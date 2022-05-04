Errori, bug, domande - pagina 284
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Come sono impostati gli stop e i TP?
Aprite prima una posizione e solo dopo la modificate, o specificate subito lo SL e il TP adeguati?
build 384. sembra che abbia trovato un altro bug... Quando si visualizza la cronologia, gli ordini - i livelli di Stop Loss e Take Profit impostati non vengono visualizzati...
Vengono "visualizzati" quando si imposta un ordine. Non vengono visualizzati quando una posizione viene chiusa dal server usando uno stop, il che è naturale, dato che il server non imposta stop quando chiude una posizione.
Ho scoperto qualcosa del genere. Non so se è un bug o no, ma sembra che lo sia. Il seguente codice:
Uscite nel registro del tester (con un deposito di 1000 dollari):
2011.01.28 20:06:48 Core 1 2010.01.04 00:56:00 0.07000000000000001
La funzione (NormalizeDouble) non dovrebbe rimuovere tutte le cifre non zero dopo il 7?
Pensavo di aver trovato una soluzione nel modulo: lot=floor((My_AccountInfo.MaxLotCheck(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL,latest_price.ask)/10)*100)/100,
ma anche io ho ottenuto risultati simili. Cosa fare - quanto è critico nelle interrogazioni commerciali?
Buon pomeriggio!
Ho aggiunto la funzione Comment al corpo del ciclo, in modo da poter visualizzare la percentuale dello stato di esecuzione del ciclo e un paio di altri valori. Il semplice algoritmo ha impiegato 5 minuti (se non di più) per essere eseguito nel corpo del ciclo, ma ha ricalcolato solo 32000 valori di barre (Close,High,Low,Open). Mi sono lamentato che l'array aumenta dinamicamente mentre il ciclo è in esecuzione, ma non è vero. Dopo aver debuggato l'algoritmo, Comment è stato rimosso - il calcolo viene ora eseguito in una manna dal cielo.
La funzione Comment rallenta davvero l'esecuzione dei programmi? Sono francamente sorpreso.
Sistema: Windows XP, Terminale 5.00.384.
Buon pomeriggio!
Ho aggiunto la funzione Comment al corpo del ciclo, in modo da poter visualizzare la percentuale dello stato di esecuzione del ciclo e un paio di altri valori. Il semplice algoritmo ha impiegato 5 minuti (se non di più) per essere eseguito nel corpo del ciclo, ma ha ricalcolato solo 32000 valori di barre (Close,High,Low,Open). Mi sono lamentato che l'array aumenta dinamicamente mentre il ciclo è in esecuzione, ma non è vero. Dopo aver debuggato l'algoritmo, Comment è stato rimosso - il calcolo viene ora eseguito in una manna dal cielo.
La funzione Comment rallenta davvero l'esecuzione dei programmi? Sono francamente sorpreso.
Sistema: Windows XP, Terminale 5.00.384.
Eseguendo l'Expert Advisor sulla cronologia utilizzando solo i prezzi di apertura, le posizioni di vendita non vengono aperte ai prezzi di apertura, ma al massimo, e vengono chiuse al minimo.
Perché succede questo?
L'Expert Advisor cerca i segnali per aprire e chiudere le posizioni usando solo i prezzi di Open[0]. Viene usato EventSetTimer(1);
Vengono emessi quando viene effettuato un ordine. Non disponibile quando una posizione viene chiusa dal server usando uno stop, il che è naturale perché il server non imposta stop quando una posizione viene chiusa.
Cosa c'è?) dove appaiono quando gli ordini vengono effettuati
Sto parlando del rapporto "Storia", e non vedo nulla nelle colonne Stop Loss e Take Profit, anche se le posizioni hanno questi valori.
Come faccio a sapere se uno stop loss è stato impostato o no? Voglio dire, se è stato attivato, posso vederlo, ma non?
Ho la seguente domanda.
Il compito è quello di scrivere i valori di equità in un file specifico durante la fase di test, cancellando i valori precedenti.
Ma quello che succede qui è il seguente:
1. QuandoFileDelete() è assente in OnInit(), viene scritto in aggiunta a quelli esistenti.
2. Ma quando FileDelete() in OnInit() è presente, nonostante gli stessi record di equità in OnCalculatde(), il file risultante risulta essere vuoto.
Perché questo accade e come evitarlo?
Qui sotto c'è il codice:
come va :) dove vengono visualizzati quando viene effettuato un ordine
Sto parlando del rapporto "Storia", e non vedo nulla nelle colonne Stop Loss e Take Profit, anche se le posizioni hanno questi valori.
Come faccio a sapere se uno stop loss è stato impostato o no? Se ha funzionato, posso vederlo, ma se non lo è?
Ho la seguente domanda.
Il compito è quello di scrivere i valori di equità in un file specifico durante la fase di test, cancellando i valori precedenti.
Ma quello che succede qui è il seguente:
1. Quando FileDelete() è assente in OnInit(), viene scritto in aggiunta a quelli esistenti.
2. Ma quando FileDelete() in OnInit() è presente, nonostante gli stessi record di equità in OnCalculatde(), il file risultante risulta essere vuoto.
Perché questo accade e come evitarlo?
Il codice è riportato di seguito:
Ho la soluzione per il rilevamento della modalità test, ma c'è un po' di empirismo in essa che mi imbarazza
(Ho cercato di trovare un'opportunità per ottenere programmaticamente l'ora di inizio del tester, per impostare l'indentazione da esso alle profondità della storia e tagliare così il tempo reale,
ma purtroppo non l'ho trovato):Ma c'è un problema di natura abbastanza diversa, che è che dopo aver cambiato il periodo di test gli indicatori secondo i risultati del test scompaiono per qualche motivo, ma se dopo si fa una compilazione per un nuovo periodo, allora l'esecuzione del tester li visualizza.
Bug?