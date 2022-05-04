Errori, bug, domande - pagina 539

Nuovo commento
[Eliminato]  

Ho appena controllato, il codice:

Alert(Bars(NULL, PERIOD_H1, "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));

Alert(GetLastError());

Risultato:

0

0

Ho visto con i miei occhi quando ho richiesto una sezione con barre e ho ottenuto 0 in risposta, GetLastError non ha aiutato. Secondo le mie osservazioni, questo accade quando ci sono le zecche.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5
[Eliminato]  

Quando si cerca di accedere al sito web:

File:
qdx5dlzm6x.png  79 kb
 
-Alexey-:

Quando si cerca di accedere al sito web:


Cliccate su "Ho capito il rischio", richiedete un certificato nel passo successivo e postatelo qui.

Dovrebbe essere così:

Se le informazioni corrispondono, allora tutto è a posto ed è solo che il browser non ha potuto caricare la convalida del certificato per qualche motivo. Per esempio, un vecchio browser o un sistema operativo senza certificati radice aggiornati.

Se non corrisponde, qualcuno sta cercando di intercettare il vostro traffico con un certificato falso.

 
Scusate se questo è già stato discusso. Ma ho un problema perpetuo, impostare tutti i miei grafici in modo lungo e scrupoloso, ma dopo aver riavviato il terminale o il sistema vengono tutti cancellati per qualche motivo. Vorrei sapere come utilizzare la funzione Open Deleted per riportare tutti questi grafici auto-cancellati al loro posto?
 
Bene_Nota:

Scusate se questo è già stato discusso. Ma ho l'eterno problema di impostare tutti i miei grafici in modo lungo e scrupoloso, ma dopo aver riavviato il terminale o il sistema vengono tutti cancellati per qualche motivo. Vorrei sapere come utilizzare la funzione Open Deleted per rimettere a posto tutti questi grafici auto-cancellati?
Hai attivato la modalità a schermo intero?
 
alexvd:
Sei in modalità a schermo intero?
Sì, è così. Stavo navigando nel forum un po' di tempo fa e qualcuno stava spiegando come attivare la funzione Open Deleted, quindi ho dovuto attivare qualcosa da qualche parte nelle impostazioni...
[Eliminato]  

Per non essere infondato, ho simulato la situazione che ho menzionato sopra (non posso citarla perché non posso uscire dalla citazione :) ).

Ho eseguito il seguente codice su M15:

mentre( ! IsStopped())
{
int iCount = Bars(NULL, PERIOD_M12, "2011.10.07", "2011.10.01");
int iError = GetLastError();
Alert(iCount, " ", iError);
Dormire(500);
}

Mentre lo script era in esecuzione mi sono connesso e disconnesso da Internet. Le immagini mostrano il risultato.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5
File:
4kmmoy94fe.png  69 kb
 
Bene_Nota:
Sì, è acceso. Stavo navigando nel forum un po' di tempo fa e qualcuno stava spiegando come attivare la funzione Open Deleted, quindi ho dovuto attivare qualcosa da qualche parte nelle impostazioni...

Service-Settings-Graphics

[Eliminato]  
Renat:

Cliccate su "Ho capito il rischio", richiedete un certificato nel passo successivo e postatelo qui.

Dovrebbe essere così:

Se le informazioni corrispondono, allora tutto è a posto ed è solo che il browser non ha potuto caricare la convalida del certificato per qualche motivo. Ad esempio, un vecchio browser o un sistema operativo senza certificati radice aggiornati.

Se non corrisponde, significa che qualcuno sta cercando di intercettare il vostro traffico con un certificato falso.

Grazie, queste sono le istantanee:

File:
niuws924ic1.png  144 kb
 
Questo è il modo di ESET di "proteggerti" intercettando il traffico https criptato e infilando il suo certificato non fidato. Sta, infatti, conducendo un attacco Man In The Middle. Normalmente questo passa inosservato perché l'antivirus mette anche il suo certificato di root tra quelli fidati, ma qui qualcosa è andato storto e ha fatto cilecca.

Sai dove la strada è lastricata di buone intenzioni.
1...532533534535536537538539540541542543544545546...3184
Nuovo commento