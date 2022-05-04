Errori, bug, domande - pagina 21
Inoltre, è possibile leggere la sezione di aiuto del terminale "Barra di stato -> Menu di commutazione dei punti di accesso".
Grazie. Wow, c'è un sacco di roba buona.
1. È possibile regolare la larghezza delle colonne. Quando viene visualizzata la banca, comprime tutto e non mi fa vedere le citazioni.
2. si potranno collegare diversi fornitori di quotazioni simultaneamente (avevo un tale desiderio di usare MT5 molto tempo fa)? Se ci sono tre conti attualmente aperti, posso scegliere tra loro un tasso più conveniente per il mio robot di trading (qualcosa come il mercato interbancario o interbancario). (qualcosa come interbancario)
No, ma ci sono delle opzioni:
È un peccato che tu sia così rapido e categorico (( ci stai privando di una cosa molto gustosa. Aspettiamo la MT6 :-).
E queste soluzioni sono chiare, se qualcuno decide di farlo, per scaricare le quotazioni da diversi terminali, sarebbe più conveniente analizzarle in un altro programma matlab (matcad) e inviare comandi ai terminali (comprare, vendere)
...aspetterò la MT6 :-).
Prival:
Naturalmente sto usando la mia opinione personale:
Penso che una tale possibilità non sia molto corretta in termini di implementazione, perché se si desidera analizzare le quotazioni (e non solo) da diverse società di intermediazione è meglio applicare applicazioni esterne e database (l'intera questione è solo nella tecnologia di tale elaborazione dei dati e la sua specifica implementazione).
Se necessario, la società di brokeraggio può facilmente creare una lista contenente il numero richiesto di strumenti, e le quotazioni verranno da diverse banche / borse.
Naturalmente questo approccio sarà usato principalmente per gli strumenti azionari, ma può anche essere implementato per il Forex (qualcosa di simile può essere visto sulla demo di Admiral ora)...
Ci sono per esempio: "EURUSD", "EURUSD+" e "EURUSD.
Mi chiedo quale broker dealer accetterebbe di acquistare e pagare per una piattaforma che espone così chiaramente i suoi svantaggi competitivi.
Se c'è solo una società di brokeraggio (un conto), ma ci sono molti market maker, è abbastanza accettabile per tutti.
Naturalmente la domanda è diversa - Con il Forex tutto è chiaro (il numero di valute è molto limitato), ma cosa succederà al fondo e alle altre attività è la domanda, ed è rivolta principalmente agli sviluppatori.
E la domanda è: quanti ticker di simboli scambiati può effettivamente creare un broker e quanti di essi possono essere elaborati dal terminale di trading? E quanto sarà conveniente...
Qui ho solo pensato che, diciamo, se un trader vuole scambiare azioni (diciamo, solo quelle scambiate al NYSE). Se non mi sbaglio è abbastanza possibile ottenere un numero in 2000-3000 tickers (che sia anche solo 500-1000 in DC)...
Naturalmente la domanda è diversa - Forex è chiaro (il numero di valute è molto limitato), ma cosa accadrà al fondo e agli altri beni è la domanda, ed è principalmente indirizzata agli sviluppatori.
Penso che sarà prezioso per il forex, perché il broker può dare al trader qualsiasi quotazione che vuole, non è una borsa valori. Ma se il mio broker inizia a dare quotazioni diverse da quelle della borsa, non sarà un bene per lui.
Non vedo nessun altro uso per la scheda della banca. A meno che non ci siano diversi fornitori di dati. È semplicemente inutile ed è ovvio con chi stai lavorando.
Se c'è un solo DC (un conto), ma molti market maker, questa è un'opzione valida per tutti
Penso, al contrario, che sarà prezioso per il forex, perché il broker può dare al trader qualsiasi quotazione che vuole, non è una borsa valori. Ma se il mio broker inizia a dare quotazioni diverse da quelle della borsa, non sarà un bene per lui.
Non vedo nessun altro uso per la scheda della banca. A meno che non ci siano diversi fornitori di dati. È semplicemente inutile ed è ovvio con chi stai lavorando.
"Banca" dovrebbe quindi essere usato per indicare il market maker, come ho sottolineato prima (almeno è logico al 100%).
Ma dubito molto che le società di intermediazione (non intendo le vere banche o le borse) sarebbero felici di "duplicare" i ticker delle coppie di valute...
Originariamente parlavamo di "tre società di intermediazione (banche) dove abbiamo aperto un conto reale".
E come gestire contemporaneamente tre conti in diverse società di brokeraggio (banche), se il terminale non è in realtà un "Multilaterale" (penso che fosse in MT4, per MT5 sento la prima volta)?
A dire il vero, dato che non ho lavorato sui multiterminali, non ho una buona idea di come funzionano (per essere precisi, capisco solo superficialmente e in termini generali i loro principi).
E come gestire tre conti contemporaneamente in diverse società di brokeraggio (banche) se il terminale non è in effetti un "Multilaterale" (credo che fosse in MT4, per MT5 l'ho sentito per la prima volta)?
Menzionando "tre società di brokeraggio (banche), in cui si apre un conto reale", l'autore ha spiegato il suo desiderio di MT5.