Errori, bug, domande - pagina 285
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Agli sviluppatori: nel tester SymbolsTotal(true), dà sempre un risultato di 1. È normale che sia così?
Agli sviluppatori: nel tester SymbolsTotal(true), dà sempre un risultato di 1. È normale che sia così?
Il tester simula il proprio 'Market Watch'. Inizialmente, c'è solo uno strumento, che viene utilizzato per i test. Viene aggiunto automaticamente. Dobbiamo aggiungere tutti gli altri strumenti di cui abbiamo bisogno per i test a OnInite da soli usando l'istruzione :
LS 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Init
CG 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Totale 59 strumenti disponibili:
RR 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 I simboli selezionati in 'Market Watch: 12
DS 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Lavorando su EURUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY
QN 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Fine Init
Il tester simula la propria "Panoramica del mercato". Inizialmente, l'unico strumento presente è quello su cui stiamo testando. Viene aggiunto automaticamente. Il resto degli strumenti di cui abbiamo bisogno per i test dobbiamo aggiungerli noi stessi a OnInite usando le istruzioni:
È un peccato se è solo questo. Volevo solo evitare di vincolare strettamente il codice dell'Expert Advisor a strumenti specifici. Volevo fare la sincronizzazione con il terminale 'Market Watch'.
C'è un errore nella documentazione, il metodo di creazione dell'indicatore"Accelerator Oscillator" ha un parametro extra per il tipo di volume. Apparentemente è venuto qui dal metodo dicreazione dell'indicatore"Accumulazione/Distribuzione".
A volte c'è un errore nel rapporto di prova!
Cartella: ...\tester\cache
File: *.XML
Come appare l'errore:
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>.
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">PџCЂCSЃP°RґRєR°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="N<Row>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>
Come dovrebbe essere:
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">PџCЂCSЃP°RґRєR°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">12</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">ac66009e47950e1c4987ea2c6c0d223c</Data></Cell>
</Row>
<Riga>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>
Oh, e vorrei anche aggiungere.
Quando si ripete il test, se il file di test precedente non viene cancellato.
allora i nuovi dati vengono scritti sopra i dati precedenti e rimane una coda di vecchi dati.
Esempio:
<Cell><Data ss:Type="String">1265cc0ca402677af1284aa1569018af</Data></Cell>
</Row>
</Tabella>
</foglio di lavoro>.
</Workbook>
<Cell><Data ss:Type="Number">583</Data></Cell>
Agli sviluppatori: nel tester SymbolsTotal(true), dà sempre un risultato di 1. È normale che sia così?
Viene visualizzato nella scheda 'Storia/Ordine', E cosa pensi che sia uguale a stop-loss e take-profit nell'ordine, che il server chiude la posizione quando lo stop viene attivato? State guardando i parametri esatti degli ordini.
Rileggi il mio post con la foto, forse capirai... Gli sviluppatori sembrano capire la situazione. Tutte le posizioni hanno stop e take profit!!! Ma nei campi S/L e T/P del rapporto History->Orders è vuoto... in tutto e sempre.
e lì dovrebbero esserci questi valori, non solo gli stop e i takeover che si sono attivati, ma anche quelli che sono stati impostati per le posizioni. Come faccio a sapere se una fermata è stata impostata o no? Devo analizzare decine di pagine del registro?