Errori, bug, domande - pagina 533
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
c'è una domanda più debole.
Quando si fa ArrayResize array di oggetti (puntatori), CheckPointer non restituisce ==POINTER_INVALID e !=POINTER_DYNAMC.
Cioè un array di puntatori di tipo normale.
È un bug?
aiuta se tutti i nuovi elementi=NULL, ma i nuovi puntatori creati devono restituire almeno POINTER_INVALID
Penso che sia un bug. I puntatori sono inizialmente vuoti... (anche se non esplicitamente impostato a NULL da ArrayResize)
Un'altra domanda correlata: le posizioni di vendita sono mostrate sul grafico con linee blu e quelle di acquisto con linee rosse. In MT4 era il contrario. Qual è l'idea?
Non riesco a vedere tutta la storia. Forse la dimensione della posizione aperta per la vendita era molto più grande di quella che è stata poi acquistata. Quindi dopo l'operazione di acquisto la posizione era ancora corta. In questo caso è difficile indovinare dallo screenshot come stavano le cose.
Parlando di frattali... https://www.mql5.com/ru/code/30.
Secondo la definizione, "Un frattale al rialzo è una serie di almeno cinque barre consecutive con due barre ciascuna con massimi inferiori prima e dopo il massimo più alto". Ho capito bene che i massimi di -2° e +2° non devono essere ancora più bassi di -1° e +1° rispettivamente? Cioè, la cosa principale è che le altezze -2°, -1°, +1°, +2° sono strettamente sotto la 0° (la più alta, quella di mezzo), ma tra l'una e l'altra le due altezze di sinistra, così come le due altezze di destra, possono avere un'altezza relativa arbitraria? Questa è la prima domanda.
Seconda domanda: anche se alla prima domanda si risponde che i frattali laterali estremi non devono allinearsi sotto il penultimo, descrivendo in aggregato strettamente una piramide di 5 barre consecutive, in ogni caso almeno 5 barre consecutive dovrebbero essere considerate per formare un frattale. Allora come si spiega questo?
Ma se c'è una spiegazione ragionevole anche per questo, allora c'è una terza domanda per un antipasto: un frattale può essere su e giù su una barra allo stesso tempo?
A prima vista, tutte le condizioni sembrano essere soddisfatte, è solo una rara coincidenza. Tuttavia, non contraddice forse non la definizione tecnica, ma il senso comune o qualche logica nascosta e fondamentalmente importante?
x100intraday:
non contraddice non la definizione tecnica, ma il senso comune o qualche logica nascosta?
È l'analisi. È tutto così contraddittorio.
Allora riformuliamo la domanda: Bill Williams intende la stessa cosa nella sua descrizione del sistema del toro a cinque parti? Perché lui sta parlando di Thomas, ma i programmatori che hanno implementato questo indicatore stanno parlando di Eureka... Non vogliamo disturbare Bill, per questo rivolgeremo la domanda a coloro che conoscono le sue opere teoriche.
Inoltre, questo indicatore è un classico, ecco perché le contraddizioni non sono al primo posto qui.
In generale, se si scava nel codice piuttosto semplice dell'indicatore frattale, è simmetrico circa il centro (il frattale stesso) come per l'Alto:così come per Low. E, a prima vista, le aree evidenziate con rettangoli rossi non dovrebbero sembrare sorgere...
Sospetto >/>=.
Buon pomeriggio.
Punto interessante: in mql4 la variabile alla fine del blocco { int var; } non viene distrutta, da qui la domanda se è corretto dichiarare la variabile in un ciclo?
Esempio:
for(int i = 0; i < 500; i ++)
{
int var; // cosa succede alla variabile durante l'iterazione?
}
Mi scuso per essere un po' fuori mano, ma non so dove altro ci sia un dialogo con gli sviluppatori.
Grazie.
Buon pomeriggio.
Punto interessante: in mql4 la variabile alla fine del blocco { int var; } non viene distrutta, da qui la domanda se è corretto dichiarare la variabile in un ciclo?
Esempio:
for(int i = 0; i < 500; i ++)
{
int var; // cosa succede alla variabile durante l'iterazione?
}
Mi scuso per essere un po' fuori mano, ma non so dove altro ci sia un dialogo con gli sviluppatori.
Grazie.
Ad ogni integrazione del ciclo in questo caso la variabile sarà azzerata. Questo dipende dal compito. Se state organizzando un qualsiasi contatore, la variabile deve essere dichiarata fuori dal ciclo
La variabile sarà azzerata ad ogni integrazione del ciclo. Questo dipende dal compito. Se si sta organizzando un qualsiasi contatore, la variabile deve essere dichiarata al di fuori del ciclo
non lo farà