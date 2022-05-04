Errori, bug, domande - pagina 293
(build392) Nella finestra del grafico del tester diverse compravendite vengono unite,
Ora non si può vedere quanto e come, visivamente era meglio nella build 384
Bild 391, 392. Ha rotto il tester in mille pezzi (((
Imposta i parametri per il test #271 dalla tabella dei risultati.
E abbiamo ottenuto un risultato che non è nemmeno vicino a quello che c'è nella tabella (((
Il foglio d'aiuto afferma:
ChartApplyTemplate
Applica il modello specificato al grafico.
boolChartApplyTemplate(
longchart_id,// ID del grafico
const stringfilename//nome del file con il modello
);
Parametri
chart_id
[ID del grafico. 0 significa il grafico corrente.
nome del file
[Nome del file che contiene il grafico. Il file viene cercato nella cartella MQL5\Files.
È inutile. Ho provato 4 volte. assolutamente lo stesso codice dell'Expert Advisor, sui parametri di ottimizzazione che sono stati ottenuti nella build 384 nella build 392 dà risultati assolutamente diversi, che non sono correlati con quelli che sono stati...
E prima cancella la cache dalla cartella tester, forse l'ottimizzatore prende i risultati da lì, l'esecuzione è sempre fatta di nuovo.
provato, non ha aiutato... il tester è stato sicuramente rotto. in qualche modo devo tornare al 384 perché il 392 non funziona ((
e anche nella build 392, dopo un'esecuzione la voce di menu Run Single Test diventa miracolosamente non disponibile (imposta i parametri e fa un'esecuzione di prova), ma se si impostano manualmente i parametri, si può fare un'esecuzione di prova, anche se un risultato del diavolo dal soffitto...
e così via... Non capisco perché su Pentium III 733MHz, sua maestà MT5 così come MetaTester sono schizzinosi di lavorare con tali schermi porno-crash su Windows XP SP3 32-bit
:
Non ho lavorato su questo computer per molto tempo. Ci avevo installato MT5 (sull'unità D). Ho formattato l'unità C e ho provato ad eseguire MT5. L'intoppo: non si può fare nulla. Ecco l'immagine. Il vecchio account è andato, non posso crearne uno nuovo. cosa fare?
Aggiungi questo server (MQ) - access.metatrader5.com:443
Se ricordate i parametri di accesso del vecchio account provate a farlo rivivere, altrimenti createne uno nuovo.
Come aggiungere? nessun pulsante è attivo (( dove cliccare per aggiungerlo?
Ho provato a impostarlo sopra un nuovo setup e la stessa storia, i pulsanti non sono attivi.
Come aggiungere? Nessun pulsante non è attivo (( Dove devo cliccare affinché venga aggiunto?
Dove c'è il segno più verde (ha anche un indirizzo server simile).