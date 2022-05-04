Errori, bug, domande - pagina 141
Per quanto riguarda gli spread, è ben noto. Sono stati aggiunti alle citazioni da molto tempo (per gli standard cosmici :) circa un mese fa, ed è improbabile che siano cambiati. E il sistema stesso non si aspetta tali perdite sugli spread. Qui c'è qualcosa che non va. O ho sbagliato il codice da qualche parte (il che è improbabile), o i risultati dei test differiscono selvaggiamente da quelli dell'ottimizzazione. Questo è già un bug. Ecco perché chiedo a tutti: è mai successo a qualcuno?
Ho scritto rapidamente un semplice Expert Advisor e ho eseguito l'ottimizzazione. Poi ho scelto la variante migliore e l'ho eseguita da sola, ottenendo anche risultati molto diversi. Non solo il profitto non coincide, ma anche il numero di operazioni: 82 in una corsa e 103 durante l'ottimizzazione. 21 scambi sono scomparsi da qualche parte. Contattare il Service Desk. C'è qualcosa che non va nell'ultima build.
pronych:
По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?
Supponiamo che il problema assomigli a questo.
Codice Expert Advisor:
void OnTick()
{
Print ("CUR NEED ",Bars(_Symbol,_Period), " 550);
}
Vengono emessi due numeri: il primo è il numero attuale di barre, il secondo è il numero di barre che devo lavorare.
Stiamo testando dal 1 settembre 10 ad oggi.
In questo caso il primo numero che il tester visualizza è 428 550. Poi il primo numero aumenta naturalmente.
Facciamo un test dal 1° gennaio 9 a oggi l'altro giorno. I primi due numeri sono 262.550. È chiaro che otterremo il numero necessario di barre durante l'anno, ma non è conveniente per i test.
trovato la causa...
Dopo aver spento il computer - passando a Cybernet - il processo era ancora nell'elenco delle attività... ma per qualche motivo non è apparso dopo l'accensione... e l'alt-tab non è stato rilevato...
L'ho tolto dal task manager e ha funzionato...
Ho trovato la causa, ma la domanda rimane...
MT chiuso (prima dell'ibernazione) - vedo il desktop, la barra delle applicazioni è libera...
Vado nel task manager... La lista dei compiti è vuota - Nella lista dei processi terminal.exe aumenta lentamente la dimensione della memoria da circa 150M a 700M, poi - un po' più velocemente - riduce tutto a zero, e solo dopo si scarica... Per più di 8(!) minuti (me lo sono perso - potrebbe essere di più) il processo si ostina a fare qualcosa lì mentre rimane invisibile...
Forse una finestra modale almeno - come "Aspetta, scarico...", per non dover andare in taskmanager costantemente?
Grazie)
È solo un peccato che non ne ho mai abbastanza di questo minimo scaricabile.
Fate quanto segue.
DateTestStartTest da quale data volete il test, e nel tester specificate una data iniziale, da cui esattamente quante barre saranno necessarie
nel campionato dove sarà utilizzato il tempo...? sarà GMT+4? Lo scrivo in entrambi i modi nel tester... nessuna differenza !!!!!!!!!!!!!!
nel campionato dove sarà utilizzato il tempo...? sarà GMT+4? Lo scrivo in entrambi i modi nel tester... nessuna differenza !!!!!!!!!!!!!!
Il tester apre le offerte per il 2009 (molto), ma non vuole aprire le offerte per il 2010. Se si prende un periodo limite, quindi fino alla fine del 2009, e poi no. Ho riavviato il mio computer, la build dice 334
????