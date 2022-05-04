Errori, bug, domande - pagina 286

Rosh:
Sì, solo un simbolo nella panoramica del mercato è selezionato di default durante i test. Se avete bisogno di altri, aggiungeteli tramite SymbolSelect()
Grazie, ho già capito come fare.
 
Voodoo_King:

Rileggi il mio post con la foto, forse capirai... Gli sviluppatori sembrano capire la situazione. Tutte le posizioni hanno stop e take profit!!! Ma nei campi S/L e T/P del rapporto History->Orders è vuoto... in tutto e per sempre.

e ci dovrebbero essere questi valori, non solo gli stop e i takeover che si sono attivati, ma anche quelli che sono stati impostati per le posizioni. Come faccio a sapere se una fermata è stata impostata o no? Devo analizzare decine di pagine del registro?

Inoltre, se gli stop sono stati modificati mentre la posizione esisteva, usando l'operazione TRADE_ACTION_SLTP o il metodo PositionModify() della libreria standard, non troverete alcuna menzione di questo nella storia, solo nel log. Non molto conveniente, vero? Tuttavia, questo è il modo in cui è progettato.
gisip:

A volte c'è un errore nel rapporto di prova!

Cartella: ...\tester\cache

Oh, e vorrei anche aggiungere.

Quando si ripete il test, se il file di test precedente non viene cancellato.

Grazie per il suo messaggio. Entrambi gli errori sono stati trovati e corretti
[Eliminato]  

1. Ho capito che c'è stato un cambiamento nel formato ex5 nella versione 387?

2. Forse mi sbaglio, ma non credo che questo sia stato osservato prima del passaggio alla nuova versione.

Controlla la cronologia sul tuo server per EURUSD...


 

È arrivata una specie di strana offerta per EUR (( Non puoi farlo.

E dove vuoi mettere una fermata quando c'è una tale citazione?) ?

Il tempo è strano con una differenza troppo grande tra i tick per le diverse coppie, quasi 10 minuti

 

E non solo su EURUSD, ma anche su altre coppie

 

Anch'io)))

[Eliminato]  

E anche, per lo meno, ciò che è evidenziato


 
vdv2001:

E non solo su EURUSD, ma anche su altre coppie

- 9.086.616,63 - devo su un conto demo.


Devono aver sbagliato qualcosa nella conversione delle quote. Lo correggeranno. Ma è bello come sembra. :)) 10 milioni di debiti.

Lo sistemeremo ora, ci scusiamo per l'inconveniente.

