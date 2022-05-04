Errori, bug, domande - pagina 283
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Posso cambiare il MAGIC di una posizione aperta (=magic1) in un rollover
(a magic2) cioè metto magic1 quando è aperto e magic2 quando è invertito
magic2, messo in Print (dopo il flip) ma magic2=0.
Ho usato magic1=97 magic2=198
Ma per far funzionare 2 contatori magic2=198 invece di 0.
Come posso fare?
Grazie.
se qualcuno può aiutare con questo, ecco il codice
profitto - uscite 0
tipo - stampa 0
biglietto - conta correttamente
La logica non si rompe da nessuna parte?
O è un glitch o un bug o qualcosa che sto facendo male...
Sto cercando di scrivere un indicatore multi-valuta. Ho tagliato tutto durante l'analisi. Dovrebbe semplicemente emettere High Low e MA per il simbolo specificato. Funziona bene se il simbolo è lo stesso del grafico in cui è stato inserito. Ma se lo strumento è diverso, si rifiuta di funzionare.
CopyBuffer e CopyClose restituiscono -1. Il grafico dello strumento, sul quale l'indicatore è costruito, è aperto accanto ad esso nello stesso timeframe. Significa che la storia dovrebbe essere caricata. Ma l'indicatore non funziona, e la cronologia non cerca di caricarsi (come succede quando si esegue l'Expert Advisor). Non vedo che il programma si sta caricando.
Ecco un riassunto di ciò che faccio:
Allego il codice completo dell'indicatore che funziona per il mio strumento e non funziona per un altro.
Si tratta di un glitch o di mani storte? Aiutami a capire.
alexluek:
tipo - uscite 0
biglietto - conta correttamente.
La logica non è rotta da qualche parte?
Non so per il profitto, ma il tipo sembra essere corretto, è solo che c'è un trucco...
Va più o meno così
Per quanto riguarda la tua versione - Quale pensi sia il valore di DEAL_TYPE_BUY se lo presentiamo come un numero?
Corretto, DEAL_TYPE_BUY è 0 e DEAL_TYPE_SELL è-1.
Specificare il numero di build, il sistema operativo e allegare uno screenshot.
Costruire: 384
OC: WinXP SP3
... La voce di menu "Salva come immagine" è occasionalmente mancante...
Costruire: 384
OC: WinXP SP3
... La voce di menu "Salva come immagine" è occasionalmente mancante...
Esatto - non hai nessun grafico aperto, quindi manca il comando "File - Save as Picture".
È necessario utilizzare il comando "Esporta in PNG (Immagine)" dal menu contestuale per salvare il grafico di ottimizzazione della strategia di trading.
Un errore appare a intermittenza quando si avvia il tester:
2011.01.27 18:35:55 Core 1 connessione chiusa
2011.01.27 18:35:54 Tester agente tester fallito
2011.01.27 18:35:49 Core 1 in connessione con 127.0.0.1:3000
2011.01.27 18:35:49 Core 1 processo agente avviato
Non appare al prossimo avvio.
È normale che sia così? E cosa dovrei fare per non ricevere questo errore?
Non so per il profitto, ma il tipo sembra essere giusto, è solo che c'è un trucco...
Va più o meno così
Quale pensi che sarebbe il valore di DEAL_TYPE_BUY se fosse rappresentato come un numero?
Giusto, DEAL_TYPE_BUY è 0 e DEAL_TYPE_SELL è-1.
build 384. sembra che abbia trovato un altro bug... Quando si visualizza la cronologia, gli ordini - i livelli di Stop Loss e Take Profit impostati non vengono visualizzati, il che è chiamato cAvSEM...
build 384. sembra che abbia trovato un altro bug... Quando si visualizza la cronologia, gli ordini - i livelli di Stop Loss e Take Profit impostati non vengono visualizzati, il che è chiamato...
Come sono fissati gli stop e i take profit?
Aprite prima una posizione e solo dopo la modificate, o impostate subito lo SL e il TP appropriati?