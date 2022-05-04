Errori, bug, domande - pagina 282

Burgunsky:

Interessante, non hai uno di questi?

C'era già una domanda come questa: https://www.mql5.com/ru/forum/1161/page1/#comment_7851
Burgunsky:

Interessante, non esiste?

Per quanto ne so, ciò che è evidenziato in rosso rimane in MT4.

Ora tutto il sistema di aiuto è in file separati (bene o male, non sta a me giudicare)...


 

E ancora il problema di leggere da un file di testo semplice, ma non un array di elementi, ma un singolo elemento (è un peccato che non ci siano esempi nella documentazione, a proposito).

Tutto sembra essere specificato questa volta (file di testo, posizione del puntatore, file aperto con successo e riempito), ma il risultato della scrittura in una variabile di testo è vuoto!

A cosa può essere collegato?

string   filename="equity FileWrite23.txt";
int      handle;


string   StrValue;

void OnInit(){

   handle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_COMMON|FILE_TXT);
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      Print("Equity FileWrite - OnInit(): Удалось открыть файл ",filename,".  Ошибка ",GetLastError());
      else
      Print("Equity FileWrite - OnInit(): Не удалось открыть файл ",filename,".  Ошибка ",GetLastError());
   FileSeek(handle,0,SEEK_SET);
   StrValue = FileReadString(handle);
   PrintFormat("Equity FileWrite - OnInit(): StrValue = ",StrValue);
   FileClose(handle);
}
 
DV2010:

E ancora il problema di leggere da un file di testo semplice, ma non un array di elementi, ma un singolo elemento (è un peccato che non ci siano esempi nella documentazione, a proposito).

Tutto sembra essere specificato questa volta (file di testo, posizione del puntatore, file aperto con successo e riempito), ma il risultato della scrittura in una variabile di testo è vuoto!

A cosa può essere collegato?

E perché PrintFormat e non solo Print?
 
mql5:
Perché PrintFormat e non solo Print?
:) Grazie! L'ho fatto con la stampa normale! :)
 

Ciao!

In MT5, la voce di menu "Salva come immagine" è occasionalmente mancante dal menu "File", specialmente quando ne hai bisogno, devi usare alt+PrtScreen.

 
gisip:

Ciao!

In MT5, la voce di menu "Salva come immagine" è occasionalmente mancante dal menu "File", specialmente quando ne hai bisogno, devi usare alt+PrtScreen.

Si prega di specificare il numero di build, il sistema operativo e di allegare uno screenshot.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
 

Un errore appare a intermittenza quando si avvia il tester:

2011.01.27 18:35:55 Core 1 connessione chiusa

2011.01.27 18:35:54 Tester agente tester fallito

2011.01.27 18:35:49 Core 1 in connessione con 127.0.0.1:3000

2011.01.27 18:35:49 Core 1 processo agente avviato


Non appare al prossimo avvio.

È normale che sia così? E cosa dovrei fare per non ricevere questo errore?

 
trovato sul forum EA e indicatore con l'estensione EXP che può consigliare come eseguire su Metatrader
 
Serj_Che:

Un errore appare a intermittenza quando si avvia il tester:

2011.01.27 18:35:55 Core 1 connessione chiusa

2011.01.27 18:35:54 Tester agente tester fallito


Stessa cosa
