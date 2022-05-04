Errori, bug, domande - pagina 285

Come posso impostare l'altezza della sottofinestra del grafico? se una funzione o solo attraverso un modello?
 

Agli sviluppatori: nel tester SymbolsTotal(true), dà sempre un risultato di 1. È normale che sia così?

 
Lizar:

Agli sviluppatori: nel tester SymbolsTotal(true), dà sempre un risultato di 1. È normale che sia così?

Il tester simula il proprio 'Market Watch'. Inizialmente, c'è solo uno strumento, che viene utilizzato per i test. Viene aggiunto automaticamente. Dobbiamo aggiungere tutti gli altri strumenti di cui abbiamo bisogno per i test a OnInite da soli usando l'istruzione : 

bool  SymbolSelect(
   string  name,       // имя символа
   bool    select      // включить или выключить
   );
 
Valmars:


LS 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Init
CG 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Totale 59 strumenti disponibili:
RR 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 I simboli selezionati in 'Market Watch: 12
DS 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Lavorando su EURUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY
QN 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Fine Init
Valmars:

Il tester simula la propria "Panoramica del mercato". Inizialmente, l'unico strumento presente è quello su cui stiamo testando. Viene aggiunto automaticamente. Il resto degli strumenti di cui abbiamo bisogno per i test dobbiamo aggiungerli noi stessi a OnInite usando le istruzioni:

È un peccato se è solo questo. Volevo evitare di legare il codice dell'Expert Advisor a strumenti concreti. Volevo fare la sincronizzazione con il terminale Market Watch.
 
Lizar:
È un peccato se è solo questo. Volevo solo evitare di vincolare strettamente il codice dell'Expert Advisor a strumenti specifici. Volevo fare la sincronizzazione con il terminale 'Market Watch'.
In realtà, probabilmente non è necessario selezionare i simboli in 'Market Watch', il tester stesso dovrebbe accendere gli strumenti, sui quali vengono effettuati i trade, anche se non ho controllato.
C'è un errore nella documentazione, il metodo di creazione dell'indicatore"Accelerator Oscillator" ha un parametro extra per il tipo di volume. Apparentemente è venuto qui dal metodo dicreazione dell'indicatore"Accumulazione/Distribuzione".

 

A volte c'è un errore nel rapporto di prova!

Cartella: ...\tester\cache

File: *.XML

Come appare l'errore:

<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>.
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">PџCЂCSЃP°RґRєR°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="N<Row>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>

Come dovrebbe essere:

<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">PџCЂCSЃP°RґRєR°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">12</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">ac66009e47950e1c4987ea2c6c0d223c</Data></Cell>
</Row>
<Riga>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>


Oh, e vorrei anche aggiungere.

Quando si ripete il test, se il file di test precedente non viene cancellato.

allora i nuovi dati vengono scritti sopra i dati precedenti e rimane una coda di vecchi dati.

Esempio:

<Cell><Data ss:Type="String">1265cc0ca402677af1284aa1569018af</Data></Cell>
</Row>
</Tabella>
</foglio di lavoro>.
</Workbook>

<Cell><Data ss:Type="Number">583</Data></Cell>

Lizar:

Agli sviluppatori: nel tester SymbolsTotal(true), dà sempre un risultato di 1. È normale che sia così?

Sì, solo un simbolo nella panoramica del mercato è selezionato di default nel test. Se ne volete altri, potete aggiungerli tramite SymbolSelect()
 
Valmars:
Viene visualizzato nella scheda 'Storia/Ordine', E cosa pensi che sia uguale a stop-loss e take-profit nell'ordine, che il server chiude la posizione quando lo stop viene attivato? State guardando i parametri esatti degli ordini.

Rileggi il mio post con la foto, forse capirai... Gli sviluppatori sembrano capire la situazione. Tutte le posizioni hanno stop e take profit!!! Ma nei campi S/L e T/P del rapporto History->Orders è vuoto... in tutto e sempre.

e lì dovrebbero esserci questi valori, non solo gli stop e i takeover che si sono attivati, ma anche quelli che sono stati impostati per le posizioni. Come faccio a sapere se una fermata è stata impostata o no? Devo analizzare decine di pagine del registro?

