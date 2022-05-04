Errori, bug, domande - pagina 536

Cosa c'è di nuovo che non va nel sito web di MQL4?

Suggerimento agli sviluppatori: mettere un argomento nella riga superiore del forum MQL5: Problemi attuali di MQL4.

Fallo diventare un appuntamento fisso e pubblica tutte le notizie sull'argomento prima che qualcuno lo chieda.

I membri del forum dovrebbero tollerare questo argomento nella TOP come i membri del forum MQL4 tollerano una dozzina di argomenti MQL5.

SZZY: Ripeto il mio suggerimento precedente: creare un thread nel forum MQL5 per riservare il forum MQL4 nei periodi di cambiamento (la vecchia maledizione cinese: "possa tu vivere in un periodo di cambiamento" :).

 
Non so della bomba, ma su un computer si è aggiornato senza problemi e sull'altro è diventato virale


Ho avuto un virus nel file metatester64.exe dopo l'aggiornamento e KIS ha trovato altri due virus nei file mt5clwtst64.519 e mt5clwtst.519, questo non era successo prima
 
Kaspersky è un antivirus molto potente. Non si fida di nessuno ed è sospettoso anche dei file innocui. Trova virus anche dove non ce ne sono).
 
Cosa c'è di nuovo che non va nel sito web di MQL4?


Il sito mql4.com non ha avuto il tempo di spostarsi su un altro sito prima di questo forum.
 
Il sito mql4.com non ha avuto il tempo di spostarsi su un altro sito come questo forum.
Grazie per la risposta. C'erano tre domande (vedo, due senza risposta - non sei l'unico). E ora - la quarta - ancora una volta non riesco a trovare la risposta nel post a cui sto rispondendo :)
 

Buon pomeriggio a tutti gli sviluppatori, scrivo anche a voi...

Ho scritto un codice per trovare l'IDA di un grafico (per un Expert Advisor), ma vede solo il primo grafico e visualizza -1 dopo quello

Ho provato ad aprire più di 3 grafici nella finestra del terminale ma vede ancora il primo e visualizza il successivo come"Chart List Over".

Ho scaricato il codice dalla documentazione e l'ho incollato - stessa cosa...

//=================================================================//
long take_ID (string nowChart = "no", ENUM_TIMEFRAMES F = 0)
{
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("C1... ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart);
   while(i<limit)
     {
      currChart=ChartNext(prevChart);
      if(currChart<0)
                    return (-1);      
      //=================================================        доходит только до этого момента


      Print("C2... ",i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;
      if (ChartSymbol(currChart) == nowChart)
        {
         Print("C3... i=",i,"ChartPeriod(currChart)=",ChartPeriod(currChart),"F=",F);
         if (ChartPeriod(currChart) == F)
                    return (currChart);
        }
      i++;
     }
                    return (-1);
}


Ecco il registro


GL      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   02, i=0
HQ      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
CS      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   03,SyEURUSD


subito dopo la prima chiamata

ChartNext


restituisce -1. Provato tutto in tester (e anche sull'account DEMO ), con diverse coppie e diverso numero di esse...

514 costruire

Grazie...!

 
Sul mio metatester64 Kaspersky ha giurato che era un virus.
 
Questa domanda sorge di tanto in tanto.

Tutti i nostri file sono firmati. Controlla la validità della firma digitale.

I nostri cari sviluppatori. Controllare se la funzione

ChartNext


Restituito accanto al valore corrente dell'ID del grafico, continua ad emettere -1


Grazie!


richiesta #242919

 
I nostri cari sviluppatori. Controllare se la funzione

ChartNext


Restituito accanto al valore corrente dell'ID del grafico, continua ad emettere -1


Grazie!


richiesta #242919

Salve. Possiamo vedere la tua richiesta, la stiamo analizzando. Grazie.
