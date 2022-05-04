Errori, bug, domande - pagina 14
L'ottimizzazione per bool è stata corretta
OK, solo che non vedo alcun movimento nella domanda (c'erano ancora certe sfumature)...
Si prega di attendere.
Le applicazioni si sincronizzeranno dopo un po'.
È stato osservato che se si ricorda loro, la sincronizzazione è più veloce...
PS
Per esempio, la mia richiesta #14620 sembra essere stata dimenticata (ci vuole troppo tempo per sincronizzarla)...
Puoi dirmi cosa sto sbagliando? Gli indicatori sono stati creati per chiarire.
1. Ho creato due indicatori, separatamente tutto funziona (disegna).
Indicatore 00 (monocolore)
Indicatore 11 (multicolore)
Voglio combinarli insieme; prendo l'indicatore 11 (multicolore) come base e aggiungo un buffer, come si fa nell'indicatore 00
La linea (Buffer_2[i]=high[i];) non è disegnata, anche se è calcolata, posso cambiare colore.
Cosa sto facendo di sbagliato?
Cosa sto facendo di sbagliato?
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально.
È pratica comune usare un file di configurazione per le impostazioni, specialmente se ci sono molte impostazioni. Ma il nome del file di configurazione può essere passato come parametro.
La pratica comune (tra i professionisti) è quando il terminale dà un messaggio di errore, ma non quando va in crash.
Ti appoggio - Non chiudere il terminale o rimuovere l'EA dal grafico ad ogni occasione (secondo gli sviluppatori)...
PS
A proposito di uccelli, c'è una richiesta #17391 proprio su questo argomento...
È un buon punto, se ti ricordi, la sincronizzazione è più veloce...
PS
Per esempio, sembrano aver dimenticato la mia richiesta #14620 (ci vuole troppo tempo per sincronizzarla)...
Scaricate l'ultima versione della guida e date un'occhiata a"MQL5 Reference / Standard constants, enumerations and structures / Environment state / Tool info".
Ho confrontato la versione online con il file che ho. O sono completamente cieco o sono completamente uguali...
Immagino che stiamo parlando della prossima versione del terminale e di una nuova versione di aiuto?