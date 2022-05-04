Errori, bug, domande - pagina 282
Interessante, non hai uno di questi?
Burgunsky:
Interessante, non esiste?
Per quanto ne so, ciò che è evidenziato in rosso rimane in MT4.
Ora tutto il sistema di aiuto è in file separati (bene o male, non sta a me giudicare)...
E ancora il problema di leggere da un file di testo semplice, ma non un array di elementi, ma un singolo elemento (è un peccato che non ci siano esempi nella documentazione, a proposito).
Tutto sembra essere specificato questa volta (file di testo, posizione del puntatore, file aperto con successo e riempito), ma il risultato della scrittura in una variabile di testo è vuoto!
A cosa può essere collegato?
Perché PrintFormat e non solo Print?
Ciao!
In MT5, la voce di menu "Salva come immagine" è occasionalmente mancante dal menu "File", specialmente quando ne hai bisogno, devi usare alt+PrtScreen.
Un errore appare a intermittenza quando si avvia il tester:
2011.01.27 18:35:55 Core 1 connessione chiusa
2011.01.27 18:35:54 Tester agente tester fallito
2011.01.27 18:35:49 Core 1 in connessione con 127.0.0.1:3000
2011.01.27 18:35:49 Core 1 processo agente avviato
Non appare al prossimo avvio.
È normale che sia così? E cosa dovrei fare per non ricevere questo errore?
