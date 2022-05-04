Errori, bug, domande - pagina 539
Ho appena controllato, il codice:
Alert(Bars(NULL, PERIOD_H1, "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));
Alert(GetLastError());
Risultato:
0
0
Ho visto con i miei occhi quando ho richiesto una sezione con barre e ho ottenuto 0 in risposta, GetLastError non ha aiutato. Secondo le mie osservazioni, questo accade quando ci sono le zecche.
Cliccate su "Ho capito il rischio", richiedete un certificato nel passo successivo e postatelo qui.
Dovrebbe essere così:
Se le informazioni corrispondono, allora tutto è a posto ed è solo che il browser non ha potuto caricare la convalida del certificato per qualche motivo. Per esempio, un vecchio browser o un sistema operativo senza certificati radice aggiornati.
Se non corrisponde, qualcuno sta cercando di intercettare il vostro traffico con un certificato falso.
Scusate se questo è già stato discusso. Ma ho l'eterno problema di impostare tutti i miei grafici in modo lungo e scrupoloso, ma dopo aver riavviato il terminale o il sistema vengono tutti cancellati per qualche motivo. Vorrei sapere come utilizzare la funzione Open Deleted per rimettere a posto tutti questi grafici auto-cancellati?
Sei in modalità a schermo intero?
Per non essere infondato, ho simulato la situazione che ho menzionato sopra (non posso citarla perché non posso uscire dalla citazione :) ).
Ho eseguito il seguente codice su M15:
mentre( ! IsStopped())
{
int iCount = Bars(NULL, PERIOD_M12, "2011.10.07", "2011.10.01");
int iError = GetLastError();
Alert(iCount, " ", iError);
Dormire(500);
}
Mentre lo script era in esecuzione mi sono connesso e disconnesso da Internet. Le immagini mostrano il risultato.
Sì, è acceso. Stavo navigando nel forum un po' di tempo fa e qualcuno stava spiegando come attivare la funzione Open Deleted, quindi ho dovuto attivare qualcosa da qualche parte nelle impostazioni...
Service-Settings-Graphics
Grazie, queste sono le istantanee:
Sai dove la strada è lastricata di buone intenzioni.