempio, è il seguente:

Stampa("****1****");

Print("****2****");

Stampa("****3****");

Stampa("****4****");

Stampa("****5****");

E le linee vengono stampate nel registro in questo modo:

****1****

****2****

****3****

****5****

