Errori, bug, domande - pagina 292
L'idea è di convertire automaticamente, vero è 1, falso è 0.
Posso scrivere Recount[Number] =false nel programma dopo aver descritto l'array static int Recount []?
Mi dispiace, non ho studiato questo programma nello specifico, quindi non ne conosco la logica. E cosa ti confonde esattamente? Che gli elementi dell'array statico cambiano i loro valori nel programma?
Che all'int-tu siano assegnati valori booleani.
Ah, anche un'opzione. Se siete confusi da questa domanda, cercate nel manuale una conversione implicita del tipo.
In linea di principio, questa domanda ha già ricevuto una risposta da Interesting. Ma se siete davvero scrupolosi, vi suggerirei di usare una conversione esplicita del tipo:
Non ho trovato nel programma dove le espressioni booleane sono convertite in 1 o 0, o sto fraintendendo qualcosa?
Grazie per il resto.
Questo non è un caso criminale, la conversione al tipo int è fatta automaticamente, perché il tipo bool è anche memorizzato come intero, ma con dimensione 1 byte.
Lo svantaggio di questo metodo è che non è garantita la portabilità su diversi compilatori. Ma, in questo caso, non importa, perché altri compilatori semplicemente non esistono.
Mi chiedo come faccio a sapere che la posizione di Symbol1 è cambiata un minuto fa.
Capisco che stai usando un metodo diverso, ma il punto è
non aprire più lotti del necessario, ma questo dipende da voi...
Non so cosa farci.
Dipende da voi.
MT5 391
C'è qualcosa che non va nel grafico del tester, nella versione precedente era
Ho potuto vedere dove si sono chiusi e qual era il + o -
E ora stanno insieme in qualche modo. Nella fig. 2 volte aperto + 2 volte chiuso - mostra 1 affare, non 2
O anche 3,4
Cioè dovrebbe essere così in una versione precedente che ho testato lo stesso periodo e gli stessi parametri
a proposito - lavorare su 2 coppie (arbitraggio)
Bild 391, 392. Ha rotto il tester in mille pezzi (((
Imposta i parametri per il test #271 dalla tabella dei risultati.
e otteniamo un risultato che non è nemmeno vicino a quello che c'è nella tabella (((