Errori, bug, domande - pagina 296
Cosa è successo al tester nella build 392?
Ha smesso di disegnare il grafico come prima. Ora, nonostante la presenza costante di nuovi trade, un nuovo punto sul grafico viene disegnato al terzo (quarto, quinto) giorno, e non immediatamente, come era prima. E ora il tester ha disegnato solo due punti sul grafico - l'inizio e la fine del test. Il periodo di test ha coperto 6 anni durante i quali ci sono stati circa 500 scambi.
Ho fornito un esempio riguardante la cartella MQL5 nel mio commento. A proposito, ho dei messaggi di log lì e mostra chiaramente DOVE il compilatore cerca i file.
E, come ho scritto, OBJPROP_BMPFILE con percorso relativo dalla cartella Images non funziona nemmeno. In generale, secondo gli ultimi esperimenti, tutto funziona quando il percorso completo è specificato a partire da \ da MQL5.
La domanda era se questa innovazione è valida? O è un fenomeno temporaneo?
Sì, d'ora in poi i percorsi devono essere specificati relativamente alla cartella MQL5.
1) Al momento, supportiamo solo *.bmp nelle risorse. In futuro, abbiamo intenzione di espanderci aggiungendo *.wav e *.png
2) Una risorsa è inserita dal comando #resource "<path to resource file>"
Questo percorso è formato secondo il seguente principio: se c'è "\" all'inizio della linea,
, la risorsa viene cercata rispetto alla directory MQL5, se non c'è slash, viene cercata rispetto al file sorgente,
, in cui questa risorsa è scritta. In questo caso, non è permesso usare "..\" e ":\" nei percorsi delle risorse
3) il nome della risorsa diventa il percorso senza slash all'inizio del nome; per esempio, "\Images\euro.bmp",
, allora il nome della risorsa diventa "Images\euro.bmp"
4) per usare la risorsa nel programma MQL quando si imposta la proprietà dell'immagine (in futuro durante la riproduzione di WAV)
si usa un attributo speciale "::" ad es. per usare la propria risorsa usare "::Images\euro.bmp"
per usare un'altra risorsa ex5 "pictures.ex5::Images\euro.bmp"
Sì, ora i percorsi devono essere relativi alla cartella MQL5.
#import "kernel32.dll"2011.02.08 14:06:45 Tester esperto file C:\Program Files\MetaTrader 5 DEV\MQL5\kernel32.dll aperto errore [2]
È strano, il tester cerca anche relativamente alla cartella MQL5...
Il tester non vuole lavorare con lotti < 0,10
0,15 apre e 0,05 scrive errore [Volume non valido].
La leva è impostata come dovrebbe essere 1k500
? ? ?
C'è un errore o nella funzione ChartNext o nell'esempio:
EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);
currChart=ChartNext(currChart);// basato sul precedente, ottiene un nuovo grafico
if(currChart==0)break;
currChart raggiunge effettivamente la fine della lista dei grafici == -1.
Cosa restituisce questa espressione?
Vedere l'articolo Limitazioni e controlli negli Expert Advisors
Quale server e quale coppia?