Errori, bug, domande - pagina 536
Cosa c'è di nuovo che non va nel sito web di MQL4?
Suggerimento agli sviluppatori: mettere un argomento nella riga superiore del forum MQL5: Problemi attuali di MQL4.
Fallo diventare un appuntamento fisso e pubblica tutte le notizie sull'argomento prima che qualcuno lo chieda.
I membri del forum dovrebbero tollerare questo argomento nella TOP come i membri del forum MQL4 tollerano una dozzina di argomenti MQL5.
SZZY: Ripeto il mio suggerimento precedente: creare un thread nel forum MQL5 per riservare il forum MQL4 nei periodi di cambiamento (la vecchia maledizione cinese: "possa tu vivere in un periodo di cambiamento" :).
Non so della bomba, ma su un computer si è aggiornato senza problemi e sull'altro è diventato virale
Cosa c'è di nuovo che non va nel sito web di MQL4?
Il sito mql4.com non ha avuto il tempo di spostarsi su un altro sito come questo forum.
Grazie per la risposta. C'erano tre domande (vedo, due senza risposta - non sei l'unico). E ora - la quarta - ancora una volta non riesco a trovare la risposta nel post a cui sto rispondendo :)
Buon pomeriggio a tutti gli sviluppatori, scrivo anche a voi...
Ho scritto un codice per trovare l'IDA di un grafico (per un Expert Advisor), ma vede solo il primo grafico e visualizza -1 dopo quello
Ho provato ad aprire più di 3 grafici nella finestra del terminale ma vede ancora il primo e visualizza il successivo come"Chart List Over".
Ho scaricato il codice dalla documentazione e l'ho incollato - stessa cosa...
Ecco il registro
subito dopo la prima chiamata
ChartNext
restituisce -1. Provato tutto in tester (e anche sull'account DEMO ), con diverse coppie e diverso numero di esse...
514 costruire
Grazie...!
Questa domanda sorge di tanto in tanto.
https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973
Tutti i nostri file sono firmati. Controlla la validità della firma digitale.
I nostri cari sviluppatori. Controllare se la funzione
ChartNext
Restituito accanto al valore corrente dell'ID del grafico, continua ad emettere -1
Grazie!
richiesta #242919
