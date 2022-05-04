Errori, bug, domande - pagina 283

Posso cambiare il MAGIC di una posizione aperta (=magic1) in un rollover

(a magic2) cioè metto magic1 quando è aperto e magic2 quando è invertito

magic2, messo in Print (dopo il flip) ma magic2=0.

Ho usato magic1=97 magic2=198

Ma per far funzionare 2 contatori magic2=198 invece di 0.

Come posso fare?

se qualcuno può aiutare con questo, ecco il codice

   HistorySelect(0,TimeCurrent());
   uint total=HistoryDealsTotal();
   for(uint i=HistoryDealsTotal()-1;i<total;i++)
          {
                  ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
                  long type  =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);
                  double profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);
                  Print ("profit=",profit,"type",type,"ticket",ticket);
          }        

profitto - uscite 0

tipo - stampa 0

biglietto - conta correttamente

La logica non si rompe da nessuna parte?

 

O è un glitch o un bug o qualcosa che sto facendo male...

Sto cercando di scrivere un indicatore multi-valuta. Ho tagliato tutto durante l'analisi. Dovrebbe semplicemente emettere High Low e MA per il simbolo specificato. Funziona bene se il simbolo è lo stesso del grafico in cui è stato inserito. Ma se lo strumento è diverso, si rifiuta di funzionare.

CopyBuffer e CopyClose restituiscono -1. Il grafico dello strumento, sul quale l'indicatore è costruito, è aperto accanto ad esso nello stesso timeframe. Significa che la storia dovrebbe essere caricata. Ma l'indicatore non funziona, e la cronologia non cerca di caricarsi (come succede quando si esegue l'Expert Advisor). Non vedo che il programma si sta caricando.

Ecco un riassunto di ciò che faccio:

   if (CopyHigh(Symbol1,0,0,to_copy,HighBuffer)<to_copy){f_comment("Ждите..."+Symbol1+" High");return(0);}
   if (CopyLow(Symbol1,0,0,to_copy,LowBuffer)<to_copy){f_comment("Ждите..."+Symbol1+" Low");return(0);}
   if (CopyBuffer(maHandle,0,0,to_copy,maBuffer)<to_copy){f_comment("Ждите..."+Symbol1+" MA");return(0);}

   for(j=to_copy-1;j>=0;j--){
      ExtBuffer1[j]=HighBuffer[j];
      ExtBuffer2[j]=LowBuffer[j];
      ExtBuffer3[j]=maBuffer[j];
   }


Allego il codice completo dell'indicatore che funziona per il mio strumento e non funziona per un altro.

Si tratta di un glitch o di mani storte? Aiutami a capire.

File:
ind.mq5  5 kb
[Eliminato]  

alexluek:

tipo - uscite 0

biglietto - conta correttamente.

La logica non è rotta da qualche parte?

Non so per il profitto, ma il tipo sembra essere corretto, è solo che c'è un trucco...

Va più o meno così

ENUM_DEAL_TYPE type  = (ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);

Per quanto riguarda la tua versione - Quale pensi sia il valore di DEAL_TYPE_BUY se lo presentiamo come un numero?

Corretto, DEAL_TYPE_BUY è 0 e DEAL_TYPE_SELL è-1.

ALozovoy:
Specificare il numero di build, il sistema operativo e allegare uno screenshot.

Costruire: 384

OC: WinXP SP3

... La voce di menu "Salva come immagine" è occasionalmente mancante...

 
gisip:

Costruire: 384

OC: WinXP SP3

... La voce di menu "Salva come immagine" è occasionalmente mancante...

Esatto - non hai nessun grafico aperto, quindi manca il comando "File - Save as Picture".

È necessario utilizzare il comando "Esporta in PNG (Immagine)" dal menu contestuale per salvare il grafico di ottimizzazione della strategia di trading.

 
Serj_Che:

Un errore appare a intermittenza quando si avvia il tester:

2011.01.27 18:35:55 Core 1 connessione chiusa

2011.01.27 18:35:54 Tester agente tester fallito

2011.01.27 18:35:49 Core 1 in connessione con 127.0.0.1:3000

2011.01.27 18:35:49 Core 1 processo agente avviato


Non appare al prossimo avvio.

È normale che sia così? E cosa dovrei fare per non ricevere questo errore?

Succede. Qualche problema casuale di rete e sei a posto. In realtà, abbiamo una situazione in cui l'unico agente locale funziona. Non dovrebbe essere ucciso. Dovrebbe essere reinizializzato immediatamente. Vedremo. Forse qualcosa è rotto.
 
Interesting:

Non so per il profitto, ma il tipo sembra essere giusto, è solo che c'è un trucco...

Va più o meno così

Quale pensi che sarebbe il valore di DEAL_TYPE_BUY se fosse rappresentato come un numero?

Giusto, DEAL_TYPE_BUY è 0 e DEAL_TYPE_SELL è-1.

grazie - facciamo qualche esperimento
 

build 384. sembra che abbia trovato un altro bug... Quando si visualizza la cronologia, gli ordini - i livelli di Stop Loss e Take Profit impostati non vengono visualizzati, il che è chiamato cAvSEM...

Nessun livello S/L &amp; T/P nella storia...

 
Voodoo_King:

build 384. sembra che abbia trovato un altro bug... Quando si visualizza la cronologia, gli ordini - i livelli di Stop Loss e Take Profit impostati non vengono visualizzati, il che è chiamato...



Come sono fissati gli stop e i take profit?

Aprite prima una posizione e solo dopo la modificate, o impostate subito lo SL e il TP appropriati?

