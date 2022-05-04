Errori, bug, domande - pagina 289
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
ecc.
Ecco il codice nell'EA (provato molte funzioni per determinare l'uguaglianza della linea 0 dell'indicatore )
Ho preso la più semplice.
qui abbiamo i valori della linea dell'indicatore qui dal log del tester via stampa
non c'è uno zero, ma guardando l'indicatore - un chiaro zero - e nei valori di
dell'indicatore è anche zero.
che diavolo?
Questo è il tipo di assurdità che è venuto fuori nel log dopo che il comando di aggiornamento è stato eseguito sul grafico:
2011.02.03 02:24:51 HistoryBase '#IBM' 1 barre non valide rimosse
2011.02.03 02:24:50 HistoryBase '#IBM' 1 barre non valide rimosse
2011.02.03 02:24:49 HistoryBase '#IBM' 1 barre non valide rimosse
2011.02.03 02:24:48 HistoryBase '#IBM' 1 barre non valide rimosse
2011.02.03 02:24:47 HistoryBase '#IBM' 1 barre non valide rimosse
2011.02.03 02:24:46 HistoryBase '#IBM' 1 barre non valide rimosse
ecc. ogni secondo.
TF Sentinella
solo registri - il re-rating non influenzerà le prestazioni dell'Expert Advisor
ecc.
Ecco il codice nell'EA (provato molte funzioni per determinare l'uguaglianza della linea 0 dell'indicatore )
Ho preso la più semplice.
qui abbiamo i valori della linea dell'indicatore qui dal log del tester via stampa
non c'è uno zero, ma guardando l'indicatore - un chiaro zero - e nei valori di
dell'indicatore è anche zero.
che diavolo?
Avete dimenticato di invertire l'array?
Interessante, si scopre che lo stesso Expert Advisor su diversi computer aggiunge modelli al grafico da luoghi diversi:
su 1 computer da MetaTrader 5\Profili\Modelli
su 2 computer da MetaTrader 5\MQL5\Files
Aggiunta di una linea inChartApplyTemplate(handle_Chart, "Sova15_30.tpl")
Cosa c'è, chi può aiutarmi a capirlo?
Puoi dirmi come ottenere il tempo dell'ultimo cambio di posizione?
Puoi dirmi come ottenere il tempo dell'ultimo cambio di posizione?
Determinare quale scambio sul simbolo è stato l'ultimo.
Potete prenderlo in OnTrade() o nella cronologia.
https://www.mql5.com/ru/articles/138 trovare myposition.Time() lì
Questo è il modo in cui viene restituito il tempo di apertura della posizione, se ricordo bene (cioè, per quanto ho capito, restituirà il tempo del primo trade che ha aperto la posizione).
Per quanto riguarda l'articolo citato, myhistory e mydeal possono essere utili(forse qualcos'altro andrà bene).
Determinare quale scambio sul simbolo è stato l'ultimo.
Potete prenderlo in OnTrade() o nella cronologia.Questo è il modo in cui viene restituito il tempo di apertura della posizione, se ricordo bene (cioè, per quanto ho capito, viene restituito il tempo del primo trade, che ha aperto la posizione).
Sì, questo è il problema, cioè è necessario trovare l'ultimo affare per lo strumento richiesto e ottenere il suo tempo, ma in un modo più semplice?
Sei interessato a una posizione specifica (il simbolo e il suo Id sono noti) o al caso generale di tutte le posizioni?
Se si guarda solo attraverso la storia e analizzare le offerte (utilizzando mydeal), allora circa così:
1. Otteniamo il numero totale di operazioni del periodo, passandole in rassegna, selezionando solo quelle per il simbolo e/o quelle che hanno partecipato a formare la posizione.
2. è meglio selezionare le offerte non per simbolo, ma per ID di una posizione specifica (è più facile e più affidabile).
Anche se sono sicuro che ci sono soluzioni più corrette e semplici.