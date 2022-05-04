Errori, bug, domande - pagina 543
C'è solo un broker? Il terminale controlla la cronologia per intermediari. La qualità della storia è determinata dal server, durante la sincronizzazione il terminale recupera la storia mancante o aggiornata dal server, il che assicura l'integrità della storia nella connessione server- terminale.
Per i disattenti: per lo stesso motivo. In particolare 933297 su MetaquotesDemo.
2011.10.15 11:41:00 Core 1 tester si è fermato perché OnInit è fallito
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: simbolo sconosciuto "EURUSD
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Codice di errore: 4301; Descrizione: simbolo sconosciuto
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Errore durante la selezione del simbolo EURUSD
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Inizializzazione di un EA... su EURUSD
Il simbolo non è selezionabile in MarketWatch.
Codice
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
Ho capito... Avevo una data di inizio più alta della data di fine. Non so, mi sono sbagliato, ma posso dedurre che l'intervallo di date non è corretto.
Ma è possibile emettere che l'intervallo di date non è corretto?
Questo messaggio viene visualizzato nel log del tester quando si esegue l'ottimizzazione con date errate. L'ottimizzazione non parte.
Sembra che non ci sia questo controllo durante i test...
La scheda 'Ordini e compravendite' mostra tutto normalmente, la scheda 'Offerte' mostra solo quelle vecchie, non ci sono le offerte di oggi. O sono solo io?
Questo è il tipo di bug o...
fuchers non è stato chiuso da me prima della redenzione e lasciato appeso negli strumenti. E adesso, aspettare la consegna? :))
ps. Si dà il caso che non sia stato qui per molto tempo. Forse mi sono perso qualcosa nei miei post, ma sulla build 519 era lo stesso.
Saluti, Alexey.
Poi sincronizzare la cronologia su entrambi i terminali con il server (in modo che la cronologia fosse aggiornata per l'intero periodo di test). Allora non dovrebbe esserci alcuna differenza nella storia.
È sorta una domanda idiota: come sincronizzare la cronologia con il server (cancellare i file della cronologia non è un'opzione)? La ricerca di aiuto del terminale client non conosce la parola "sync", "refresh" nella finestra del grafico non ha aiutato...
